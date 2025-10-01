We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur de jeu LG UltraGear OLED QHD 27 po de 4e génération | 27GX790B avec double mode (720 Hz en HD, 540 Hz en QHD), 0,02 ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDRᴹᑦ True Black 500
principales caractéristiques
- Écran OLED QHD de 27 po (2560 x 1440)
- VESA DisplayHDRᴹᑦ True Black 500
- OLED QHD 540 Hz – HD 720 Hz avec double mode
- Temps de réponse de 0,02 ms (GtG)
- Compatible NVIDIAᴹᴰ G-SYNCᴹᴰ / AdaptiveSync certifié VESA / AMD FreeSyncᴹᑦ Premium Pro
- Design ergonomique avec inclinaison, pivot, rotation, hauteur ajustable et compatible avec fixation murale
Excellence primée
Digital Trends 2025
Choix des lecteurs : meilleure gamme de moniteurs pour les joueurs et les utilisateurs exigeant des performances de haute qualité
*Les images sont simulées afin d’illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.
L’OLED le plus lumineux de LG* – 4e génération
Découvrez le moniteur de jeu LG propulsé par la technologie OLED de 4e génération avec la technologie révolutionnaire Primary RGB Tandem, atteignant jusqu’à 1500 nits de luminosité maximale pour une clarté visuelle exceptionnelle, même dans des environnements lumineux. Dans les scènes de jeu rapides ou très éclairées, l’APL amélioré et l’ABL réduit aident à maintenir une luminance constante sans assombrir les éléments critiques. Certifié UL Perfect Black, Perfect Color et VESA DisplayHDRᴹᑦ True Black 500, cet OLED de nouvelle génération offre le contraste et la clarté nécessaires pour réagir plus vite, voir davantage et rester immergé dans chaque image.
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.
*En date de novembre 2025, parmi tous les modèles LG utilisant la technologie WOLED avant l’OLED de 4e génération, le 27GX790B offre la luminosité la plus élevée.
Brillance OLED de nouvelle génération
Alimenté par la technologie OLED Primary RGB Tandem de 4e génération, le 27GX790B offre des images plus lumineuses avec une consommation d’énergie réduite par rapport à la 3e génération, atteignant jusqu’à 1500 nits de luminosité maximale. Sa structure RGB avancée à 4 couches produit un contraste plus profond, des détails plus nets et une précision des couleurs exceptionnelle.
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.
Expérience visuelle parfaite certifiée UL, constante en faible et forte luminosité
Noir parfait
Le noir parfait certifié UL offre de véritables noirs pour améliorer la luminosité perçue et le contraste, peu importe l’éclairage ambiant.
Couleur parfaite et fidélité des couleurs à 100 %
Perfect Color et la fidélité des couleurs à 100 % assurent une reproduction précise des couleurs, même dans des conditions d’éclairage variables.
Reproduction parfaite
La reproduction parfaite certifiée UL garantit que le contenu réel du jeu est fidèlement reproduit à l’écran, en conservant les couleurs et les détails tels qu’ils ont été conçus, autant dans les environnements sombres que lumineux. Contrairement aux mesures basées sur des images statiques, cette certification reflète la précision de la reproduction du contenu en conditions réelles d’utilisation.
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.
Détails plus profonds avec VESA DisplayHDRᴹᑦ True Black 500
Découvrez une profondeur inégalée et un réalisme éclatant avec VESA DisplayHDRᴹᑦ True Black 500, offrant une expression détaillée des noirs même dans les scènes les plus sombres. Grâce à une gamme de couleurs DCI-P3 de 99,5 % (typ.), le moniteur assure une reproduction des couleurs riche et réaliste, aussi fidèle que possible à l’intention originale.
Deeper Detail with VESA DisplayHDR™ True Black 500
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.
Technologies avancées de confort visuel certifiées UL
Dotées de la technologie AGLR (anti-reflet et faible réflexion), les technologies avancées de confort visuel certifiées UL de LG WOLED réduisent les reflets gênants et gardent vos yeux confortables, tout en offrant des performances de jeu d’une clarté cristalline et constante. Grâce aux certifications UL dans des domaines clés — limitation de l’exposition à la lumière bleue nocive et réduction des distractions causées par le scintillement — ces technologies favorisent le confort visuel et contribuent à une expérience de jeu plus fluide, que vous jouiez dans des environnements lumineux ou des pièces éclairées par DEL.
LG UltraGear 27GX790B monitor on a desk setup displaying a side-by-side comparison labeled ‘non-applied’ and ‘applied,’ showing different visual states of a sci-fi armored character. The desk includes speakers, a keyboard, figurines, a controller, a PC tower, and headphones. Along the bottom are multiple UL certification badges for flicker-free, discomfort glare-free, low blue light, and Eyesafe credentials
*Toutes les images présentées sont simulées à des fins d’illustration seulement.
*Les écrans LG WOLED ont été certifiés par UL comme étant sans scintillement, sans éblouissement inconfortable et à faible lumière bleue.
*Numéros de certification : Affichage sans scintillement (OLED) – A196009, sans éblouissement inconfortable – V563481 (conditions UGR inférieures à 22), solution matérielle à faible lumière bleue Platine – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741.
*Les caractéristiques ci-dessus peuvent varier selon l’environnement informatique ou les conditions d’utilisation de l’utilisateur.
