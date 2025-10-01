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Floor Stand LG Sound Suite M7 FS-M71

Floor Stand LG Sound Suite M7 FS-M71

COV31979201
Vue avant de Floor Stand LG Sound Suite M7 FS-M71 COV31979201
Vue des composants
vue rapprochée
Perspective à gauche du pied
Vue en situation
Vue des dimensions
Vue avant de Floor Stand LG Sound Suite M7 FS-M71 COV31979201
Vue des composants
vue rapprochée
Perspective à gauche du pied
Vue en situation
Vue des dimensions

principales caractéristiques

  • Socle authentique LG Audio
  • Conception haut de gamme, hauteur précise
  • Gestion des câbles facile
  • Ce produit se compose d’un socle
  • Il s’agit d’un pied sans audio ni cordon d’alimentation
  • Reportez-vous à la liste des modèles compatibles ci-dessous
Plus
M7
M7
Haut-parleurs sans fil LG Sound Suite M7 et M5 sur le socle exclusif.

Haut-parleurs sans fil LG Sound Suite M7 et M5 sur le socle exclusif.

* Un câble d’alimentation plus long peut être requis lors de l’utilisation du socle. Un câble d’alimentation de 3,5 m vendu séparément est disponible pour un positionnement plus étendu.

Conçu pour des intérieurs épurés et un son précis

Conçu pour les modèles M7 et M5, ce pied enceinte permet de placer l’enceinte à la hauteur d’écoute idéale pour un son clair et précis. Les matériaux, dont la couleur et la finition s’harmonisent parfaitement avec votre intérieur, s’intègrent harmonieusement à votre espace, tandis que le système de gestion des câbles intégré permet de dissimuler soigneusement les câbles d’alimentation.

Gestion des câbles épurée, finition raffinée

3 images montrant comment le câble de la suite sonore M7 et M5 est soigneusement organisé avec le socle assorti en couleur et en finition

* Un câble d’alimentation plus long peut être requis lors de l’utilisation du socle. Un câble d’alimentation de 3,5 m vendu séparément est disponible pour un positionnement plus étendu.

Hauteur de précision pour une diffusion sonore exacte

En plaçant le haut-parleur à la bonne hauteur d’écoute, le pied favorise un son clair et exact ainsi qu’une expérience d’écoute plus immersive.

Un salon avec des ondes sonores incurvées provenant d’une barre de son LG Sound Suite avec système de son stéréophonique intégral Dolby Atmos FlexConnect pour la télé

* Un câble d’alimentation plus long peut être requis lors de l’utilisation du socle. Un câble d’alimentation de 3,5 m vendu séparément est disponible pour un positionnement plus étendu.

Découvrez les haut-parleurs conçus pour ce socle

Explorez les haut-parleurs M7 et M5, conçus pour fonctionner en toute harmonie avec ce pied afin d’assurer un positionnement exact et une hauteur d’écoute optimale.

M7

Conçue pour une clarté immersive, la M7 est une enceinte compatible avec DAFC, avec AI Sound Pro et l’étalonnage par IA. Comprend un caisson de basses et 3 enceintes pleine gamme. 

En savoir plus

M5

Compacte mais dynamique, la M5 est une enceinte compatible avec DAFC dotée de AI Sound Pro et de l’étalonnage par AI. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.

En savoir plus

Installation du pied

Vérification avant installation du pied

Veuillez d’abord vérifier ce qui suit.

• Les socles suivants peuvent être utilisés selon le modèle de haut-parleur.

- M7 : FS-M71 (socle × 1), FS-M72 (socle × 2)

- M5 : FS-M51 (socle × 1), FS-M52 (socle × 2)

- Le nombre de composants peut varier selon le modèle de socle.

 

• Le socle ne comprend pas de cordon d’alimentation. Utilisez le cordon d’alimentation fourni avec le haut-parleur

Sound Suite, ou achetez un cordon d’alimentation séparément sur LGE.COM. (Longueur du cordon d’alimentation séparé : 3,5 m)

 

• Lors de l’assemblage, assurez-vous que toutes les vis fournies sont fixées. Si les vis ne sont pas entièrement serrées, le produit peut s’incliner ou basculer, ce qui pourrait causer des dommages. Le serrage des vis avec une force excessive peut les faire se détacher en raison de l’abrasion du joint de vis.

Comment installer

Pour obtenir des renseignements détaillés, veuillez consulter le manuel du produit correspondant à votre modèle.

* Les images et les caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L’apparence du produit, ses spécifications, etc., peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit.

* Toutes les images des produits sont des photos et peuvent différer du produit réel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution du moniteur, des réglages de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.

* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins.

SOMMAIRE

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DIMENSIONS

COV31979201

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimension du produit (L x H x P, mm)

    278 x 670 x 278

  • Poids du produit (kg)

    6.4

GÉNÉRALITÉS

  • Catégorie

    Socle

  • Composants

    Pied, plaque supérieure, base, 4 vis M4 x 15 mm, 1 vis M4 x 8 mm

  • Numéro de pièce

    COV31979201

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