En fin de compte, tout se résume au riz et aux appareils électroménagers de LG. Quand vous avez qu’il s’agisse de riz frais, de restants de riz ou de farine de riz collant, vous avez à votre disposition la base pour préparer un bol riche en protéines, une collation sucrée sans gluten ou des bouchées de riz croustillantes, simplement en variant les assaisonnements, les sauces et les garnitures. C’est l’un des moyens les plus rapides de réduire la fatigue décisionnelle tout en continuant à préparer des repas équilibrés et savoureux toute la semaine.

• Temps de préparation : de 10 à 20 minutes, repas en un bol ou collations à grignoter

• Effets sur la santé : apport élevé en protéines, alimentation équilibrée, options de collations légères

• Simplicité : moins d’étapes de préparation et moins de vaisselle, recettes faciles à refaire

• Variété : changez de sauces et de garnitures pour varier la saveur tous les jours x000B Voici trois recettes simples à combiner à votre guise qui sont toutes basées sur le même principe : utilisez du riz comme base, puis ajoutez des assaisonnements différents pour changer le goût.