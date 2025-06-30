We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Brûleur UltraHeatMC d’une puissance de 20 000 BTU
Profitez d’une ébullition rapide
Lorsque les brûleurs ordinaires ne peuvent pas suivre le rythme de vos soupers, augmentez la puissance avec le brûleur UltraHeatMC de 20 000 BTU qui fait bouillir l’eau et d’autres liquides rapidement.