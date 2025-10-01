About Cookies on This Site

Moniteur de jeu LG UltraGear OLED QHD 27 po de 4e génération | 27GX790B avec double mode (720 Hz en HD, 540 Hz en QHD), 0,02 ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDRᴹᑦ True Black 500

Moniteur de jeu LG UltraGear OLED QHD 27 po de 4e génération | 27GX790B avec double mode (720 Hz en HD, 540 Hz en QHD), 0,02 ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDRᴹᑦ True Black 500

27GX790B-B
principales caractéristiques

  • Écran OLED QHD de 27 po (2560 x 1440)
  • VESA DisplayHDRᴹᑦ True Black 500
  • OLED QHD 540 Hz – HD 720 Hz avec double mode
  • Temps de réponse de 0,02 ms (GtG)
  • Compatible NVIDIAᴹᴰ G-SYNCᴹᴰ / AdaptiveSync certifié VESA / AMD FreeSyncᴹᑦ Premium Pro
  • Design ergonomique avec inclinaison, pivot, rotation, hauteur ajustable et compatible avec fixation murale
Plus

Excellence primée

Image du logo du prix Digital Trends 2025

Digital Trends 2025

Choix des lecteurs : meilleure gamme de moniteurs pour les joueurs et les utilisateurs exigeant des performances de haute qualité

UltraGear™ OLED GX7 Logo image.

UltraGear™ OLED GX7 Logo image.



Moniteur de jeu OLED Tandem 4e génération 27 po 540 Hz avec double mode

LG UltraGear 27GX790B gaming monitor displayed on a raised platform with a high-speed light trail graphic shown on screen. The floor projection reads ‘4th Gen OLED,’ emphasizing the OLED generation of the product.

LG UltraGear 27GX790B gaming monitor displayed on a raised platform with a high-speed light trail graphic shown on screen. The floor projection reads ‘4th Gen OLED,’ emphasizing the OLED generation of the product.

*Les images sont simulées afin d’illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

A composite promotional graphic for LG OLED technology featuring five sections: ‘LG’s Brightest OLED’ with an RGB beam graphic, ‘Perfect Visual Experience’ with an astronaut character and certification icons, a split gaming scene labeled ‘QHD 540Hz – HD 720Hz Dual-Mode,’ a purple-blue gradient panel displaying ‘VESA DisplayHDR True Black 500,’ and a colourful particle burst with the text ‘DCI-P3 99.5%

A composite promotional graphic for LG OLED technology featuring five sections: ‘LG’s Brightest OLED’ with an RGB beam graphic, ‘Perfect Visual Experience’ with an astronaut character and certification icons, a split gaming scene labeled ‘QHD 540Hz – HD 720Hz Dual-Mode,’ a purple-blue gradient panel displaying ‘VESA DisplayHDR True Black 500,’ and a colourful particle burst with the text ‘DCI-P3 99.5%

The word 'DISPLAY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

The word 'DISPLAY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

L’OLED le plus lumineux de LG* – 4e génération

Découvrez le moniteur de jeu LG propulsé par la technologie OLED de 4e génération avec la technologie révolutionnaire Primary RGB Tandem, atteignant jusqu’à 1500 nits de luminosité maximale pour une clarté visuelle exceptionnelle, même dans des environnements lumineux. Dans les scènes de jeu rapides ou très éclairées, l’APL amélioré et l’ABL réduit aident à maintenir une luminance constante sans assombrir les éléments critiques. Certifié UL Perfect Black, Perfect Color et VESA DisplayHDRᴹᑦ True Black 500, cet OLED de nouvelle génération offre le contraste et la clarté nécessaires pour réagir plus vite, voir davantage et rester immergé dans chaque image.

LG UltraGear 27GX790B monitor placed on a desk overlooking a cityscape at sunset, displaying a fantasy game scene with a cloaked character standing in a snowy mountain environment. Surrounding the monitor are speakers, a keyboard, a clock, small figurines, and a mug

LG UltraGear 27GX790B monitor placed on a desk overlooking a cityscape at sunset, displaying a fantasy game scene with a cloaked character standing in a snowy mountain environment. Surrounding the monitor are speakers, a keyboard, a clock, small figurines, and a mug

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

*En date de novembre 2025, parmi tous les modèles LG utilisant la technologie WOLED avant l’OLED de 4e génération, le 27GX790B offre la luminosité la plus élevée.

