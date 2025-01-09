We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ensemble cuisine avec frigo de 33 po et cuisinière encastrable électrique
Ensemble cuisine avec frigo de 33 po et cuisinière encastrable électrique
principales caractéristiques
- Refrigerateurs: Grande capacité, Portes à panneaux plats avec poignées dissimulées, Machine à glaçons profilée Slim SpacePlusMD
- Cuisinieres: Surface de cuisson en vitrocéramique de bord à bord,Système de convection ProBakeMD, Élément double 2-en-1 UltraHeatMCde 3,2 kW
- Commandes-sur-le-dessus: Système QuadWashMD – Des articles propres, peu importe l’angle, Moteur à inversion DirectDriveMC Plus, La cuve intérieure en acier inoxydable
Sélectionnez un produit ci-dessous pour afficher les caractéristiques complètes du produit.
-
Lave-vaisselle à commandes sur le dessus avec système QuadWash<sup>MD</sup> et 3e panier
-
Réfrigérateur de 25 pi³ de profondeur standard à trois portes avec porte à deux battants et machine à glaçons double
-
Cuisinière électrique encastrable avec convection par ventilateur
SOMMAIRE
Dimension (mm)
Toutes les spécifications
APPARENCE
-
Indicateur de verrouillage de sécurité
-
Non
-
Résiste aux empreintes
-
Oui
-
Indicateur de remplissage d’agent de rinçage
-
Oui
-
Indicateur de niveau de sel
-
Non
-
Voyants lumineux de cycle SignaLightMC
-
3
-
Indicateurs d’état
-
3 voyants indicateurs
-
Affichage de température
-
Non
-
Indicateur de temps restant
-
DEL
-
Éclairage de la cuve (lampe de cuve)
-
Non
-
Matériau de la cuve
-
Acier inoxydable NeveRustMC
CODE À BARRE
-
Code à barre
-
195174085097
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
-
Panneau de commande (Matériel)
-
ABS
-
Type d’affichage
-
DEL
-
Type de poignée
-
Poignée dissimulée
-
Type de panneau
-
Commandes sur le dessus
-
Nombre total de couverts
-
15
CYCLE/OPTION
-
Nombre de cycles de lavage (programme)
-
9
-
1 heure
-
Non
-
Auto
-
Oui
-
Annuler
-
Oui
-
Verrouillage des commandes
-
Oui
-
Démarrage différé
-
Oui
-
Articles délicats
-
Oui
-
Téléchargement de cycles
-
Oui
-
Accélérateur de séchage
-
Non
-
Double zone
-
Oui
-
Éco
-
Non
-
Économie d’énergie
-
Oui
-
Express
-
Oui
-
Extra sec
-
Oui
-
Demi-charge
-
Oui
-
Haut rendement
-
Oui
-
Haute temp.
-
Oui
-
Intensif
-
Non
-
Nettoyage du lave-vaisselle
-
Machine Cleaen(Nonsteam)
-
Normal
-
Oui
-
Nombre d’options
-
7
-
Rafraîchissement
-
Non
-
Rinçage
-
Oui
-
Vapeur
-
Non
-
Turbo
-
Oui
DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS
-
Dimensions de l’emballage - L x H x P (po)
-
28 1/32 x 34 7/8 x 29 5/8
-
Poids de l’emballage (lb)
-
93
-
Dimensions du produit - L x H x P (po)
-
23 3/4 x 33 5/8 x 24 5/8
-
Poids du produit (lb)
-
82
PERFORMANCE ÉNERGIE/EAU
-
Niveau de cote CEE
-
1
-
Energy Star
-
Oui
-
Consommation d’énergie (kWh/an)
-
238
-
Consommation d’eau (gallons/cycle)
-
2,9
GÉNÉRAL
-
Fabricant
-
KOR
PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE
-
QuadWashMC
-
Oui
-
Aqua-Stop
-
Non
-
Distributeur de détergent et de produit de rinçage
-
Oui
-
Moteur DirectDriveMC
-
Oui
-
Système de séchage
-
Séchage dynamique
-
Chauffe-eau dissimulé
-
Oui
-
Moteur à inversion DirectDrive
-
Oui
-
Fonctionnement silencieux LoDecibel (dBA)
-
48
-
Nombre de bras gicleurs
-
3
-
Interrupteur de sécurité à flotteur (fuites)
-
Oui
-
Système de lavage SenseClean
-
Oui
-
Capteur de saleté (turbidité)
-
Oui
-
TrueSteamMC
-
Non
-
Système de lavage Vario
-
Oui
-
Adoucisseur d’eau
-
Non
CARACTÉRISTIQUES DES PANIERS
-
Paniers à couverts
-
Oui
-
Système EasyRackMC Plus
-
Oui
-
Type coulissant_inférieur
-
Non
-
Type coulissant_supérieur
-
Non
-
3e panier ajustable en hauteur
-
Oui (fixe)
-
Hauteur maximale du panier inférieur (po)
-
12 1/2
-
Hauteur maximale du panier supérieur (po)
-
9
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Non
-
NFC
-
Oui
-
Service à la clientèle proactif
-
