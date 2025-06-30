We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur LG Smart 34” 21:9 incurvé WQHD (3440 x 1440) avec webOS
principales caractéristiques
- Écran incurvé 34” 21:9 WQHD (3440 x 1440)
- webOS Smart Monitor
- HDR10 avec jusqu’à 99 % d’expression de la gamme de couleurs sRGB
- Connexion via USB Type-C (65 W PD), HDMI (x2), USB 3.0 (x2) et prise casque
- Tableau de bord ThinQ Home / Prise en charge de la télécommande Magic
- Support inclinable ajustable
Diffusez en UltraWide, travaillez côte à côte
Profitez d’un contenu conçu au format 21:9 sur un LG Smart Monitor 34SR6, remplissant parfaitement l’écran sans bandes noires. Multitâchez facilement en affichant plusieurs fenêtres côte à côte. Avec les fonctionnalités webOS, la productivité et le divertissement sont à portée de main, même sans PC. L’écran incurvé UltraWide QHD (3440x1440) de 34 pouces avec des bords fins sur trois côtés assure une immersion totale dans chaque expérience visuelle.
*S’applique uniquement au contenu produit au format 21:9. Pour le contenu en streaming, des restrictions liées à la plateforme peuvent s’appliquer.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant et ne sont pas fournis (achetés séparément).
*La télécommande est incluse dans l’emballage.
*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont nécessaires. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant et ne sont pas fournis (achetés séparément).
Accueil webOS
Des découvertes personnalisées vous attendent.
Avec webOS, explorez de nombreux contenus grâce aux services de streaming intégrés tels que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube et Apple TV. Vous pouvez également recevoir des recommandations personnalisées allant du contenu à la musique et profiter d’applications intégrées telles que Sports, Game et LG Fitness.
*Les images sont simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les services et applications de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming concernés sont requis. Certains services de streaming peuvent nécessiter un abonnement payant et ne sont pas fournis (achetés séparément).
*La télécommande est incluse dans l’emballage.
**Offre une variété d’applications et de services personnalisés, notamment musique, sport, bureau à domicile et jeux en nuage, pour chaque compte enregistré.
Nouvelles interfaces utilisateur
Trouvez rapidement. Plongez-y.
Gérez facilement les applications et les cartes de services avec webOS. De plus, accédez rapidement aux applications récentes et vérifiez les notifications.
Concierge IA
À l’écoute de vos goûts
Faites apparaître un concierge IA personnel en appuyant sur le bouton de la Magic Remote, et vous pourrez obtenir à tout moment des recommandations de mots-clés basées sur vos préférences.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Connexion Internet et abonnement aux services de diffusion en continu requis. Certains services de diffusion en continu peuvent nécessiter un abonnement payant et ne sont pas inclus (achetés séparément).
*La Magic Remote n’est pas incluse dans l’emballage (vendue séparément).
*Concierge IA : les mots-clés recommandés varient selon l’application au premier plan et l’heure. De plus, les mots-clés du service « Pour vous » ne peuvent être fournis que dans les pays prenant en charge le traitement du langage naturel (NLP) dans leur langue locale.
Musique
Adaptée à vos goûts**
Profitez d’une expérience musicale personnalisée grâce aux haut-parleurs stéréo 7 W x 2. Recherchez facilement de la musique et accédez rapidement aux morceaux récemment écoutés depuis vos services de streaming. De plus, des chansons populaires vous sont recommandées en fonction de vos préférences.
Sports
Suivez vos équipes préférées**
Encouragez votre équipe avec un service personnalisé. Recevez des informations mises à jour sur vos équipes sportives favorites en fonction de votre profil.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Le résultat peut varier en fonction de l’utilisation réelle.
*Le clavier, la souris, le casque d’écoute et la manette de jeu ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
**Une connexion Internet et un abonnement à des services de diffusion en continu connexes sont nécessaires. Des services de diffusion en continu distincts peuvent nécessiter un abonnement et ne sont pas fournis (à acheter séparément).
**Les services pris en charge peuvent varier selon le pays.
Écran incurvé 34” 21:9 WQHD (3440x1440)
Découvrez le panoramique cinéma 21:9 UltraWide
Son écran ultralarge QHD de 34 pouces avec un format 21:9 offre une vue 34 % plus large qu’un écran standard 16:9. De plus, la courbure 1800R procure une expérience immersive à domicile, comme si vous étiez au cinéma.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Le résultat peut varier en fonction de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Le résultat peut varier en fonction de l’utilisation réelle.
*Comparé à un modèle LG conventionnel avec un format d’image 16:9.
HDR10 avec sRGB 99% (Typ.)
Des couleurs incroyables
La technologie HDR est désormais appliquée à divers contenus. Notre moniteur est compatible avec la norme industrielle HDR10 (High Dynamic Range), basée sur l’espace colorimétrique sRGB 99%, prenant en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité permettant aux utilisateurs de profiter des couleurs spectaculaires du contenu.
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Le résultat peut varier en fonction de l’utilisation réelle.
*Luminosité : 300 nits (typ.), Gamme de couleurs : sRGB de 99 % (typ.).
Tableau de bord ThinQ Home
Contrôlez facilement vos appareils
Le tableau de bord ThinQ Home rend la vie plus pratique. Vérifiez et gérez facilement l’état de vos appareils et dispositifs LG sur un seul écran à l’aide de la télécommande.
*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les services pris en charge peuvent varier selon le pays, et une connexion Internet est requise.
*La télécommande est incluse dans l’emballage.
