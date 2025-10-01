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LG LAB

Qu’est-ce qu’un téléviseur 4K?

  

La résolution 4K, également appelée Ultra-HD (UHD), désigne une résolution d’écran d’environ 3 840 × 2 160 pixels, soit quatre fois celle de la pleine HD (1 080p). Comptant plus de pixels dans le même espace, la résolution 4K offre des images incroyablement nettes et détaillées et une plus grande clarté, en particulier sur les écrans de grande taille. 

 

Parfaite pour le visionnement immersif, elle améliore la profondeur, la texture et le réalisme dans les films, les sports et les jeux. Les téléviseurs 4K de LG sont dotés de technologies de pointe, comme HDR et Image IA Pro, qui optimisent les couleurs, le contraste et la luminosité. Qu’il s’agisse de diffusion en continu, de jeux ou de télévision en direct, la résolution 4K offre une expérience de divertissement à domicile de qualité supérieure.  

 

Lisez la suite pour en savoir plus sur les téléviseurs 4K.

What is 4K television

What is 4K television

La nouvelle norme en matière de téléviseurs. Les téléviseurs 4K offrent une qualité d’image quatre fois plus nette que la pleine HD. Tirez le meilleur parti de Netflix et de Sky grâce à notre guide sur les téléviseurs 4K.

 

Les téléviseurs 4K sont le successeur des téléviseurs haute définition (HD). La résolution 4K est souvent appelée Ultra-HD ou UHD. Si vous achetez un nouveau téléviseur aujourd’hui, il est fort probable que ce soit un téléviseur 4K.

 

En d’autres termes, un écran 4K affiche quatre fois le nombre de pixels d’un écran HD, ce qui vous permet d’obtenir une image quatre fois plus détaillée lorsque vous optez pour un téléviseur 4K. 

 

Le résultat? Des images plus riches et plus profondes qui sautent aux yeux. La résolution 4K devient rapidement la norme pour le tournage d’événements sportifs en direct et les superproductions. Les plateformes de diffusion en continu et les studios de cinéma ajoutent de plus en plus de nouveaux titres en 4K.

Avantages d’un téléviseur 4K

 

• Une qualité d’image plus nette avec plus de détails et de profondeur

• La possibilité de réduire la distance de visionnement sans perte de qualité de l’image

• Les coffrets Netflix et Amazon Prime spécialement conçus pour les téléviseurs 4K

• Des options adaptées à tous les budgets, des modèles d’entrée de gamme à certains des meilleurs téléviseurs actuellement offerts

Comment fonctionne la 4K?

 

L’image de votre téléviseur est composée de pixels, et les téléviseurs 4K en contiennent beaucoup plus que les téléviseurs HD. Un écran HD typique contient environ 2 millions de pixels. La résolution 4K fait passer ce nombre à 8,3 millions de pixels. 

 

La résolution d’un écran de téléviseur est définie par le nombre de pixels traversant l’écran horizontalement et le nombre de lignes de balayage passant verticalement de haut en bas de l’écran.

 

Les téléviseurs 4K doublent le nombre de pixels et de lignes de balayage vertical : 

• Dimensions HD : 1 920 (horizontal) × 1 080 (vertical)

• Dimensions 4K : 3 840 (horizontal) × 2 160 (vertical)

 

Qu’est-ce que tout cela signifie? Prenez deux téléviseurs de 55 pouces, l’un HD et l’autre 4K. Si vous essayiez de mettre tous les pixels d’un téléviseur HD dans un téléviseur 4K, ils ne rempliraient qu’un quart de l’écran. 

 

Cela signifie qu’avec un téléviseur HD, moins de pixels sont répartis sur le même écran de 55 pouces. Lorsque les pixels sont étirés, la qualité de l’image se dégrade, et la quantité de détails que vous pouvez voir est réduite. En regroupant 8 millions de pixels dans le même espace de 55 pouces, vous créez une image beaucoup plus détaillée qui est superbe même lorsqu’on la regarde de près. 

Pourquoi choisir un téléviseur 4K?

 

C’est le moment idéal pour investir dans un téléviseur 4K. Vous pouvez choisir parmi une sélection de tailles d’écran qui conviennent à tous les budgets. Commencez avec un téléviseur 4K d’entrée de gamme, ou améliorez l’expérience de visionnement avec un modèle haut de gamme. Lisez la suite pour en savoir plus sur les principaux avantages des téléviseurs 4K.

Qualité d’image des téléviseurs 4K : quatre fois plus de détails que la résolution HD

 

Si vous regardez du contenu en 4K sur votre téléviseur, la différence sera flagrante : vous profiterez d’images plus claires et plus nettes qu’un contenu équivalent en HD. Faites l’expérience des jeux tels que les développeurs les ont conçus et des films à travers le regard du réalisateur. Le jour du match est plus mémorable. Les lignes sur le terrain sont mieux définies, et les détails sont conformes à la réalité.

HDR : plus de détails dans les ombres

Les téléviseurs 4K se marient très bien avec la technologie High Dynamic Range, un format vidéo mieux connu sous le nom de HDR. La résolution 4K augmente le nombre de pixels, tandis que la technologie HDR améliore la qualité de ces pixels.

