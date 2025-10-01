About Cookies on This Site

Ensemble laveuse-sécheuse à chargement frontal de super grande capacité de 5,2 pi3 et 7,4 pi3

WD3400-W
Vue de face
principales caractéristiques

  • ENERGY STARMD
  • Technologie 6Motionᴹᶜ
  • Technologie ColdWashᴹᶜ
  • Séchage par détecteur
  • Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseᴹᶜ
MATÉRIAU ET FINITION

Couleur extérieure

White (W)

Type de porte

Round with White Painted Trim

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Verrouillage des commandes

Oui

Avertisseur de séchage humide

Oui

Niveau de séchage

Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide

Économie d’énergie

Oui

Moins de temps

Oui

Plus de temps

Oui

Signal

Oui

Temp.

High, Medium, Low

Temps de séchage

60 min, 40 min, 20 min, More Time/Less Time

Antifroissement

Oui

BAR CODE

Bar Code

772454073168

CAPACITÉ

Capacité (pi³)

7.4

COMMANDES ET AFFICHAGE

Type d’affichage

Intelligent Electronic Controls with LED Display

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

29 19/32 x 43 3/8 x 31 3/8

Dimensions (L x H x P [po])

27 x 38 11/16 x 30

Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)

51

Poids incluant l’emballage (lb)

135.2

Poids (lb)

122

ÉNERGIE

Homologuée ENERGY STARMD

Oui

CEF

3.94

ENERGY STARMD Le plus efficace

Non

CARACTÉRISTIQUES

Type

Electric

Vérification de l’installation en 3minutes

Oui

Avertisseur de fin de cycle

Oui

Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSense

Oui

Pieds de mise à niveau

4 pieds ajustables

Porte réversible

Oui

Séchage par détecteur

Oui

Option de ventilation

4 Way Venting

OPTIONS/ACCESSOIRES

Piédestal assorti

WDP6W

ALIMENTATION

Exigences électriques

240V, 30Amps

PROGRAMMES

Séchage à l’air

Oui

Literie

Oui

Délicats

Oui

Vêtements très sales

Oui

Normal

Oui

Tissus infroissables

Oui

Séchage rapide

Oui

Serviettes

Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

Diagnostic intelligent

Oui

MATÉRIAU ET FINITION

Couleur extérieure

White (W)

Type de porte

Clear Round Cover

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

ColdWash

Oui

Verrouillage des commandes

Oui

Lavage différé

Oui

Rinçage supplémentaire

Oui

Prélavage

Oui

Rinçage + Essorage

Oui

Signal

Oui

Essorage seulement

Oui

Nettoyage de la cuve

Oui

BAR CODE

Bar Code

048231027922

CAPACITÉ

Capacité (pi³)

5.2

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de la boîte (L × H × P [po])

29 23/32 x 41 27/32 x 31 17/32

Dimensions (L x H x P [po])

27 x 39 x 30 1/4

Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° (po)

55

Poids incluant l’emballage (lb)

209.8

Poids (lb)

187.4

ÉNERGIE

Homologuée ENERGY STARMD

Oui

ENERGY STARMD Le plus efficace

Non

IMEF

2.92

IWF

2.9

CARACTÉRISTIQUES

Type

Front Load Washer

6 Motion DD

Oui

ColdWash

Oui

Avertisseur de fin de cycle

Oui

Moteur à inversion DirectDrive

Oui

Pieds de mise à niveau

4 Adjustable Legs

LoadSense

Oui

Cuve en acier inoxydable NeveRust

Oui

Système antivibrations TrueBalance

Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

Sécheuse électrique assortie

DLE3400W

Piédestal assorti

WDP6W

Laveuse-piédestal SideKick assortie

WD300CW

ALIMENTATION

Exigences électriques

120V, 10Amps

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

Diagnostic intelligent

Oui

