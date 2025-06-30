We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Lave-vaisselle Panier à couverts supérieur
LG Lave-vaisselle Panier à couverts supérieur
principales caractéristiques
- Grille d'origine pour lave-vaisselle LG
Emplacement de montage
*L'emplacement réel de cet élément peut varier en fonction du modèle du produit.
*Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre modèle.
Comment remplacer
Retirez toujours les couverts du panier avant de retirer le panier.
Tirez le panier jusqu'à l'extrémité des rails. Ensuite, soulevez l'avant du panier afin que les roulettes dépassent la butée à l'extrémité du rail.
Step 1
Le support peut maintenant être glissé vers l'avant et retiré des rails.
Step 2
Remontez-les dans l'ordre inverse du processus de démontage.
Step 3
*Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre modèle.
*Les images et les caractéristiques des produits peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L'apparence, les spécifications, etc. des produits peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.
*Toutes les images des produits sont des photos retouchées et peuvent différer du produit réel. La couleur des produits peut varier en fonction de la résolution de l'écran, des réglages de luminosité et des spécifications de l'ordinateur.
*Les performances du produit peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les spécifications
DIMENSIONS ET POIDS
Dimension du produit (L x H x P, mm)
489 x 68 x 460
GÉNÉRALITÉS
Catégorie
Panier à couverts supérieu
Numéro de pièce
AHB73129403