Non
-
Télécommande
-
Non
-
Surveillance à distance
-
Non
-
Diagnostic intelligent
-
Oui
SOMMAIRE
Dimension (mm)
Caractéristique clé
-
Total du volume (pi³)
-
24,5
-
Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)
-
35 1/8" x 71 7/16" x 37 5/8"
-
Consommation d’énergie (kWh/année)
-
710
-
NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE<br>
-
Homologué ENERGY STAR<sup>MD</sup>
-
Type de compresseur
-
Compresseur intelligent à inversion
-
InstaView
-
Non
-
Porte dans la porte
-
Non
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Oui
-
finir (porte)
-
Acier inoxydable résistant aux taches
Toutes les spécifications
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
-
Marque
-
LG
-
NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
-
Homologué ENERGY STARMD
-
Type de produit
-
Portes françaises (3 portes)
-
Profondeur standard/de comptoir
-
Profondeur standard
CODE À BARRE
-
Code à barre
-
195174093283
CAPACITÉ
-
Total du volume (pi³)
-
24,5
-
Volume du congélateur (pi³)
-
8,2
-
Volume du réfrigérateur (pi³)
-
16,3
COMMANDES ET AFFICHAGE
-
Écran à DEL interne
-
Écran à DEL
-
Avertisseur de porte
-
Oui
-
Gel express
-
Oui
-
Écran DEL externe
-
Écran tactile
DIMENSIONS ET POIDS
-
Poids du produit (lb)
-
262,3
-
Profondeur sans la porte (po)
-
29 1/2"
-
Profondeur sans la poignée (po)
-
33 7/16"
-
Poids brut (lb)
-
276,7
-
Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)
-
68 5/8"
-
Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)
-
69 15/16"
-
Dégagement pour l’installation
-
Arrière 2 po
-
Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)
-
35 1/8" x 71 7/16" x 37 5/8"
-
DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)
-
32 15/16" x 69 15/16" x 33 7/16"
-
Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)
-
46 11/16"
-
Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)
-
36 5/8"
-
Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)
-
36 5/8"
CARACTÉRISTIQUES
-
Door Cooling+
-
Non
-
Charnières de porte à fermeture automatique
-
Oui (porte gauche uniquement)
-
Porte dans la porte
-
Non
-
InstaView
-
Non
-
Mode sabbat
-
Oui
COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR
-
Type de porte
-
Tiroir coulissant
-
Séparateur de tiroir
-
Non
-
Tiroir_Congélateur
-
2 non transparents
-
Tiroir en plastique DuraBase
-
Oui
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS
-
Distributeur d’eau uniquement
-
Non
-
Machine à glaçons automatique
-
Oui (Slim SpacePlus)
-
Production de glaçons quotidienne (lb)
-
4.5 / 5.0 (IcePlus)
-
Témoin du distributeur
-
Oui
-
Machine à glaçons double
-
Oui (cubes de glace)
-
Machine à glaçons_Manuelle
-
Non
-
Capacité de stockage de glaçons (lb)
-
3,3
-
Distributeur d’eau et de glaçons
-
Glace pilée et cubes de glace
-
Nom du modèle du filtre à eau
-
LT1000P
-
Système de filtration d’eau
-
Interne/compact (3e génération)
MATÉRIAU ET FINITION
-
Type de poignée
-
Poignée dissimulée
-
Porte arrondie
-
Plate
-
Extérieur résistant aux empreintes et aux taches
-
Oui
-
finir (porte)
-
Acier inoxydable résistant aux taches
-
Conduit plat en métal (Metal Fresh)
-
Non
COMPARTIMENT MULTIPIÈCE
-
Tiroir convertible
-
Non
-
Tiroir complètement convertible
-
Non
PERFORMANCE
-
Consommation d’énergie (kWh/année)
-
710
-
Type de compresseur
-
Compresseur intelligent à inversion
COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR
-
Éclairage du réfrigérateur
-
DEL sur le dessus
-
en mouvement panier de porte
-
Non
-
Balconnet_Transparent
-
6
-
Tablette en porte-à-faux
-
Oui (hybride)
-
Tablette_Pliante
-
Non
-
Tablette_Verre trempé
-
4 divisibles
-
Bac à légumes
-
Oui (2)
-
Grand tiroir garde-manger
-
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Oui
-
Service à la clientèle proactif
-
Non
-
Smart Diagnosis
-
Oui
-
Ver. de Smart Learner
-
Non
Toutes les spécifications
CODE-BARRES
-
Code-barres
-
048231349000
ACCESSOIRES
-
Plateau Air Fry (ch.)
-
1
-
Grille standard (ch.)
