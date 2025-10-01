Floor Stand LG Sound Suite M7 FS-M72

• Les socles suivants peuvent être utilisés selon le modèle de haut-parleur.

- M7 : FS-M71 (socle × 1), FS-M72 (socle × 2)

- M5 : FS-M51 (socle × 1), FS-M52 (socle × 2)

- Le nombre de composants peut varier selon le modèle de socle.

• Le socle ne comprend pas de cordon d’alimentation. Utilisez le cordon d’alimentation fourni avec le haut-parleur

Sound Suite, ou achetez un cordon d’alimentation séparément sur LGE.COM. (Longueur du cordon d’alimentation séparé : 3,5 m)

• Lors de l’assemblage, assurez-vous que toutes les vis fournies sont fixées. Si les vis ne sont pas entièrement serrées, le produit peut s’incliner ou basculer, ce qui pourrait causer des dommages. Le serrage des vis avec une force excessive peut les faire se détacher en raison de l’abrasion du joint de vis.