Brillance OLED de nouvelle génération

Alimenté par la technologie OLED Primary RGB Tandem de 4e génération, le 27GX790B offre des images plus lumineuses avec une consommation d’énergie réduite par rapport à la 3e génération, atteignant jusqu’à 1500 nits de luminosité maximale. Sa structure RGB avancée à 4 couches produit un contraste plus profond, des détails plus nets et une précision des couleurs exceptionnelle.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Expérience visuelle parfaite certifiée UL, constante en faible et forte luminosité

Noir parfait

Le noir parfait certifié UL offre de véritables noirs pour améliorer la luminosité perçue et le contraste, peu importe l’éclairage ambiant.

Couleur parfaite et fidélité des couleurs à 100 %

Perfect Color et la fidélité des couleurs à 100 % assurent une reproduction précise des couleurs, même dans des conditions d’éclairage variables.

Reproduction parfaite

La reproduction parfaite certifiée UL garantit que le contenu réel du jeu est fidèlement reproduit à l’écran, en conservant les couleurs et les détails tels qu’ils ont été conçus, autant dans les environnements sombres que lumineux. Contrairement aux mesures basées sur des images statiques, cette certification reflète la précision de la reproduction du contenu en conditions réelles d’utilisation.

Three certification labels highlighting LG OLED's performance: UL verified black levels below 0.24 nit up to 500 lux, UL verified colour consistency over 99% up to 500 lux, and Intertek certification for 100% colour fidelity up to 500 lux based on 125 colour patterns.

Three certification labels highlighting LG OLED's performance: UL verified black levels below 0.24 nit up to 500 lux, UL verified colour consistency over 99% up to 500 lux, and Intertek certification for 100% colour fidelity up to 500 lux based on 125 colour patterns.

Side-by-side comparison of non-WOLED and 4th Gen. WOLED display quality, showing enhanced brightness, colour, and clarity on the right side using 4th Gen. WOLED technology. The monitor sits on a desk with a game controller, keyboard, and headset.

Side-by-side comparison of non-WOLED and 4th Gen. WOLED display quality, showing enhanced brightness, colour, and clarity on the right side using 4th Gen. WOLED technology. The monitor sits on a desk with a game controller, keyboard, and headset.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Détails plus profonds avec VESA DisplayHDRᴹᑦ True Black 500

Découvrez une profondeur inégalée et un réalisme éclatant avec VESA DisplayHDRᴹᑦ True Black 500, offrant une expression détaillée des noirs même dans les scènes les plus sombres. Grâce à une gamme de couleurs DCI-P3 de 99,5 % (typ.), le moniteur assure une reproduction des couleurs riche et réaliste, aussi fidèle que possible à l’intention originale.

Deeper Detail with VESA DisplayHDR™ True Black 500

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Technologies avancées de confort visuel certifiées UL

Dotées de la technologie AGLR (anti-reflet et faible réflexion), les technologies avancées de confort visuel certifiées UL de LG WOLED réduisent les reflets gênants et gardent vos yeux confortables, tout en offrant des performances de jeu d’une clarté cristalline et constante. Grâce aux certifications UL dans des domaines clés — limitation de l’exposition à la lumière bleue nocive et réduction des distractions causées par le scintillement — ces technologies favorisent le confort visuel et contribuent à une expérience de jeu plus fluide, que vous jouiez dans des environnements lumineux ou des pièces éclairées par DEL.

LG UltraGear 27GX790B monitor on a desk setup displaying a side-by-side comparison labeled ‘non-applied’ and ‘applied,’ showing different visual states of a sci-fi armored character. The desk includes speakers, a keyboard, figurines, a controller, a PC tower, and headphones. Along the bottom are multiple UL certification badges for flicker-free, discomfort glare-free, low blue light, and Eyesafe credentials

*Toutes les images présentées sont simulées à des fins d’illustration seulement.

*Les écrans LG WOLED ont été certifiés par UL comme étant sans scintillement, sans éblouissement inconfortable et à faible lumière bleue.

*Numéros de certification : Affichage sans scintillement (OLED) – A196009, sans éblouissement inconfortable – V563481 (conditions UGR inférieures à 22), solution matérielle à faible lumière bleue Platine – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741.

*Les caractéristiques ci-dessus peuvent varier selon l’environnement informatique ou les conditions d’utilisation de l’utilisateur.

