Ensemble laveuse-sécheuse à chargement frontal de super grande capacité de 5,2 pi3 et 7,4 pi3
- Sécheuse électrique à chargement frontal à hyper grande capacité dotée de l’AI ThinQMD de 7,4 pi³
- Laveuse à chargement frontal à très grande capacité de 5,2 pi3
Caractéristique clé
MATÉRIAU et FINITION - Couleur extérieure
White (W)
CAPACITÉ - Capacité (pi³)
7.4
DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])
27 x 38 11/16 x 30
CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible
Oui
Toutes les spécifications
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur extérieure
White (W)
Type de porte
Round with White Painted Trim
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Verrouillage des commandes
Oui
Avertisseur de séchage humide
Oui
Niveau de séchage
Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide
Économie d’énergie
Oui
Moins de temps
Oui
Plus de temps
Oui
Signal
Oui
Temp.
High, Medium, Low
Temps de séchage
60 min, 40 min, 20 min, More Time/Less Time
Antifroissement
Oui
BAR CODE
Bar Code
772454073168
CAPACITÉ
Capacité (pi³)
7.4
COMMANDES ET AFFICHAGE
Type d’affichage
Intelligent Electronic Controls with LED Display
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions de la boîte (L × H × P [po])
29 19/32 x 43 3/8 x 31 3/8
Dimensions (L x H x P [po])
27 x 38 11/16 x 30
Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)
51
Poids incluant l’emballage (lb)
135.2
Poids (lb)
122
ÉNERGIE
Homologuée ENERGY STARMD
Oui
CEF
3.94
ENERGY STARMD Le plus efficace
Non
CARACTÉRISTIQUES
Type
Electric
Vérification de l’installation en 3minutes
Oui
Avertisseur de fin de cycle
Oui
Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense
Oui
Pieds de mise à niveau
4 pieds ajustables
Porte réversible
Oui
Séchage par détecteur
Oui
Option de ventilation
4 Way Venting
OPTIONS/ACCESSOIRES
Piédestal assorti
WDP6W
ALIMENTATION
Exigences électriques
240V, 30Amps
PROGRAMMES
Séchage à l’air
Oui
Literie
Oui
Délicats
Oui
Vêtements très sales
Oui
Normal
Oui
Tissus infroissables
Oui
Séchage rapide
Oui
Serviettes
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Diagnostic intelligent
Oui
Caractéristique clé
CAPACITÉ - Capacité (pi³)
5.2
DIMENSIONS et POIDS - Dimensions (L x H x P [po])
27 x 39 x 30 1/4
Toutes les spécifications
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur extérieure
White (W)
Type de porte
Clear Round Cover
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
ColdWash
Oui
Verrouillage des commandes
Oui
Lavage différé
Oui
Rinçage supplémentaire
Oui
Prélavage
Oui
Rinçage + Essorage
Oui
Signal
Oui
Essorage seulement
Oui
Nettoyage de la cuve
Oui
BAR CODE
Bar Code
048231027922
CAPACITÉ
Capacité (pi³)
5.2
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions de la boîte (L × H × P [po])
29 23/32 x 41 27/32 x 31 17/32
Dimensions (L x H x P [po])
27 x 39 x 30 1/4
Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)
55
Poids incluant l’emballage (lb)
209.8
Poids (lb)
187.4
ÉNERGIE
Homologuée ENERGY STARMD
Oui
ENERGY STARMD Le plus efficace
Non
IMEF
2.92
IWF
2.9
CARACTÉRISTIQUES
Type
Front Load Washer
6 Motion DD
Oui
ColdWash
Oui
Avertisseur de fin de cycle
Oui
Moteur à inversion DirectDrive
Oui
Pieds de mise à niveau
4 Adjustable Legs
LoadSense
Oui
Cuve en acier inoxydable NeveRust
Oui
Système antivibrations TrueBalance
Oui
OPTIONS/ACCESSOIRES
Sécheuse électrique assortie
DLE3400W
Piédestal assorti
WDP6W
Laveuse-piédestal SideKick assortie
WD300CW
ALIMENTATION
Exigences électriques
120V, 10Amps
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Diagnostic intelligent
Oui
