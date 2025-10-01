UltraGear™ G6 de 27 pouces, moniteur de jeu HDMI 2.1 QHD 300 Hz

Avec son écran QHD de 27 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur.

Le format 16:9 offre une vue en plein écran équilibrée qui améliore la conscience spatiale dans le jeu — vous gardant immergé tout en rendant les éléments visuels clés faciles à suivre.