-
2
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
-
Marque
-
LG
-
Type de surface de cuisson
-
Éléments radiants
-
Type de combustible
-
Électrique
-
Couleur extérieure
-
Acier inoxydable
-
Système de cuisson du four
-
Convection par ventilateur
-
Type de four
-
Simple
-
Type de gamme
-
Encastrable
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
-
Conforme aux normes de l’ADA
-
Oui
-
Verrouillage des commandes
-
Oui (surface de cuisson, four)
-
Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson
-
Oui
-
Cuisson minutée différée
-
Oui
-
InstaView
-
Non
-
Minuterie de cuisine
-
Oui
-
Type de nettoyage du four
-
EasyClean + autonettoyant
-
Mode sabbat
-
Oui
-
Verrou de la porte de four lors de l’autonettoyage
-
Automatique
-
Système à fermeture en douceur
-
Non
-
Cuisson chronométrée
-
Oui
CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON
-
Type de surface de cuisson
-
Éléments radiants
-
Surface de cuisson EasyClean
-
Non
-
Type d’élément/brûleur (double)
-
Avant gauche, Avant droit
-
Type d’élément/brûleur (simple)
-
Arrière gauche, Arrière droit
-
Type d’élément/brûleur (réchaud)
-
Centre arrière
-
Type de combustible
-
Électrique
-
Élément chauffant - Total (W)
-
8 700
-
Indicateur de surface chaude
-
Oui
-
Nombre d’éléments/brûleurs de surface de cuisson
-
5
-
Élément chauffant rayonnant - Arrière centre (W) (po)
-
100(7)
-
Élément chauffant rayonnant - Avant gauche (W) (po)
-
3 200(9), 1 400(6)
-
Élément chauffant rayonnant - Arrière gauche (W) (po)
-
1 200(6)
-
Élément chauffant rayonnant - Avant droit (W) (po)
-
3 000(12), 1 900(9)
-
Élément chauffant rayonnant - Arrière droit (W) (po)
-
1 200(6)
-
Fonctionnalité de sécurité (surface de cuisson)
-
Oui
CONCEPTION / FINITION
-
Affichage des commandes
-
DEL
-
Matériau de la cavité
-
Émail
-
Type de commandes de la surface de cuisson
-
Boutons
-
Verre de la surface de cuisson
-
Vitrocéramique
-
Couleur de la porte
-
Acier inoxydable
-
Couleur de la poignée
-
Acier inoxydable
-
Matériau de la poignée
-
Aluminium
-
Couleur des boutons
-
Acier inoxydable
-
Éclairage des boutons
-
Non
-
Matériau des boutons
-
Plastique
-
Couleur extérieure
-
Acier inoxydable
-
Type de commandes du four
-
Pavé tactile en verre
-
Caractéristiques de la porte du four
-
Fenêtre WideView
-
Finition antiempreinte
-
Oui
DIMENSIONS/POIDS
-
Dimensions du tiroir (LxHxP) (po)
-
22 3/16 x 4 1/2 x 16 3/8
-
Dimensions de l’intérieur du four (LxHxP) (po)
-
24 7/8 x 22 x 20
-
Profondeur totale - avec la poignée (po)
-
29 1/4
-
Dimensions de l’emballage (LxHxP) (po)
-
32 x 43 x 30
-
Dimensions du produit (L x H x P) (po)
-
29 7/8 x 37 1/4 x 29 1/4
-
Poids du produit (lb)
-
165
-
Poids d’expédition (lb)
-
199
-
Largeur (po)
-
30
CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR
-
Type de tiroir
-
Rangement
-
Contrôle de temps du tiroir
-
Non
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR
-
Type d’élément de cuisson
-
Dissimulée
-
Arrêt automatique de sécurité
-
Oui
-
Type d’élément de gril
-
Gaine
-
Conversion pour la convection
-
Oui
-
Ventilateur de convection
-
Monovitesse
-
Type de convection
-
Convection par ventilateur
-
Puissance de l’élément de cuisson (W)
-
3 400
-
Puissance de l’élément de gril (W)
-
4 200
-
Type de combustible
-
Électrique
-
Lampe de four intelligente GoCook
-
Oui
-
Nombre de positions de la grille
-
7
-
Capacité du four (pi³)
-
6,3
-
Mode de cuisson du four
-
Friteuse à air, Cuisson, Gril, Cuisson par convection, Rôtissage par convection, Repas surgelé, Levage du pain, Cuisson lente, Réchauffer
-
Type d’éclairage du four
-
Halogène
PUISSANCE/VALEURS NOMINALES
-
Alimentation requise (Volt/Hz)
-
120/208 V c.a. / 60Hz, 120/240 V c.a. / 60Hz
-
Valeur en watts à 208 V (W)
-
9 800
-
Valeur en watts à 240 V (W)
-
13 000
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Oui
-
Balise NFC activée
-
Non
-
Service client proactif
-
Oui
-
Smart Diagnosis
-
Oui
-
Recette intelligente (application de recette tierce)
-
Oui
-
Commande vocale (appareil tiers)
-
Oui
-
Fonctionne avec
-
Amazon Alexa, Assistant Google, ThinQ de LG
