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UltraGear™ G6 de 27 pouces, moniteur de jeu HDMI 2.1 QHD 300 Hz

UltraGear™ G6 de 27 pouces, moniteur de jeu HDMI 2.1 QHD 300 Hz

27G64NA-B
Vue avant de UltraGear™ G6 de 27 pouces, moniteur de jeu HDMI 2.1 QHD 300 Hz 27G64NA-B
Vue latérale à 15 degrés
Vue côté gauche
Vue de face d’un moniteur de jeu affiché dans un environnement futuriste au style néon.
Gros plan sur le moniteur de jeu LG UltraGear de 27 pouces affichant une scène de jeu de science-fiction, mettant en valeur sa résolution QHD 16:9 de 2560×1440.
Scène de bataille futuriste affichée sur un moniteur de jeu, présentant des couleurs vives avec une gamme DCI-P3 de 93% et la certification VESA DisplayHDR™ 400.
Scène de course de moto affichée sur un moniteur de jeu, illustrant un taux de rafraîchissement de 300 Hz pour un mouvement fluide dans le jeu.
Image comparative montrant des transitions rapides à l’écran, activée par un temps de réponse de 1 ms (GtG), offrant des visuels de jeu plus fluides et réactifs sur un moniteur de jeu.
Scène de course d’Assetto Corsa Competizione affichée sur un moniteur de jeu, avec prise en charge de la synchronisation adaptative avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium pour un gameplay fluide et sans déchirure.
Image d’ensemble des fonctionnalités montrant une interface de moniteur de jeu avec réglage d’affichage en double mode, un split intelligent de l’écran pour des configurations multitâches, un lancement d’appel vidéo en un clic, et un assistant d’image personnalisé pour des réglages d’écran personnalisés.
Vue arrière d’un moniteur de jeu affichant ses ports de connectivité, incluant deux entrées HDMI™ 2.1 et deux ports DisplayPort 1.4 avec support DSC.
Vues de face et de côté d’un moniteur de jeu illustrant ses dimensions globales et le design du profil.
Vue arrière
Vue arrière gauche en angle
Vue avant de UltraGear™ G6 de 27 pouces, moniteur de jeu HDMI 2.1 QHD 300 Hz 27G64NA-B
Vue latérale à 15 degrés
Vue côté gauche
Vue de face d’un moniteur de jeu affiché dans un environnement futuriste au style néon.
Gros plan sur le moniteur de jeu LG UltraGear de 27 pouces affichant une scène de jeu de science-fiction, mettant en valeur sa résolution QHD 16:9 de 2560×1440.
Scène de bataille futuriste affichée sur un moniteur de jeu, présentant des couleurs vives avec une gamme DCI-P3 de 93% et la certification VESA DisplayHDR™ 400.
Scène de course de moto affichée sur un moniteur de jeu, illustrant un taux de rafraîchissement de 300 Hz pour un mouvement fluide dans le jeu.
Image comparative montrant des transitions rapides à l’écran, activée par un temps de réponse de 1 ms (GtG), offrant des visuels de jeu plus fluides et réactifs sur un moniteur de jeu.
Scène de course d’Assetto Corsa Competizione affichée sur un moniteur de jeu, avec prise en charge de la synchronisation adaptative avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium pour un gameplay fluide et sans déchirure.
Image d’ensemble des fonctionnalités montrant une interface de moniteur de jeu avec réglage d’affichage en double mode, un split intelligent de l’écran pour des configurations multitâches, un lancement d’appel vidéo en un clic, et un assistant d’image personnalisé pour des réglages d’écran personnalisés.
Vue arrière d’un moniteur de jeu affichant ses ports de connectivité, incluant deux entrées HDMI™ 2.1 et deux ports DisplayPort 1.4 avec support DSC.
Vues de face et de côté d’un moniteur de jeu illustrant ses dimensions globales et le design du profil.
Vue arrière
Vue arrière gauche en angle

principales caractéristiques

  • Écran IPS QHD de 27 pouces (2560x1440)
  • Taux de rafraîchissement 300Hz, temps de réponse de 1 ms (GtG)
  • DisplayHDR 400 avec DCI-P3 à 95%
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Conception à 3 faces pratiquement sans bordure
  • L-Stand sans encombrement
Plus
Logo UltraGear™ G6 dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Logo UltraGear™ G6 dans une pièce futuriste éclairée au néon.

