4K TV, ekrana 8,3 milyon piksel sığdırarak 3840 x 2160 çözünürlük sunar. Bu, özellikle daha büyük ekranlarda daha keskin görüntüler, ayrıntılı resimler ve daha sürükleyici bir deneyim anlamına gelir.

Filmler, spor ve oyunlar için 4K her sahneyi daha net ve akıcı hale getirebilir*. Ayrıca Netflix, Disney+ ve Prime Video** gibi yayın hizmetleri çok çeşitli 4K içerikler sunduğundan, izlenecek her zaman çarpıcı bir şeyler vardır.

*4K TV'ler, standart HD (1080p) TV'lere kıyasla gelişmiş bir deneyim sunar.

**Netflix, Disney+, Prime Video ve ilgili hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

Mevcut içerik ve uygulamalar ülkeye, ürüne ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