*Comment connecter le tableau de bord ThinQ Home :
Étape 1. Téléchargez l’application LG ThinQ depuis l’App Store (iOS) ou Google Play (Android). Installez l’application LG ThinQ sur votre téléphone et enregistrez vos appareils.
Étape 2. Connectez les appareils enregistrés dans l’application LG ThinQ au tableau de bord ThinQ Home.
*LG Smart Monitor peut apparaître comme « TV » lors de l’ajout d’un appareil dans l’application ThinQ. Dans ce cas, vous pouvez modifier le nom du produit. (Paramètres de l’appareil → Modifier le surnom).
Utilisez votre clavier et votre souris comme une télécommande
Vous pouvez naviguer et sélectionner rapidement avec le clavier et la souris, même sans télécommande.
Retour
: Appuyez sur la touche « ESC » du clavier ou cliquez sur le bouton droit de la souris.
Accédez à l’accueil webOS
: Appuyez sur la touche « Win » ou « F4 » du clavier ou cliquez sur le bouton de défilement de la souris.
Naviguer et sélectionner un menu
: Naviguez dans les menus à l’aide des touches fléchées du clavier, puis appuyez sur Entrée pour sélectionner.
Réglage du volume
: Utilisez les touches « F11 » et « F12 » pour augmenter ou diminuer le volume**, et la touche « F10 » pour activer le mode silencieux sur le clavier.
*Le clavier et la souris ci-dessus ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
*Les images sont simulées pour améliorer la compréhension des fonctionnalités. Le résultat peut varier en fonction de l’utilisation réelle.
**Cette fonctionnalité sera disponible après une mise à jour logicielle, et le calendrier de mise à jour peut varier selon le pays.
Utilisez votre téléphone comme télécommande
Avec l’application ThinQ, vous pouvez utiliser les principales fonctions de la télécommande, comme l’allumage et l’extinction, le changement de chaîne et la recherche de contenu.
*Les images sont simulées pour faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour fonctionner correctement, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’application ThinQ.
*Les images affichées à l’écran peuvent différer de celles de l’application réelle. Les services peuvent varier selon la région/pays ou la version de l’application.
*Vous pouvez modifier les paramètres de langue et de région parmi 22 langues pour 146 pays : anglais / coréen / espagnol / français / allemand / italien / portugais / russe / polonais / turc / japonais / arabe (Arabie saoudite/Émirats) / vietnamien / thaï / suédois / taïwanais / indonésien / danois / néerlandais / norvégien / grec / israélien (par ex., États-Unis/anglais).
**La télécommande est incluse dans l’emballage.
**La Magic Remote n’est pas incluse dans l’emballage (vendue séparément).
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Mise en miroir directe depuis vos appareils
Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent vers votre moniteur grâce à AirPlay 2* (pour les appareils Apple) ou Screen Share** (pour les appareils Android). Profitez également d’un son riche grâce à l’appairage Bluetooth.
*Apple et les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple Inc. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et les régions.
*Ce moniteur est compatible avec AirPlay 2 et HomeKit. iOS 12.3 ou version ultérieure ou macOS 10.14.5 ou version ultérieure est requis.
**Screen Share : pris en charge sur Android ou Windows 8.1 et versions ultérieures.
***Connectez votre appareil au même réseau Wi-Fi que votre moniteur.
Design simple
Design élégant et peu encombrant
Le design à trois côtés à bord fin, associé à la forme fine et plate du pied, s’intègre parfaitement à votre bureau ou à votre domicile en occupant un minimum d’espace. Il offre également une expérience visuelle idéale grâce à un réglage pratique de l’inclinaison.
*Les images sont simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Inclinaison : -5~15˚.
Ports multiples
Une variété d’interfaces
LG Smart Monitor propose deux ports USB et deux ports HDMI, compatibles avec divers appareils et offrant un affichage fluide.
*Les images sont simulées afin de mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Un câble HDMI est inclus dans l’emballage, mais il peut varier selon le pays.
Caractéristique clé
Taille [pouces]
34
Résolution
3440 x 1440
Format d’image
21:09
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300
Courbure
1800R
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100
Temps de réponse
5 ms
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/Hauteur
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
34SR65QC-W
Année
2024
ÉCRAN
Format d’image
21:09
Luminosité (min.) [cd/m²]
240
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16,7 M
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
1500:1
Rapport de contraste (typ.)
3000:1
Courbure
1800R
Pas de pixel [mm]
0,07725 × 0,23175 mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100
Résolution
3440 x 1440
Temps de réponse
5 ms
Taille [cm]
86,42
Taille [pouces]
34
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º (G/D), 178º (H/B)
CONNECTIVITÉ
HDMI
OUI (2 unités)
Sortie pour casque d’écoute
OUI
LAN (RJ-45)
OUI
Port USB descendant
OUI (USB-A, 2 unités)
FONCTIONNALITÉS
Luminosité automatique
OUI
Stabilisateur de noir
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
HDR10
OUI
Effet HDR
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
TRV
OUI
FONCTIONNALITÉ INTELLIGENTE
Wi-Fi
OUI
SON
Connectivité Bluetooth
OUI
Haut-parleur
7W x 2
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison/Hauteur
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240 VCA, 50/60 Hz
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,5 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
986 x 524 x 212 mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
809,1 x 369,4 x 91,4 mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
809,1 x 568,4 x 259,9 mm (Hauteur maximale)
Poids à l’expédition [kg]
10,0
Poids sans le socle [kg]
5,1
Poids avec le socle [kg]
7,0
ACCESSOIRES
HDMI
OUI
Télécommande
OUI
Ce que les gens disent