Moniteur de jeu
QHD 27 pouces 300H

Vue de face d’un moniteur de jeu affiché dans un environnement futuriste au style néon.

Vue de face d’un moniteur de jeu affiché dans un environnement futuriste au style néon.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Aperçu des fonctionnalités d’un moniteur de jeu en surbrillance : un écran IPS QHD 16:9 de 27 pouces avec résolution 2560×1440, DCI-P3 à 93% de gamut de couleurs, VESA DisplayHDR™ 400, un taux de rafraîchissement de 300 Hz, un temps de réponse de 1 ms (GtG), HDMI 2.1, et Adaptive Sync avec support NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

Aperçu des fonctionnalités d’un moniteur de jeu en surbrillance : un écran IPS QHD 16:9 de 27 pouces avec résolution 2560×1440, DCI-P3 à 93% de gamut de couleurs, VESA DisplayHDR™ 400, un taux de rafraîchissement de 300 Hz, un temps de réponse de 1 ms (GtG), HDMI 2.1, et Adaptive Sync avec support NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium.

Affichage

Affichage

Une clarté qui vous garde le contrôle

Avec son écran QHD de 27 pouces (2560x1440), le moniteur offre des visuels réalistes et une qualité d’image constante, apportant clarté et profondeur.

Le format 16:9 offre une vue en plein écran équilibrée qui améliore la conscience spatiale dans le jeu — vous gardant immergé tout en rendant les éléments visuels clés faciles à suivre.

 

Gros plan sur le moniteur de jeu LG UltraGear de 27 pouces affichant une scène de jeu de science-fiction, mettant en valeur sa résolution QHD 16:9 de 2560×1440.

Gros plan sur le moniteur de jeu LG UltraGear de 27 pouces affichant une scène de jeu de science-fiction, mettant en valeur sa résolution QHD 16:9 de 2560×1440.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Immergez-vous dans les vraies couleurs, conquérez le jeu

Le LG UltraGear 27G64NA prend en compte un large spectre de couleurs, soit 93% (type) de la gamme DCI-P3, offrant une haute fidélité pour la reproduction avec VESA DisplayHDR 400, offrant ainsi une expérience de jeu réaliste.

Scène de bataille futuriste affichée sur un moniteur de jeu, présentant des couleurs vives avec une gamme DCI-P3 de 93% et la certification VESA DisplayHDR™ 400.

Scène de bataille futuriste affichée sur un moniteur de jeu, présentant des couleurs vives avec une gamme DCI-P3 de 93% et la certification VESA DisplayHDR™ 400.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

VITESSE
Scène de course de moto affichée sur un moniteur de jeu, illustrant un taux de rafraîchissement de 300 Hz pour un mouvement fluide dans le jeu.

Mouvement fluide de jeu avec
Taux de rafraîchissement de 300 Hz

Offrir un taux de rafraîchissement de 300 Hz pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement.

Plongez dans un gameplay plus immersif à chaque image.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Vitesse écrasante,
Plonger dans le jeu vidéo avec
1ms (GtG)

Le temps de réponse de 1 ms (GtG) est conçu pour réduire les fantômes inverses, aidant à maintenir des transitions à l’écran plus claires pour un gameplay plus fluide et réactif.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Un mouvement fluide qui vous garde concentré

Minimisez les déchirures et les latences avec la technologie compatible NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium. Profitez d’une réduction significative des déchirures d’écran et des saccades pour un gameplay fluide et cristallin.

Scène de course d’Assetto Corsa Competizione affichée sur un moniteur de jeu, avec prise en charge de la synchronisation adaptative avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium pour un gameplay fluide et sans déchirure.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*La performance de cette fonctionnalité est comparée à celle des modèles n’appliquant pas la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir selon la connexion réseau.

Stabilisateur noir

Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les snipers cachés dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers des explosions éclairs.

