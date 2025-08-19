LG'nin en iyi 4K TV'leri şunlardır:
LG G5 OLED (2025)
Gelişmiş AI derin öğrenme ve gelişmiş ışık artırma algoritmalarıyla, Alpha11 AI İşlemci 4K Gen2 ekranı gerçek zamanlı olarak analiz ederek renkleri ve parlaklığı daha canlı bir görüntü için optimize eder. Ayrıca, Apple TV+* gibi yayın platformlarında daha net görseller sunan 4K AI Süper Yükseltme gerçekleştirir.
LG C5 OLED (2025)
Alpha9 AI İşlemci 4K Gen8 ile güçlendirilen bu TV, AI Süper Yükseltme ile her sahneyi iyileştirir, gürültüyü azaltır ve daha akıcı, daha gerçekçi bir görüntü için çözünürlüğü artırır.
LG QNED92 (2025)
Dynamic QNED Color Pro** ile birinci sınıf bir MiniLED TV, doğrulandığı gibi*** zengin, gerçekçi görseller için %100 Renk Hacmi sunar. Alpha8 AI İşlemci 4K Gen2, webOS 25'i geliştirerek, Hassas Karartma özelliğine sahip şık ve ince bir tasarımda yükseltilmiş bir görüntüleme deneyimi sunar.
LG QNED85 (2025)
Dinamik QNED Renk** özelliğine sahip MiniLED TV, doğrulandığı gibi %100 Renk Hacmi*** sunar, olağanüstü görüntü kalitesi. Alpha8 AI İşlemci 4K Gen2 tarafından desteklenir ve kullanıcı dostu bir akıllı TV deneyimi için webOS 25'e sahiptir, gelişmiş yerel karartma kontrastı iyileştirir, hepsi şık bir tasarımda.
*Apple TV+ ve ilgili hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
Mevcut içerik ve uygulamalar ülkeye, ürüne ve bölgeye göre değişebilir.
**Dinamik QNED Renk/ Renk Pro, kuantum noktalarının yerini alan LG'nin en son ve benzersiz geniş renk gamı teknolojisini kullanır.
*** Renk hacmi testi %100'den daha büyük sonuçlar üretebilir. Intertek Test Spesifikasyonuna uygun olarak, D65 beyaz nokta ile DCI-P3 renk uzayında bağımsız olarak test edilmiştir.