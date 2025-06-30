canaux 2.0 LG Barre de son pour téléviseur avec Dolby Atmos S20A

Sur l’image de gauche, on voit deux barres de son S20A. L’une montre les parties intérieures telles que les caissons de basses et les haut-parleurs d’aigus sans la grille, et l’autre montre la face arrière. Sur le côté droit, le logo dts et le logo Dolby Digital audio sont affichés. L’image centrale montre l’écran de trois téléviseurs : le premier affiche une scène et une personne avec un micro à la main, le deuxième, une journaliste qui tient un micro et une tablette, et le troisième, un cheval. Sous les téléviseurs, on voit la barre de son SH5A et des images de réglages d’égalisateur sont affichées. Dans la partie inférieure, trois icônes sont affichées : MUSIQUE, VOIX et CINÉMA. Sur l’image de droite, un téléviseur installé au mur affiche l’écran d’accueil webOS de LG. La barre de son SH5A est placée sous le téléviseur, sur son meuble. À gauche, une partie de la télécommande du téléviseur de LG est affichée. À droite, quatre icônes montrent les fonctions de l’interface WOW.