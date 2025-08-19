Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
OLED evo
QNED
OLED
QNED evo
MiniLED
NanoCell
8K TV
Büyük Ekran TV
4K UHD TVs
Smart TV
Soundbars
TV Akseuarları
65 inç TV’ler
55 inç TV’ler
Kampanyalı TV'ler
Kablosuz Görüntü İletebilen TV
Ev Sineması Soundbar

86-98 inç LG 4K ULTRA HD TV’leri Keşfedin!

Ultra HD TV'lerimizle 4K dünyasına adım atın. Full HD ve HDR teknolojisinden dört kat daha yüksek çözünürlük sayesinde 4K Ultra HD televizyonlarımız, üstün kalite ve renk derinliğiyle içeriklerinizin keyfini çıkarmanızı sağlar. 4K UHD TV'lerimiz aynı zamanda maksimum bağlantı sağlamak için ThinQ teknolojisine sahiptir.

OBS Advantage Banner

OBS Advantage Banner

*LG iç raporlama sistemine göre en çok satan model olarak belirtilmiş TV modeli için 12.07.2025-12.08.2025  tarihleri arası satış adetleri baz alınmıştır.

FAQ

Q.

4K TV Nedir ? 

A.

4K TV, ekrana 8,3 milyon piksel sığdırarak 3840 x 2160 çözünürlük sunar. Bu, özellikle daha büyük ekranlarda daha keskin görüntüler, ayrıntılı resimler ve daha sürükleyici bir deneyim anlamına gelir.

 

Filmler, spor ve oyunlar için 4K her sahneyi daha net ve akıcı hale getirebilir*. Ayrıca Netflix, Disney+ ve Prime Video** gibi yayın hizmetleri çok çeşitli 4K içerikler sunduğundan, izlenecek her zaman çarpıcı bir şeyler vardır.

 

*4K TV'ler, standart HD (1080p) TV'lere kıyasla gelişmiş bir deneyim sunar.

**Netflix, Disney+, Prime Video ve ilgili hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

Mevcut içerik ve uygulamalar ülkeye, ürüne ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

Daha Fazla Oku

Q.

 En iyi LG 4K TV Nedir?

A.

LG'nin en iyi 4K TV'leri şunlardır:

 

LG G5 OLED (2025)

Gelişmiş AI derin öğrenme ve gelişmiş ışık artırma algoritmalarıyla, Alpha11 AI İşlemci 4K Gen2 ekranı gerçek zamanlı olarak analiz ederek renkleri ve parlaklığı daha canlı bir görüntü için optimize eder. Ayrıca, Apple TV+* gibi yayın platformlarında daha net görseller sunan 4K AI Süper Yükseltme gerçekleştirir.

 

LG C5 OLED (2025)

Alpha9 AI İşlemci 4K Gen8 ile güçlendirilen bu TV, AI Süper Yükseltme ile her sahneyi iyileştirir, gürültüyü azaltır ve daha akıcı, daha gerçekçi bir görüntü için çözünürlüğü artırır.

 

LG QNED92 (2025)

Dynamic QNED Color Pro** ile birinci sınıf bir MiniLED TV, doğrulandığı gibi*** zengin, gerçekçi görseller için %100 Renk Hacmi sunar. Alpha8 AI İşlemci 4K Gen2, webOS 25'i geliştirerek, Hassas Karartma özelliğine sahip şık ve ince bir tasarımda yükseltilmiş bir görüntüleme deneyimi sunar.

 

LG QNED85 (2025)

Dinamik QNED Renk** özelliğine sahip MiniLED TV, doğrulandığı gibi %100 Renk Hacmi*** sunar, olağanüstü görüntü kalitesi. Alpha8 AI İşlemci 4K Gen2 tarafından desteklenir ve kullanıcı dostu bir akıllı TV deneyimi için webOS 25'e sahiptir, gelişmiş yerel karartma kontrastı iyileştirir, hepsi şık bir tasarımda.

 

*Apple TV+ ve ilgili hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

Mevcut içerik ve uygulamalar ülkeye, ürüne ve bölgeye göre değişebilir.