Double mode 720 Hz (HD) – 540 Hz (QHD)
avec options sélectionnables
Grâce au double mode certifié VESA, profitez des performances les plus rapides jamais offertes par UltraGear, avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 720 Hz — la plus élevée jamais introduite. Passez en toute fluidité du QHD 540 Hz pour des images détaillées au HD 720 Hz pour une action ultra-rapide. Choisissez votre fréquence de rafraîchissement et la taille d’écran préférées via le menu à l’écran, ou basculez instantanément avec LG Switch pour un jeu optimisé, quel que soit le genre.
Bande passante ultra-rapide grâce à DisplayPort 2.1
Le tout dernier DisplayPort 2.1 du 27GX790B offre une bande passante de nouvelle génération optimisée pour le jeu à très haute vitesse, assurant des performances stables même à des fréquences de rafraîchissement extrêmes. Pour une connectivité encore plus polyvalente, le port USB-C prend en charge l’affichage et le transfert de données via un seul câble, ce qui est idéal pour les configurations modernes nécessitant flexibilité et propreté. Enfin, les deux ports HDMI 2.1 assurent une compatibilité fluide avec les plus récentes consoles et les PC de jeu, créant un environnement haute performance entièrement intégré entre les appareils.
High-speed bandwidth by DisplayPort 2.1
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Les câbles DP et HDMI sont inclus dans l’emballage.
*La carte graphique n’est PAS incluse dans l’emballage.
Vitesse fulgurante, immersion totale dans le jeu
Le temps de réponse ultra-rapide de 0,02 ms (GtG), qui réduit le ghosting inversé et assure une réactivité exceptionnelle, vous permet de profiter d’un tout nouveau niveau de performance de jeu.
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.
Certifié avec des technologies largement adoptées
Propulsé par AMD FreeSyncᴹᑦ Premium Pro, la compatibilité G-SYNCᴹᴰ validée par NVIDIA et la certification VESA AdaptiveSyncᴹᑦ, ce moniteur offre des images ultra-fluides, sans déchirure et à faible latence, pour une précision et une fluidité de jeu inégalées.
Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles de modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion réseau.
ClearMR 21000 pour des mouvements fluides, un jeu sans limite
Certifié VESA ClearMR 21000, ce moniteur capte même le flou subtil qui apparaît autour des objets en mouvement, affichant les actions rapides avec une netteté et des détails exceptionnels. Il vous permet ainsi de vous rapprocher encore plus de la victoire.
ClearMR 21000 for sharper, cleaner motion
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.
Synchronisation dynamique de l’action
En réduisant le décalage d’entrée grâce à la synchronisation dynamique de l’action, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir plus rapidement.
Stabilisateur de noir
Le stabilisateur de noir améliore la visibilité dans les scènes sombres, révélant les détails cachés et augmentant la clarté pour une navigation plus fluide dans les environnements ombragés ou lors de changements soudains de luminosité.
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.
Contrôle plus intelligent et commutation fluide grâce à LG Switch
Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre moniteur autant pour le jeu que pour un usage quotidien. Gérez vos paramètres en toute simplicité — ajustez la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, puis appliquez-les instantanément à l’aide d’un raccourci clavier. L’application permet aussi de diviser l’écran en 11 dispositions et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, offrant encore plus de commodité à votre configuration.
*Cette vidéo est présentée à des fins d’illustration seulement et peut ne pas refléter les spécifications réelles du produit 27GX790B.
*LG Switch nécessite l’installation d’un logiciel et un téléchargement manuel à partir de LG.com pour fonctionner correctement.
*Casques vendus séparément.
Compact et élégant
Découvrez notre design presque sans bordure, doté d’un socle entièrement réglable avec rotation, inclinaison et ajustement en hauteur. Le support mince et épuré, combiné à une large plage de rotation, est conçu pour réduire l’encombrement du bureau et éliminer efficacement les espaces inutilisés, tout en ajoutant une touche plus élégante et raffinée à votre configuration.
*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.
*Garantie limitée. Les modalités peuvent varier selon le pays.
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y26
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
300cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
1200000:1
Rapport de contraste (typ.)
1500000:1
Type de panneau
OLED
Pas de pixel [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
540
Résolution
2560 x 1440
Temps de réponse
0.02ms (GtG)
Taille [cm]
67.3Résolution
Taille [pouces]
26.5
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(G/D), 178º(H/B)
FONCTIONNALITÉS
FreeSyncMC d’AMD
FreeSync Premium Pro
Changement d’entrée automatique
Oui
Stabilisateur de noir
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Réticule
Oui
Synchronisation à action dynamique
Oui
Compteur d’ips
Oui
HDR10
Oui
Effet HDR
Oui
G-SyncMC de NVIDIA
G-SYNC Compatible
Mode Lecture
Oui
Éclairage à DEL RVB
Éclairage Unity Hexagon
Économie d’énergie intelligente
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
VESA DisplayHDRMC
DisplayHDRᴹᑦ500 TRUE BLACK
TRV
Oui
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
Oui
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Oui
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
Oui(1ea)
Version du DP
2.1
HDMI
Oui(2ea)
USB de type C
Oui
USB de type C (transmission de données)
Oui
Port USB descendant
Oui(2ea/ver3.0)
Port USB ascendant
Oui (via USB-C)
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0.3W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0.5W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/hauteur/pivotement/rotation
Installation murale [mm]
100 x 100
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
790x182x496
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
605.2x351.0x51.2
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
605.2 x 527.6 x 220 (Haut) / 605.2 x 397.6 x 220 (Bas)
Poids à l’expédition [kg]
9.8
Poids sans le socle [kg]
4.3
Poids avec le socle [kg]
6.8
ACCESSOIRES
HDMI
Oui (ver 2.1)
DisplayPort
Oui (ver 2.1)