The word 'SPEED' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

The word 'SPEED' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

Double mode 720 Hz (HD) – 540 Hz (QHD)
avec options sélectionnables

Grâce au double mode certifié VESA, profitez des performances les plus rapides jamais offertes par UltraGear, avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 720 Hz — la plus élevée jamais introduite. Passez en toute fluidité du QHD 540 Hz pour des images détaillées au HD 720 Hz pour une action ultra-rapide. Choisissez votre fréquence de rafraîchissement et la taille d’écran préférées via le menu à l’écran, ou basculez instantanément avec LG Switch pour un jeu optimisé, quel que soit le genre.

Graphic comparing two gaming scenes: a fantasy warrior rendered in QHD at 540Hz on the left, and a rally race car rendered in HD at 720Hz on the right. The two scenes overlap slightly against a dynamic abstract blue and red background, with ‘540Hz QHD’ and ‘720Hz HD’ labels displayed beside each image

Graphic comparing two gaming scenes: a fantasy warrior rendered in QHD at 540Hz on the left, and a rally race car rendered in HD at 720Hz on the right. The two scenes overlap slightly against a dynamic abstract blue and red background, with ‘540Hz QHD’ and ‘720Hz HD’ labels displayed beside each image

Bande passante ultra-rapide grâce à DisplayPort 2.1

Le tout dernier DisplayPort 2.1 du 27GX790B offre une bande passante de nouvelle génération optimisée pour le jeu à très haute vitesse, assurant des performances stables même à des fréquences de rafraîchissement extrêmes. Pour une connectivité encore plus polyvalente, le port USB-C prend en charge l’affichage et le transfert de données via un seul câble, ce qui est idéal pour les configurations modernes nécessitant flexibilité et propreté. Enfin, les deux ports HDMI 2.1 assurent une compatibilité fluide avec les plus récentes consoles et les PC de jeu, créant un environnement haute performance entièrement intégré entre les appareils.

High-speed bandwidth by DisplayPort 2.1

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Les câbles DP et HDMI sont inclus dans l’emballage.

*La carte graphique n’est PAS incluse dans l’emballage.

Vitesse fulgurante, immersion totale dans le jeu

Le temps de réponse ultra-rapide de 0,02 ms (GtG), qui réduit le ghosting inversé et assure une réactivité exceptionnelle, vous permet de profiter d’un tout nouveau niveau de performance de jeu.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

The word 'TECHNOLOGY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

The word 'TECHNOLOGY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

Certifié avec des technologies largement adoptées

Propulsé par AMD FreeSyncᴹᑦ Premium Pro, la compatibilité G-SYNCᴹᴰ validée par NVIDIA et la certification VESA AdaptiveSyncᴹᑦ, ce moniteur offre des images ultra-fluides, sans déchirure et à faible latence, pour une précision et une fluidité de jeu inégalées.

Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, and AMD FreeSync Premium Pro.

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, and AMD FreeSync Premium Pro.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles de modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion réseau.

ClearMR 21000 pour des mouvements fluides, un jeu sans limite

Certifié VESA ClearMR 21000, ce moniteur capte même le flou subtil qui apparaît autour des objets en mouvement, affichant les actions rapides avec une netteté et des détails exceptionnels. Il vous permet ainsi de vous rapprocher encore plus de la victoire.

ClearMR 21000 for sharper, cleaner motion

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Synchronisation dynamique de l’action

En réduisant le décalage d’entrée grâce à la synchronisation dynamique de l’action, les joueurs peuvent saisir les moments critiques en temps réel et réagir plus rapidement.

Stabilisateur de noir

Le stabilisateur de noir améliore la visibilité dans les scènes sombres, révélant les détails cachés et augmentant la clarté pour une navigation plus fluide dans les environnements ombragés ou lors de changements soudains de luminosité.

Viseur

Le point de visée est fixé au centre afin d’améliorer la précision des tirs.

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

Contrôle plus intelligent et commutation fluide grâce à LG Switch

Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre moniteur autant pour le jeu que pour un usage quotidien. Gérez vos paramètres en toute simplicité — ajustez la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, puis appliquez-les instantanément à l’aide d’un raccourci clavier. L’application permet aussi de diviser l’écran en 11 dispositions et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, offrant encore plus de commodité à votre configuration.