 

Avantages de la technologie HDR : 

 

• Plus grande gamme de nuances entre le noir le plus profond et le blanc le plus éclatant

• Affichage des détails nuancés dans les zones sombres

• Affichage des couleurs conformément à la réalité à partir d’une palette de plus d’un milliard de couleurs

 

Découvrez des ciels plus bleus, des montagnes plus enneigées et une atmosphère plus intense dans n’importe quel environnement, que vous regardiez du contenu prenant en charge la technologie HDR sur Netflix ou que vous jouiez sur les consoles de jeu les plus récentes.

Le téléviseur 4K vous rapproche de l’écran

L’écran 4K reste très net à une distance inférieure à celle à laquelle vous êtes habitué. En effet, le très grand nombre de pixels d’un téléviseur 4K permet de distinguer plus de détails par rapport à la diffusion originale. 

 

La différence n’est pas aussi flagrante si vous êtes à une distance normale du téléviseur, mais rapprochez votre sofa, et vous découvrirez des images immersives d’une clarté phénoménale.

 

Vous vous demandez peut-être à quelle distance vous pouvez vous trouver d’un téléviseur 4K. Vous pouvez vous asseoir plus près d’un téléviseur 4K que d’un téléviseur pleine HD sans constater de pixellisation. Toutefois, la règle générale consiste à maintenir une distance de visionnement de 1 à 1,5 fois la taille de la diagonale de l’écran.

Qu’est-ce que je peux regarder en 4K?

 

Pour tirer le meilleur parti de votre téléviseur 4K, vous devez regarder du contenu en 4K. Pendant plusieurs années, peu de contenu était offert en 4K. Aujourd’hui, les choses ont énormément changé. Les plateformes de diffusion en continu suivantes offrent toutes une grande variété de contenu en 4K :

Netflix en 4K

 

Des séries originales comme Stranger Things et Wednesday, ainsi que des films primés aux Oscars, dont Emilia Pérez, et le meilleur de l’univers télévisuel Marvel.

 

Regardez vos émissions et films Netflix préférés en qualité 4K époustouflante, avec des détails cristallins et des couleurs vives qui donnent vie à chaque image. 

 

Regarder Netflix sur un téléviseur 4K, c’est bénéficier de textures plus riches et d’une expérience de visionnement plus immersive, surtout lorsqu’il est jumelé à la technologie d’affichage OLED de pointe de LG.

Amazon Prime Video en 4K

Regardez des films, des sports en direct et des émissions de télévision, notamment UEFA Champions League, Reacher, Clarkson’s Farm, Summer I Turned Pretty, Red One et bien plus encore en diffusion directe dans une qualité 4K époustouflante. La technologie 4K offre une clarté inégalée, un contraste plus profond et des couleurs vives, ce qui est idéal pour les intrigues captivantes et les moments de cinéma à couper le souffle. Les téléviseurs 4K affichent plus de 8 millions de pixels, ce qui permet d’obtenir des détails incroyables que la HD standard ne peut tout simplement pas égaler. 

 

Faites l’expérience de vos émissions et films Prime Video préférés avec les téléviseurs 4K avancés de LG qui donnent une allure cinématographique à chaque scène.

Sky en 4K

 

NOW est le lieu de divertissement par excellence pour les films les plus récents, les émissions acclamées par la critique et les plus grands sports en direct. 

Avec l’abonnement Cinema, accédez aux toutes dernières superproductions et à des collections incontournables avec plus de 1 000 films sur demande. Avec l’abonnement Entertainment, profitez de séries dramatiques primées et du meilleur de HBO, ainsi que de Sky Originals et d’émissions jeunesse épiques.  Avec l’abonnement Sports, visionnez en continu les 12 chaînes de Sky Sports et chaque diffusion de Sky Sports+, et suivez en direct la Premier League, l’EFL, la Formule 1, le cricket anglais et ICC, le tennis ATP et WTA, les championnats de golf, les fléchettes de la Premier League, la NFL et bien plus encore.  

  

De plus, les membres peuvent profiter d’une expérience de qualité supérieure grâce à la fonction complémentaire Ultra Boost*, qui offre une imagerie à plage dynamique élevée (HDR) à ultra-haute définition (UHD), un son ambiophonique immersif et un visionnement sans publicité** sur jusqu’à trois appareils en même temps. Les membres ont également la possibilité de profiter d’une expérience améliorée avec Boost, qui offre la diffusion de vidéo sur demande sans publicité** en pleine HD avec un son ambiophonique sur un maximum de deux appareils en même temps.  

 

* Les fonctionnalités Ultra Boost ne sont disponibles que sur certains contenus et appareils. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

** Les chaînes en direct et les bandes-annonces faisant la promotion du contenu NOW sont exclues.

Pourquoi le contenu en 4K est-il important?

 

C’est pour la même raison que le contenu en HD était important lorsque des chaînes comme Sky Sports HD ont été lancées. Il s’agit de tirer le meilleur parti de votre téléviseur, de voir chaque détail, chaque mouvement, exactement comme il devait être vu. 

