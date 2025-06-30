We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Smart Monitor Swing Stand
LG Smart Monitor Swing Stand
Une expérience plus intelligente,
offerte par un pied Swing.
Associez votre LG Smart Monitor pour collaborer plus efficacement dans votre espace. Notre pied est conçu pour améliorer la productivité grâce à une flexibilité optimale, une stabilité robuste et une mobilité fluide du pied à roulettes.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Ce moniteur n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).
Ajustements simples, adaptables à tous les angles de vue
Personnalisez votre expérience visuelle grâce au pied flexible du LG Smart Monitor. Équipé d’une charnière à ressort de torsion, il offre des réglages d’inclinaison, de rotation horizontale, de hauteur et en mode Portrait pour un ajustement d’angle sans effort. Sa base carrée stable et sa finition blanche élégante s’intègrent à tout environnement, tandis que ses roulettes robustes assurent une mobilité aisée, complétant ainsi l’ensemble.
The picture shows a woman working at a desk with an LG Smart Monitor on a white stand, a man editing audio on a dual-monitor setup with the stand, and a woman playing with a child next to the LG Smart Monitor stand in a living room.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Ce moniteur n’est pas inclus dans le contenu de l’emballage (vendu séparément).
Visionnage flexible avec design réglable
Le STA32F est conçu pour un visionnage ergonomique, avec pivot, réglage en hauteur et inclinaison ajustables, permettant de modifier facilement la position du moniteur sans changer l’agencement de votre bureau.
This image illustrates the full range of motion of a monitor stand, including a tilt adjustment from -20° to 50°, a height range of 329mm (from 814.5mm to 1143.5mm), and a width adjustment between 310.5mm and 520.1mm. It also supports swivel movement from -60° to +90° and a 90° pivot for switching between landscape and portrait orientations.
*Les mesures n’incluent pas la hauteur des roulettes.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Ce support est conçu pour supporter un poids de tête compris entre 4 kg et 6,5 kg. Les dommages causés par un dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.
*Selon le moniteur installé, la fonction de rotation d’écran (Pivot) peut ne pas être disponible.
*Ce support est compatible avec les moniteurs dotés d’une interface de montage VESA 100 × 100 mm.
*Ce moniteur n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).
Support compatible VESA (100×100)
Conçu pour plus de praticité, ce support est compatible avec les moniteurs dotés de l’interface de fixation VESA 100×100 mm, offrant un maintien stable pour les écrans pesant entre 4 kg et 6,5 kg.
Das Bild zeigt ein VESA 100×100 mm Montagediagramm mit eingezoomten Details.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Ce support est conçu pour supporter un poids de tête compris entre 4 kg et 6,5 kg ; tout dommage causé par un dépassement de cette limite n’est pas couvert par la garantie.
*Selon le moniteur installé, la fonction de rotation d’écran (Pivot) peut ne pas être disponible.
*Ce support est compatible avec les moniteurs disposant d’une interface de montage VESA 100×100 mm.
*Ce moniteur n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).
Améliorez votre moniteur intelligent avec le LG Smart Monitor Swing Stand
Le STA32F est compatible avec un large éventail de moniteurs LG allant de 27 à 34 pouces. Offrez à votre LG Smart Monitor une toute nouvelle expérience visuelle.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Ce support est conçu pour supporter un poids de tête compris entre 4 kg et 6,5 kg. Les dommages causés par un dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.
*Ce moniteur n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).
*Ce produit est conçu pour être utilisé avec les modèles de moniteurs LG Electronics, et les dommages résultant de l’utilisation avec des produits tiers ne sont pas couverts par la garantie.
Toutes les spécifications
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Trouver localement
Produit Recommandé