Qu’est-ce qu’un téléviseur 4K?

La résolution 4K, également appelée Ultra-HD (UHD), désigne une résolution d’écran d’environ 3 840 × 2 160 pixels, soit quatre fois celle de la pleine HD (1 080p). Comptant plus de pixels dans le même espace, la résolution 4K offre des images incroyablement nettes et détaillées et une plus grande clarté, en particulier sur les écrans de grande taille.

Parfaite pour le visionnement immersif, elle améliore la profondeur, la texture et le réalisme dans les films, les sports et les jeux. Les téléviseurs 4K de LG sont dotés de technologies de pointe, comme HDR et Image IA Pro, qui optimisent les couleurs, le contraste et la luminosité. Qu’il s’agisse de diffusion en continu, de jeux ou de télévision en direct, la résolution 4K offre une expérience de divertissement à domicile de qualité supérieure.