 

Comptant plus de 8 millions de pixels, la qualité 4K apporte un niveau de clarté et de réalisme que la HD standard ne peut tout simplement pas égaler. Si vous vous êtes déjà demandé ce que signifiait la 4K sur un téléviseur, voici la réponse : un contenu qui exploite pleinement le potentiel de votre écran.

FAQ sur les téléviseurs 4K

Vous avez une question sur la puissance du 4K? Au-delà de la question de savoir ce qu’est un téléviseur 4K, il y a encore beaucoup à apprendre. Voici ce que vous vouliez savoir au sujet des téléviseurs 4K.

Vaut-il la peine d’acheter un téléviseur 4K?

 

Amazon, Netflix et Sky transforment déjà les événements en direct et les émissions télévisées à ne pas manquer en un festin visuel pour les sens grâce à la 4K. À mesure que la technologie progresse et que notre appétit augmente, une programmation plus irrésistible est sur le point d’être offerte. Découvrez comment la 4K transforme déjà le paysage télévisuel afin d’être fin prêt à ne rien manquer de l’action. 

Qu’est-ce que l’optimisation 4K?

 

L’optimisation 4K est le processus de conversion d’images non-4K en une qualité proche du 4K. Un processeur intégré au téléviseur améliore la qualité des images SD et HD, image par image, et les affiche à une résolution beaucoup plus élevée. Les images apparaissent plus nettes et plus claires, le même processeur améliorant la qualité de l’image. Même si vous ne regardez pas de contenu en 4K natif, vous bénéficierez d’une image de bien meilleure qualité grâce à l’optimisation 4K.

Un téléviseur 4K est-il vraiment meilleur qu’un téléviseur 1 080p?

 

Un téléviseur 4K n’est pas seulement meilleur, il est exactement quatre fois meilleur. Avec un écran contenant quatre fois le nombre de pixels, la résolution 4K affiche beaucoup plus de détails. Plus l’écran est grand, mieux c’est, surtout de près. Rapprochez-vous d’un écran 4K, et les détails restent clairs et précis sans perte de qualité de l’image

Les téléviseurs OLED sont-ils des téléviseurs 4K?

 

Oui, la plupart des téléviseurs OLED offrent une résolution 4K. Il est important de souligner que l’OLED et la résolution 4K sont des technologies différentes. OLED est un type de technologie d’écran, tandis que la 4K est une résolution d’écran. Vous pouvez donc avoir un téléviseur OLED qui est également un téléviseur 4K. Lorsque l’écran OLED est associé à la résolution 4K, vous obtenez l’une des meilleures expériences de qualité d’image disponibles. 

 

En savoir plus sur les téléviseurs OLED.

Les téléviseurs OLED sont-ils meilleurs que les téléviseurs 4K?

 

Les termes « OLED » et « 4K » désignent des choses différentes : OLED est une technologie d’affichage, tandis que 4K fait référence à la résolution. De nombreux téléviseurs OLED sont également des téléviseurs 4K, offrant un contraste profond et des couleurs plus riches en haute résolution

Que signifie 4K sur un téléviseur?

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Sur un téléviseur, 4K signifie que l’écran a une résolution d’environ 3 840 x 2 160 pixels. C’est quatre fois plus de détails que la pleine HD.

La 4K Ultra-HD est-elle meilleure que la pleine HD?

 

Oui, la 4K Ultra-HD offre beaucoup plus de détails et de clarté que la pleine HD. Elle permet d’obtenir des images plus nettes, notamment sur les écrans de grande taille.

Que signifie 4K UHD sur un téléviseur?

 

La mention 4K UHD signifie Ultra Haute Définition et fait référence à une résolution de 3 840 × 2 160 pixels. Cette résolution offre des images plus claires et plus réalistes que la HD standard.

Quel contenu est offert en 4K?

 

Les services de diffusion en continu comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et YouTube proposent tous une vaste gamme de contenu en 4K. De nombreux sports et films en direct sont également disponibles en 4K par l’intermédiaire des diffuseurs et de Blu-ray.

Quels sont les critères à prendre en compte lors de l’achat d’un téléviseur 4K?

 

Recherchez la prise en charge de la technologie HDR, une bonne optimisation, des ports HDMI 2.1 et un taux de rafraîchissement élevé. Les panneaux OLED ou QLED améliorent également l’expérience de visionnement.

Quel est le meilleur téléviseur 4K de LG?

 

La gamme OLED evo de LG, en particulier les séries G et C de LG, est très bien cotée pour ses performances 4K, sa conception et ses caractéristiques intelligentes.

Quelle est la différence entre les téléviseurs 4K et 8K?

 

Les téléviseurs 8K offrent une résolution de 7 680 × 4 320 pixels, soit quatre fois celle des téléviseurs 4K. Toutefois, le contenu en 8K est encore limité, tandis que la 4K demeure la norme actuelle pour la plupart des visionnements..

Découvrez les téléviseurs 4K

 

Apprenez-en plus sur les différents téléviseurs 4K de LG à l’aide de notre guide ou parcourez la gamme.

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