*Cette vidéo est présentée à des fins d’illustration seulement et peut ne pas refléter les spécifications réelles du produit 27GX790B.

*LG Switch nécessite l’installation d’un logiciel et un téléchargement manuel à partir de LG.com pour fonctionner correctement.

The 4-pole headphone cord is connected to the monitor.

Connexion pour
effet sonore immersif

Profitez de vos jeux tout en discutant par voix en vous connectant facilement grâce à la sortie casque à 4 pôles. De plus, plongez encore plus dans l’action avec le son 3D virtuel DTS Headphone:X pour une expérience audio immersive.

*Casques vendus séparément.

Compact et élégant

Découvrez notre design presque sans bordure, doté d’un socle entièrement réglable avec rotation, inclinaison et ajustement en hauteur. Le support mince et épuré, combiné à une large plage de rotation, est conçu pour réduire l’encombrement du bureau et éliminer efficacement les espaces inutilisés, tout en ajoutant une touche plus élégante et raffinée à votre configuration.

Swivel adjustable icon.

Rotation

-30° à 30°

Tilt adjustable icon.

Inclinaison

-5° à 21°

Height adjustable icon.

Hauteur

110mm

Pivot icon.

Pivot

Dans le sens des aiguilles d’une montre

LG UltraGear 27GX790B gaming monitor displayed on a desk, showing a space battle scene with a spacecraft firing thrusters. To the right, two close-up shots highlight the slim stand design and base details of the monitor, emphasizing its minimal footprint and sleek profile

LG UltraGear 27GX790B gaming monitor displayed on a desk, showing a space battle scene with a spacecraft firing thrusters. To the right, two close-up shots highlight the slim stand design and base details of the monitor, emphasizing its minimal footprint and sleek profile

Displayport icon.

DisplayPort 2.1 ×1

avec DSC

USB Type-C icon.

USB Type-Cᴹᑦ (DP alt.) ×1

HDMI icon.

HDMIᴹᑦ 2.1 ×2

USB-C icon.

USB 3.0 (2 ports)

*Les images ont été simulées afin de mieux illustrer les caractéristiques et peuvent différer de l’expérience réelle.

2-YEAR BURN-IN WARRANTY for UltraGear OLED gaming monitor.

Garantie de deux ans pour les moniteurs de jeu OLED UltraGear

2 ans à compter de la date d’achat au détail d’origine, couvrant uniquement les pièces internes et fonctionnelles, y compris le panneau d’affichage OLED.

*Garantie limitée. Les modalités peuvent varier selon le pays.

Imprimer

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y26

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    1200000:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1500000:1

  • Type de panneau

    OLED

  • Pas de pixel [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    540

  • Résolution

    2560 x 1440

  • Temps de réponse

    0.02ms (GtG)

  • Taille [cm]

    67.3Résolution

  • Taille [pouces]

    26.5

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(G/D), 178º(H/B)

FONCTIONNALITÉS

  • FreeSyncMC d’AMD

    FreeSync Premium Pro

  • Changement d’entrée automatique

    Oui

  • Stabilisateur de noir

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Réticule

    Oui

  • Synchronisation à action dynamique

    Oui

  • Compteur d’ips

    Oui

  • HDR10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • G-SyncMC de NVIDIA

    G-SYNC Compatible

  • Mode Lecture

    Oui

  • Éclairage à DEL RVB

    Éclairage Unity Hexagon

  • Économie d’énergie intelligente

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • VESA DisplayHDRMC

    DisplayHDRᴹᑦ500 TRUE BLACK

  • TRV

    Oui

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    Oui

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Oui

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    Oui(1ea)

  • Version du DP

    2.1

  • HDMI

    Oui(2ea)

  • USB de type C

    Oui

  • USB de type C (transmission de données)

    Oui

  • Port USB descendant

    Oui(2ea/ver3.0)

  • Port USB ascendant

    Oui (via USB-C)

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0.3W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0.5W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison/hauteur/pivotement/rotation

  • Installation murale [mm]

    100 x 100

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    790x182x496

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    605.2x351.0x51.2

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    605.2 x 527.6 x 220 (Haut) / 605.2 x 397.6 x 220 (Bas)

  • Poids à l’expédition [kg]

    9.8

  • Poids sans le socle [kg]

    4.3

  • Poids avec le socle [kg]

    6.8

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Oui (ver 2.1)

  • DisplayPort

    Oui (ver 2.1)

