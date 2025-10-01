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Conseils utiles
Comment pouvez-vous préparer des repas sains et rapides durant la semaine?
Quand votre horaire est chargé, vous hésitez souvent entre deux extrêmes pour les repas : les commandes à emporter ou la préparation de mets « de régime » ennuyeux. Cependant, il y a une troisième option. Si vous cherchez des repas rapides, véritablement sains et qui ne créent que très peu de vaisselle, voici une astuce qui vous facilitera grandement la vie.
En fin de compte, tout se résume au riz et aux appareils électroménagers de LG. Quand vous avez qu’il s’agisse de riz frais, de restants de riz ou de farine de riz collant, vous avez à votre disposition la base pour préparer un bol riche en protéines, une collation sucrée sans gluten ou des bouchées de riz croustillantes, simplement en variant les assaisonnements, les sauces et les garnitures. C’est l’un des moyens les plus rapides de réduire la fatigue décisionnelle tout en continuant à préparer des repas équilibrés et savoureux toute la semaine.
• Temps de préparation : de 10 à 20 minutes, repas en un bol ou collations à grignoter
• Effets sur la santé : apport élevé en protéines, alimentation équilibrée, options de collations légères
• Simplicité : moins d’étapes de préparation et moins de vaisselle, recettes faciles à refaire
• Variété : changez de sauces et de garnitures pour varier la saveur tous les jours x000B Voici trois recettes simples à combiner à votre guise qui sont toutes basées sur le même principe : utilisez du riz comme base, puis ajoutez des assaisonnements différents pour changer le goût.
« Quel est le moyen le plus simple de préparer des repas sains quand on est très occupé? »
Voici la méthode la plus fiable :
✓Commencez par du riz (ou un substitut du riz) comme base; il peut s’agir de riz cuit, de restants de riz ou de farine de riz collant.
✓Faites cuire rapidement votre ingrédient principal dans le four à micro-ondes NeoChef🅫 de LG.
✓Préparez un bol ou une collation avec des légumes, de la sauce et des garnitures.
✓Variez les saveurs en utilisant différents assaisonnements, sauces ou ajouts. Cette routine permet de résoudre les principaux problèmes des soirs de semaine – le manque de temps, la fatigue décisionnelle et l’excès de vaisselle – tout en vous offrant des repas frais et savoureux.
Recette 1
Bol de riz au poulet à deux saveurs au choix (à la coréenne ou à la mexicaine)
Une poitrine de poulet maigre et riche en protéines permet de préparer deux repas totalement différents, simplement en changeant d’assaisonnement. Il s’agit d’une solution pratique pour les personnes qui cherchent des soupers de semaine riches en protéines sans que cela devienne monotone.
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Méthode rapide
·Assaisonnez le poulet avec votre mélange d’épices préféré.
·Faites cuire le poulet dans le four à micro-ondes NeoChef🅫 de LG jusqu’à ce qu’il soit bien cuit, laissez-le reposer quelques instants, puis coupez-le en tranches.
·Servez le poulet sur un lit de riz (ou de riz de chou-fleur/légumes verts) avec des légumes et la sauce.
Avantages de cette recette
·Riche en protéines : elle aide à satisfaire à l’appétit et favorise le développement de la masse musculaire.
·Idéale pour un régime faible en glucides ou cétogène : remplacez le riz par du riz de chou-fleur et doublez la quantité de légumes.
·Préparation efficace des repas : faites cuire du poulet une seule fois, puis préparez différents bols de riz en quelques minutes durant toute la semaine.
Choisissez votre saveur
·Inspiration coréenne : gochujang, graines de sésame, ail.
·Inspiration mexicaine : avocat, citron vert, cumin
Recette 2
Boules de riz collant chanceuses (une collation sucrée, moelleuse et sans gluten)
Envie d’une petite gourmandise sans allumer la cuisinière? Cette collation à préparer au micro-ondes offre la texture moelleuse et savoureuse du mochi, en tout facilité. C’est la recette parfaite si vous cherchez un dessert sans gluten simple à préparer.
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Méthode rapide
·Préparez une pâte de riz collant.
·Faites cuire la préparation dans le four à micro-ondes NeoChef🅫 de LG jusqu’à ce que la pâte devienne ferme et élastique.
·Façonnez des boules de la taille d’une bouchée et enrobez-les de garniture.
Pourquoi cette recette fonctionne-t-elle?
·Préparation au micro-ondes uniquement : pas besoin de cuiseur à vapeur ni de cuisinière.
