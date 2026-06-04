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Aspirateur-balai sans fil CordZero🅫 Q3 de LG avec buse Dual Floor Max🅫 à détection automatique de surfaces multiples
Aspirateur-balai sans fil CordZero🅫 Q3 de LG avec buse Dual Floor Max🅫 à détection automatique de surfaces multiples
C5323GW
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Une puissance parfaite pour
un nettoyage quotidien
Une nouvelle conception de flux d’air plus efficace associée à notre puissant moteur à inversion intelligent fournit jusqu’à 150 air watts d’aspiration et offre toute la puissance de ramassage dont vous avez besoin pour affronter votre routine de nettoyage quotidienne. Sa puissance d’aspiration est conçue pour durer grâce à 15 systèmes cycloniques qui séparent la saleté et les débris du flux d’air pour garder les filtres plus propres et réduire les obstructions qui peuvent affecter les performances d’aspiration au fil du temps.
Détecte automatiquement les tapis
et les planchers durs
La buse Dual Floor MaxMD à détection automatique de surfaces multiples est dotée de capteurs intégrés qui détectent instantanément les tapis ou les planchers durs et adaptent automatiquement la puissance d’aspiration à chaque type de surface. Elle combine une brosse souple et un agitateur pour tapis, ce qui vous évite d’avoir à changer d’accessoire pour obtenir le nettoyage en profondeur que vous souhaitez. Idéale pour les propriétaires d’animaux de compagnie, elle aspire facilement les poils tout en limitant les enchevêtrements. La lumière à DEL intégrée éclaire votre plancher pour ne manquer aucune saleté, même dans les coins sombres.
Un outil exceptionnel pour les coins sombres
Les outils plats sont conçus pour nettoyer les coins ainsi que l’espace en dessous et autour des meubles, c’est-à-dire toutes les zones souvent situées dans l’ombre, ce qui rend leur nettoyage difficile. Nous avons ajouté une lumière à DEL qui s’allume automatiquement lors de l’utilisation afin de repérer les toiles d’araignée et les moutons de poussière, et de les éliminer.
Caractéristique clé
MATÉRIAU ET FINITION - Couleur extérieure (nettoyeur)
Essence Graphite
FONCTIONS (ASPIRATEUR) - 2 batteries à libération rapide
Non
FONCTIONS (ASPIRATEUR) - Technologie KompressorMC
Oui
FONCTIONS (ASPIRATEUR) - Moteur Smart Inverter
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Non
Toutes les spécifications
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur extérieure (nettoyeur)
Essence Graphite
FONCTIONS (ASPIRATEUR)
Moteur Smart Inverter
Oui
2 batteries à libération rapide
Non
Technologie KompressorMC
Oui
Système de filtration en 5 étapes
Oui
Arrêt et redémarrage automatiques
Non
Indicateur d’état de la batterie
Oui
Recharge et entreposage
Deux façons (installation murale/installation compacte)
Témoin d’objets coincés
Oui
Convertir en aspirateur à main
Oui
Technologie cyclonique
Système cyclonique turbo axial
Témoin d’alerte de cycle de nettoyage du filtre
Oui
Commande par simple pression d’une touche
Oui
Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique) (dB) (mode Turbo)
85
Tuyau télescopique (4 longueurs)
Non
PERFORMANCES (ASPIRATEUR)
Puissance d’aspiration maximale (W)
150
Capacité du réservoir de poussière (oz)
13,5
Capacité du réservoir de poussière (oz) (lorsqu’il est comprimé)
33,8
Consommation électrique maximale (W) (mode Turbo)
400
Mode d’alimentation
Normal/Puissance/Turbo
Consommation d’énergie (W)
400
BATTERIE
Batteries incluses (qté)
1 (simple)
Type de batterie
Lithium-ion
Capacité nominale (mAh)
2 400
Durée maximale d’utilisation par batterie (minutes) (mode Turbo avec buse Power Drive)
6
Durée maximale d’utilisation par batterie (minutes) (mode Turbo sans buse)
7
Durée maximale d’utilisation par batterie (minutes) (mode Normal avec buse Power Drive)
35
Tension nominale (V) (c.c.)
25,2
Temps de charge par batterie (minutes)
240
Durée maximale d’utilisation par batterie (minutes) (mode Normal sans buse)
60
ACCESSOIRES DE BASE
Outil combiné
Oui
Embout plat
Oui
Brosse de nettoyage
Non
SUCEURS
Buse universelle (multisurfaces)
Non
Buse double (planchers durs + multi-surface)
Oui
Buse large avec éclairage à DEL
Non
Buse extralarge avec éclairage à DEL
Non
Buse de vadrouille
Non
Buse pour animaux de compagnie
Non
Buse étroite pour plancher dur
Non
Vadrouille à vapeur intelligente
Non
Buse de vadrouille à vapeur
Non
Buse de literie
Non
AUTRES OUTILS ET ACCESSOIRES
Outil pour la saleté tenace
Non
Gobelet de remplissage du réservoir d’eau (gobelet doseur) pour la buse de vadrouille
Non
Outil multiangle
Non
Tampons de vadrouille (qté)
0
Outil pour matelas
Non
Outil plat à DEL
Oui
Sac à accessoires
Non
Rangement pour buses amovibles et tampons de vadrouille
Non
Rallonge de tuyau extensible
Non
Filtre d’évacuation supplémentaire
Non
Pré-filtre supplémentaire
Non
Outil plat flexible
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Non
Historique de nettoyage
Non
Alarme du cycle de nettoyage du filtre
Non
Guide de nettoyage des filtres
Non
Smart Diagnosis
Non
DIMENSIONS ET POIDS (ASPIRATEUR)
Dimensions (L x H x P [po])
10 3/8 x 44 1/8 x 12
Poids (lb)
6,28
Poids incluant l’emballage (lb)
12,67
Hauteur du produit (po) (max.)
44 1/8
Dimensions de la boîte (L × H × P [po])
32 1/8 x 7 1/4 x 11 3/4
CODE EAN
CODE EAN
048231349611
ACCESSOIRES
Outil plat à DEL
Oui
CARACTÉRISTIQUES (TOUR)
Tour compacte
Non
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