Réticule

Le point de cible est fixé au centre pour améliorer la précision du tir.

Compteur de FPS

Le compteur de FPS vous permettra de voir comment tout charge. Que vous montiez, jouiez ou regardiez un film, chaque image compte, et avec le compteur de FPS, vous aurez des données en temps réel.

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Contrôle plus intelligent, commutation
fluidepar LG Switch

Avec l’application LG Switch, il est facile d’optimiser votre écran autant pour le jeu que pour l’usage quotidien. Gérez facilement les réglages de votre écran — ajustez la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, puis appliquez instantanément vos réglages à l’aide d’une touche de raccourci. L’application vous permet aussi de diviser l’écran en 11 configurations et de lancer votre plateforme d’appel vidéo en un clic—ce qui apporte encore plus de commodité à votre configuration.

Télécharger

*Cette vidéo est à titre illustratif seulement et ne reflète pas nécessairement les spécifications réelles du produit.

*La LG Switch nécessite un logiciel et un téléchargement manuel depuis LG.com pour une utilisation correcte.

Un design élégant et épuré pour le jeu

Découvrez notre design économe en espace avec une base entièrement ajustable avec inclinaison, pivot et hauteur. Un support mince sans encombrement est conçu pour minimiser l’utilisation de l’espace de bureau et éliminer efficacement les espaces morts, tout en ajoutant un look plus élégant et raffiné à votre installation.

Icône ajustable en inclinaison.

Inclinaison

Icône pivot ajustable.

Pivot

Icône réglable en hauteur.

Hauteur

Icône de montage mural.

Fixation murale

Vues avant et arrière d’un moniteur de jeu, présentant un design élégant et profilé avec un pied mince et un profil arrière épuré.

Vues avant et arrière d’un moniteur de jeu, présentant un design élégant et profilé avec un pied mince et un profil arrière épuré.

Icône HDMI

HDMI™ 2.1 x2

Icône DisplayPort.

DisplayPort1.4 x2

avec DSC

*Les images ont été simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités, et peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Écran - Taille [pouces]

    27

  • Écran - Résolution

    2560 x 1440

  • Écran - Type de panneau

    IPS

  • Écran - Format d’image

    16:9

  • Écran - Gamme de couleurs (typ.)

    DCI P3 93%

  • Écran - Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Écran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    300

  • Écran - Temps de réponse

    Anti-reflet

  • Mécanique - Ajustements de la position de l’écran

    Tilt/Height/Pivot

Toutes les spécifications

ACCESSOIRES

  • Adaptateur

    OUI

  • DisplayPort

    OUI

  • Cordon d’alimentation

    Noir / 1,5 m

CONNECTIVITÉ

  • Connexion en guirlande

    OUI(1ea/ver2.0, service only)

  • DisplayPort

    OUI(2ea)

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    OUI(2ea)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3-pole (Sound Only)

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    780 × 443 × 122 mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    612,7 x 361,4 x 52,6 mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    "612,7 x 524,5 x 214,2 mm (UP) / 612,7 x 394,5 x 214,2 mm (DESCENDANT)"

  • Poids à l’expédition [kg]

    6,2 kg

  • Poids sans le socle [kg]

    3,6 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    4,6 kg

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    350cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Bits de couleur

    10bit (8bit+FRC)

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI P3 88%

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI P3 93%

  • Rapport de contraste (min.)

    800:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.2331 x 0.2331mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    300

  • Résolution

    2560 x 1440

  • Temps de réponse

    Anti-reflet

  • Taille [cm]

    68.47

  • Taille [pouces]

    27

  • Traitement de la surface

    1 ms (GtG à plus vite)

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • Couleur calibrée en usine

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • VESA DisplayHDRMC

    DisplayHDR™ 400

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Tilt/Height/Pivot

  • Conception sans bordure

    3-Side Virtually Borderless Design

  • Socle en un clic

    OUI

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Sortie c.c.

    19V / 2.53A

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Less than 0.3W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

NORMAL

  • CE

    OUI

  • KC (pour la République de Corée)

    OUI

  • UL (cUL)

    OUI

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