**Dinamik QNED Renk/ Renk Pro, kuantum noktalarının yerini alan LG'nin en son ve benzersiz geniş renk gamı ​​teknolojisini kullanır.

*** Renk hacmi testi %100'den daha büyük sonuçlar üretebilir. Intertek Test Spesifikasyonuna uygun olarak, D65 beyaz nokta ile DCI-P3 renk uzayında bağımsız olarak test edilmiştir.

Q.

Hangi 4K içerikler mevcut?

A.

Çeşitli yayın platformları, dijital kiralamalar ve tamamlayıcı hizmetler genelinde geniş yelpazede 4K içerik mevcuttur. Bazı popüler yayın seçenekleri Netflix, Disney+, Prime Video, Fandango at Home ve Rakuten TV'dir*. Bu platformların hepsi çeşitli 4K filmler, TV şovları ve özel orijinaller sunar.

 

*Netflix, Disney+, Prime Video, Fandango at Home ve Rakuten TV ve ilgili hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

Mevcut içerik ve uygulamalar ülkeye, ürüne ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Q.

4k televizyon alırken nelere dikkat edilmeli?

A.

İşte 4K TV seçerken dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler:

 

Çözünürlük ve Görüntü Kalitesi

Daha keskin ve daha ayrıntılı görüntüler için TV'nin gerçek 4K çözünürlüğe sahip olduğundan emin olun. LG OLED TV, aydınlık veya karanlık alanlarda bile mükemmel siyahlar* sunar.

 

Akıllı TV Özellikleri

TV'nin Netflix, Disney+, Prime Video** ve diğerleri gibi popüler yayın hizmetlerine erişim sağlayan kullanıcı dostu ve yenilikçi bir platforma sahip olduğundan emin olun. LG webOS, izleme alışkanlıklarına göre uyarlanmış sezgisel AI destekli içerik arama, ses tanıma ve kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

 

Ekran Boyutu

55 inç ve üzeri gibi daha büyük ekranlar, 4K çözünürlüğü en üst düzeye çıkararak daha ayrıntılı ve sinematik bir deneyim sunar.

 

Oyun Özellikleri

Oyuncular için VRR (Değişken Yenileme Hızı) ve ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu), gecikmeyi azaltırken daha akıcı bir oyun deneyimi sağlamaya yardımcı olur.

 

*LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması'na göre ölçülen mükemmel siyah için UL tarafından doğrulanmıştır

Gerçek performans, ortam aydınlatmasına ve görüntüleme ortamına bağlı olarak değişebilir.

**Netflix, Disney+, Prime Video ve ilgili hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

Mevcut içerik ve uygulamalar ülkeye, ürüne ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Q.

4k ile 8k televizyon arasındaki fark nedir?

A.

4K TV, keskin görseller, canlı renkler ve daha gerçekçi bir resim oluşturan Yüksek Dinamik Aralık (HDR) desteğiyle sonuçlanan 3.840 x 2.160 piksel çözünürlük sunar. Buna karşılık, 8K TV, netliği daha da artıran 7.680 x 4.320 piksel çözünürlük sunar. 8K en yeni çözünürlük teknolojisi olmasına rağmen, çoğu içerik hala 4K olarak mevcuttur. 4K'da çok çeşitli filmler, şovlar ve oyunlar ile, günümüzde sürükleyici eğlence için en iyi seçim olmaya devam etmektedir.

LG Üyesi Olun

Özel indirimlerden özel hizmet ve tekliflere kadar

ÜCRETSİZ LG üyeliğinin tüm avantajlarından yararlanın.  

Oturum AçAramıza katılın

Aramıza Katılın

Hemen LG.com 'a üye olun, yeni ürünlerden kampanyalara, bir çok özel fırsattan ilk siz haberdar olun.

Size Özel Fiyat

Kampanya döneminde vereceğiniz siparişlere özel indiriminizden yararlanın

Ücretsiz Teslimat

Tüm LG.com siparişlerinde ücretsiz teslimat

Yardıma mı ihtiyacınız var?

İhtiyacınız olan tüm yardımı sağlamak için buradayız.

Destek Alın