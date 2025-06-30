Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Smart Monitor Swing Stand

LG Smart Monitor Swing Stand

LG Smart Monitor Swing Stand

STA32F
15 degree rear view
front view
-15 degree rear view
back view
90 degree side view
Side view of the monitor stand arm in a lowered position,
Rear close-up view
Close-up of VESA mount connection
Slight tilt side view
Tilted mount at an angle
Tilted mount at an angle
Top view, mount tilted downward
Top view, mount tilted diagonally
Top view, mount tilted diagonally
Top view, mount tilted diagonally
15 degree rear view
front view
-15 degree rear view
back view
90 degree side view
Side view of the monitor stand arm in a lowered position,
Rear close-up view
Close-up of VESA mount connection
Slight tilt side view
Tilted mount at an angle
Tilted mount at an angle
Top view, mount tilted downward
Top view, mount tilted diagonally
Top view, mount tilted diagonally
Top view, mount tilted diagonally

principales caractéristiques

  • Conçu pour LG Smart Monitor
  • Pied réglable en inclinaison, hauteur, rotation horizontale et mode portrait
  • Pied à roulettes avec adaptateur dissimulé
  • Compatible avec les moniteurs intelligents muraux (100 x 100 mm)
Plus
LG Smart Monitor Swing stand logo.
The picture shows a LG Smart Monitor installed a stand at living room.

Une expérience plus intelligente,
offerte par un pied Swing.

Associez votre LG Smart Monitor pour collaborer plus efficacement dans votre espace. Notre pied est conçu pour améliorer la productivité grâce à une flexibilité optimale, une stabilité robuste et une mobilité fluide du pied à roulettes.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Ce moniteur n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

Ajustements simples, adaptables à tous les angles de vue

Personnalisez votre expérience visuelle grâce au pied flexible du LG Smart Monitor. Équipé d’une charnière à ressort de torsion, il offre des réglages d’inclinaison, de rotation horizontale, de hauteur et en mode Portrait pour un ajustement d’angle sans effort. Sa base carrée stable et sa finition blanche élégante s’intègrent à tout environnement, tandis que ses roulettes robustes assurent une mobilité aisée, complétant ainsi l’ensemble.

The picture shows a woman working at a desk with an LG Smart Monitor on a white stand, a man editing audio on a dual-monitor setup with the stand, and a woman playing with a child next to the LG Smart Monitor stand in a living room.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Ce moniteur n’est pas inclus dans le contenu de l’emballage (vendu séparément).

Visionnage flexible avec design réglable

Le STA32F est conçu pour un visionnage ergonomique, avec pivot, réglage en hauteur et inclinaison ajustables, permettant de modifier facilement la position du moniteur sans changer l’agencement de votre bureau.

This image illustrates the full range of motion of a monitor stand, including a tilt adjustment from -20° to 50°, a height range of 329mm (from 814.5mm to 1143.5mm), and a width adjustment between 310.5mm and 520.1mm. It also supports swivel movement from -60° to +90° and a 90° pivot for switching between landscape and portrait orientations.

*Les mesures n’incluent pas la hauteur des roulettes.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Ce support est conçu pour supporter un poids de tête compris entre 4 kg et 6,5 kg. Les dommages causés par un dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.

*Selon le moniteur installé, la fonction de rotation d’écran (Pivot) peut ne pas être disponible.

*Ce support est compatible avec les moniteurs dotés d’une interface de montage VESA 100 × 100 mm.

*Ce moniteur n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

Support compatible VESA (100×100)

Conçu pour plus de praticité, ce support est compatible avec les moniteurs dotés de l’interface de fixation VESA 100×100 mm, offrant un maintien stable pour les écrans pesant entre 4 kg et 6,5 kg.

Das Bild zeigt ein VESA 100×100 mm Montagediagramm mit eingezoomten Details.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Ce support est conçu pour supporter un poids de tête compris entre 4 kg et 6,5 kg ; tout dommage causé par un dépassement de cette limite n’est pas couvert par la garantie.

*Selon le moniteur installé, la fonction de rotation d’écran (Pivot) peut ne pas être disponible.

*Ce support est compatible avec les moniteurs disposant d’une interface de montage VESA 100×100 mm.

*Ce moniteur n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

Améliorez votre moniteur intelligent avec le LG Smart Monitor Swing Stand

Le STA32F est compatible avec un large éventail de moniteurs LG allant de 27 à 34 pouces. Offrez à votre LG Smart Monitor une toute nouvelle expérience visuelle.

Moniteur 27"

27SR50F, 27U5115A, 27SR73U, 27SR75U, 27U703SA, 27U7315A

Moniteur 32"

32SR50F, 32SR73U, 32SR75U, 32SR76U, 32SR85U, 32SR83U, 32U7215A, 32U7315A, 32U8030SA, 32U8050SA, 32U7205A

Moniteur 34"

34SR60QC, 34SR65QC, 34U601SA

Moniteur tactile 32"

32U880SA

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Ce support est conçu pour supporter un poids de tête compris entre 4 kg et 6,5 kg. Les dommages causés par un dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.

*Ce moniteur n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

*Ce produit est conçu pour être utilisé avec les modèles de moniteurs LG Electronics, et les dommages résultant de l’utilisation avec des produits tiers ne sont pas couverts par la garantie.

Imprimer

Toutes les spécifications

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.