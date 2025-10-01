We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UltraGear™ G6 de 27 pouces, moniteur de jeu HDMI 2.1 QHD 300 Hz
UltraGear™ G6 de 27 pouces, moniteur de jeu HDMI 2.1 QHD 300 Hz
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Une clarté qui vous garde le contrôle
Avec son écran QHD de 27 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur.
Le format 16:9 offre une vue en plein écran équilibrée qui améliore la conscience spatiale dans le jeu — vous gardant immergé tout en rendant les éléments visuels clés faciles à suivre.
Immergez-vous dans les vraies couleurs, conquérez le jeu
Le LG UltraGear 27G64NA prend en compte un large spectre de couleurs, soit 93% (type) de la gamme DCI-P3, offrant une haute fidélité pour la reproduction avec VESA DisplayHDR 400, offrant ainsi une expérience de jeu réaliste.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Vitesse écrasante,
Plonger dans le jeu vidéo avec
1ms (GtG)
Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les fantômes inverses, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un gameplay plus fluide et réactif.
Un mouvement fluide qui vous garde concentré
Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie compatible NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium. Profitez d’une réduction significative des déchirures d’écran et des saccades pour un gameplay fluide et cristallin.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.
Stabilisateur noir
Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers des explosions éclairs.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Contrôle plus intelligent, commutation
fluidepar LG Switch
Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre écran autant pour le jeu que pour l’usage quotidien. Gérez facilement les réglages de votre écran — ajustez la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, puis appliquez instantanément vos réglages à l’aide d’une touche de raccourci. L’application vous permet aussi de diviser l’écran en 11 configurations et de lancer votre plateforme d’appel vidéo en un clic—ce qui apporte encore plus de commodité à votre configuration.
*Cette vidéo est à titre illustratif seulement et ne reflète pas nécessairement les spécifications réelles du produit.
*La LG Switch nécessite un logiciel et un téléchargement manuel depuis LG.com pour une utilisation correcte.
Un design élégant et épuré pour le jeu
Découvrez notre design économe en espace avec une base entièrement ajustable avec inclinaison, pivot et hauteur. Un support mince sans encombrement est conçu pour minimiser l’utilisation de l’espace de bureau et éliminer efficacement les espaces morts, tout en ajoutant un look plus élégant et raffiné à votre installation.
*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
Caractéristique clé
Écran - Taille [pouces]
27
Écran - Résolution
2560 x 1440
Écran - Type de panneau
IPS
Écran - Format d’image
16:9
Écran - Gamme de couleurs (typ.)
DCI P3 93%
Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
300
Écran - Temps de réponse
Anti-reflet
Mécanique - Ajustements de la position de l’écran
Tilt/Height/Pivot
Toutes les spécifications
ACCESSOIRES
Adaptateur
OUI
DisplayPort
OUI
Cordon d’alimentation
Noir / 1,5 m
CONNECTIVITÉ
Connexion en guirlande
OUI(1ea/ver2.0, service only)
DisplayPort
OUI(2ea)
Version du DP
1.4
HDMI
OUI(2ea)
Sortie pour casque d’écoute
3-pole (Sound Only)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
780 × 443 × 122 mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
612,7 x 361,4 x 52,6 mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
"612,7 x 524,5 x 214,2 mm (UP) / 612,7 x 394,5 x 214,2 mm (DESCENDANT)"
Poids à l’expédition [kg]
6,2 kg
Poids sans le socle [kg]
3,6 kg
Poids avec le socle [kg]
4,6 kg
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
350cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Bits de couleur
10bit (8bit+FRC)
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
DCI P3 88%
Gamme de couleurs (typ.)
DCI P3 93%
Rapport de contraste (min.)
800:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0.2331 x 0.2331mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
300
Résolution
2560 x 1440
Temps de réponse
Anti-reflet
Taille [cm]
68.47
Taille [pouces]
27
Traitement de la surface
1 ms (GtG à plus vite)
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
Couleur calibrée en usine
OUI
HDR10
OUI
Effet HDR
OUI
Mode Lecture
OUI
VESA DisplayHDRMC
DisplayHDR™ 400
INFORMATION
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Tilt/Height/Pivot
Conception sans bordure
3-Side Virtually Borderless Design
Socle en un clic
OUI
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Sortie c.c.
19V / 2.53A
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Less than 0.3W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Less than 0.5W
Type
External Power(Adapter)
NORMAL
CE
OUI
KC (pour la République de Corée)
OUI
UL (cUL)
OUI
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.