·Facile à partager et à diviser : conservez des portions individuelles et consommez-les au fil de la semaine.
·Sans gluten : une excellente option pour les ménages qui évitent la farine de blé.
Choisissez votre saveur
·Pistache
·Sésame noir
·Flocons de noix de coco
Recette 3
Bouchées de riz croustillantes (une astuce pour utiliser les restants de riz)
Il vous reste du riz froid au réfrigérateur? Transformez-le en bouchées de riz croustillantes, presque comme des craquelins, puis garnissez-les à votre goût. Elles sont parfaites comme petite collation rapide durant la semaine ou repas léger rapide à préparer. Et comme le nettoyage fait toujours partie du problème, laissez le système QuadWash🅫 de LG laver les assiettes graisseuses et collantes après le repas.
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Méthode rapide
·Dans un bol, mélangez le riz froid avec le sucre, le sel, le vinaigre de riz brun et l’huile de sésame. Façonnez des bouchées, puis faites chauffer un filet d’huile de cuisson dans une grande poêle et faites-les frire jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.
·Étalez la sauce sur le riz croustillant et ajoutez les garnitures.
·Nettoyez facilement la vaisselle graisseuse ou collante grâce au système QuadWash🅫 de LG.
Avantages de cette recette
·Cuisine sans gaspillage : une façon ingénieuse d’utiliser le riz plutôt que de le jeter.
·Possibilités infinies de garnitures : variez les protéines et les légumes en fonction de ce que vous avez sous la main.
·Très facile à reproduire : une fois que vous maîtrisez la technique de base, les possibilités sont pratiquement illimitées.
Choisissez votre saveur
·Yuzu Miso : mayonnaise au miso et au yuzu, prosciutto, avocat, quartiers de mandarine.
·Tzatziki et feta : sauce tzatziki, concombre râpé, pomme, feta.
·Thon épicé : sauce crémeuse au chili, thon épicé, jalapeño, radis en rondelles.
Découvrez LG NeoChef™
FAQ
Q.
Puis-je aussi cuire facilement des légumes dans le four à micro-ondes NeoChef🅫 de LG pour les servir avec cette recette?
A.
Oui, tout à fait! Le four à micro-ondes NeoChef🅫 de LG est incroyablement pratique, non seulement pour cuire des poitrines de poulet, mais aussi les légumes. La cuisson à la vapeur des légumes surgelés dans le four à micro-ondes NeoChef🅫 de LG est une excellente astuce pour préparer des accompagnements sains, comme du brocoli ou des carottes. Pour une cuisson à la vapeur classique, il suffit de couper des légumes comme du brocoli, des carottes ou des pommes de terre, de les mettre dans un bol adapté au micro-ondes avec un peu d’eau, de couvrir le bol, et de faire cuire le tout au micro-ondes. Cette méthode ajoute à la fois nutriments et texture à vos bols de poulet.
Q.
Je suis débutant et j’aimerais économiser encore plus de temps sur la préparation des repas durant la semaine. Comment puis-je préparer les repas à l’avance avec ces recettes?
A.
Pour les débutants, nous recommandons fortement de préparer les repas en fonction des ingrédients. Au lieu de préparer à l’avance des plats tout prêts, il est bien plus efficace de cuire les céréales, les protéines et les légumes séparément, puis de les assembler par la suite. Essayez de faire cuire les poitrines de poulet la fin de semaine et de conserver les restants de riz (céréales) et de légumes cuits à la vapeur dans des récipients individuels. Lors d’une journée de semaine chargée, vous n’avez qu’à combiner les ingrédients avec la sauce de votre choix (coréenne ou mexicaine) et de les réchauffer dans le four à micro-ondes NeoChef🅫 de LG pour obtenir un repas rapide et délicieux.
Q.
Outre les bouchées de riz et les bols de poulet, avez-vous d’autres idées de repas rapides à réchauffer au micro-ondes pour les employés de bureau?
A.
Pour les professionnels très occupés, nous recommandons de préparer un dîner à emporter en une seule étape en cuisant simultanément des pommes de terre, des légumes et du riz dans le four à micro-ondes NeoChef🅫 de LG. Mettez le riz, les pommes de terre coupées en dés et les légumes à cuisson rapide dans un récipient adapté au micro-ondes, versez un filet d’huile d’olive, ajoutez l’assaisonnement, puis cuisez le plat au four à micro-ondes. Cette méthode permet de cuire tous les ingrédients en même temps, ce qui vous offre un repas savoureux et rapide à préparer, sans vous encombrer de vaisselle supplémentaire à laver.