Moniteur IPS UltraFine™ 4K UHD de 27 pouces

Moniteur IPS UltraFine™ 4K UHD de 27 pouces

Moniteur IPS UltraFine™ 4K UHD de 27 pouces

27U730A-B
principales caractéristiques

  • 27" UHD 4K (3840 x 2160) IPS
  • DCI-P3 90 % (Typ.) avec HDR10
  • Design pratiquement sans bord sur 3 côtés
  • USB Type-C™ avec alimentation jusqu’à 90 W
  • Application LG Switch
Plus
Logo du moniteur LG UltraFine

Logo du moniteur LG UltraFine

Détails maîtrisés

Vue avant d’un moniteur LG blanc sur un bureau, affichant une interface de montage 3D colorée, avec une lampe, un clavier, une table de mixage audio et un casque à proximité.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Affichage

27" UHD 4K (3840 x 2160)

Traitement antireflet

Design quasiment sans bord sur 3 côtés

Qualité d’image

DCI-P3 90 % (Typ.)

HDR10

Contraste 1000:1

Luminosité de 300 nits

Utilisabilité

USB-C (PD 90 W)

Interfaces multiples

Haut-parleurs 5 W x 2

LG Switch

Vue frontale d’un moniteur LG blanc sur un bureau, affichant des résolutions d’écran superposées pour comparaison, entouré d’appareils photo, de livres, d’échantillons de couleurs et de haut-parleurs.

Clarté avec 8,29 millions de pixels

Grâce à l’écran 4K UHD (3840x2160) IPS au design sans bord sur trois côtés, vous bénéficiez d’un espace de travail offrant une résolution quatre fois supérieure à celle du Full HD, ce qui permet d’éditer plusieurs pistes sans avoir à agrandir ou réduire les timelines.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.

*Le nombre total de pixels est calculé en multipliant la résolution horizontale par la résolution verticale, ce qui donne 2,07 millions de pixels pour le FHD et 8,29 millions de pixels pour la 4K UHD.

Couleurs fidèles, approuvées par les professionnels

UltraFine™ est compatible avec la norme industrielle HDR10 (High Dynamic Range), basée sur un espace colorimétrique DCI-P3 à 90 %, prenant en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité permettant aux créateurs de visualiser un contenu avec des couleurs précises et des détails fins.

Vue avant d’un moniteur LG blanc affichant une image éclatante d’un canyon avec des outils de correction des couleurs, mettant en valeur la compatibilité HDR et la couverture colorimétrique DCI-P3 à 90 %.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Luminosité : 300 nits (typique), Espace colorimétrique : DCI-P3 90 % (typique)

*Les chiffres/résultats réels peuvent varier selon l’environnement d’utilisation.

Une vidéo comparative mettant en avant des noirs plus profonds et un contraste vif sur un moniteur LG UltraFine compatible HDR, soulignant une profondeur visuelle et une clarté améliorées.

Noir plus profond pour les détails

Un taux de contraste élevé offre des détails précis sans écrasement, même dans les images sombres. La technologie IPS garantit une expression des couleurs homogène sur l’ensemble de l’écran, de bord à bord, et restitue fidèlement votre rendu visuel.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

USB-C tout-en-un

L’USB-C prend en charge l’affichage, le transfert de données et la recharge des appareils à 90 W simultanément, offrant une prise en charge optimale de votre ordinateur portable via un seul câble.

Vue de dessus d’un moniteur connecté à un ordinateur portable, avec un clavier et une souris placés en dessous.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.   

*Pour un fonctionnement optimal, un câble USB-C est nécessaire pour connecter le port USB-C au moniteur.

Connexions multiples d’un appareil Mac vers un PC

Les débutants comme les professionnels disposent souvent de nombreux équipements. Connectez vos différents appareils entre eux et optimisez votre efficacité de travail.

Un espace de travail créatif mettant en scène un moniteur LG et un ordinateur portable connecté, affichant tous deux une interface de montage vidéo avec des outils d’étalonnage des couleurs et une timeline.

*La fonctionnalité peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Son immersif

Une expérience visuelle immersive avec Waves MaxxAudio® — idéale pour tout, des films à grand succès aux jeux d’aventure. Chaque scène paraît plus riche, avec une profondeur et des détails accrus.

Un poste de travail équipé d’un moniteur LG affichant une femme en combinaison spatiale, sublimé par les effets visuels MaxxAudio qui suggèrent la projection sonore des haut-parleurs intégrés.

*La fonctionnalité peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Changez rapidement

L’application LG Switch optimise votre moniteur aussi bien pour le travail que pour la vie quotidienne. Personnalisez facilement la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, divisez l’affichage en 11 options et lancez rapidement votre plateforme d’appel vidéo, pour une utilisation encore plus pratique.

*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.

Design épuré et profilé

Le support en L épuré et le design quasi sans bordures sur trois côtés sont conçus pour économiser de l’espace sur le bureau, rendant votre installation efficace et réduisant la fatigue pour une meilleure concentration. La base entièrement réglable permet des ajustements de rotation, d’inclinaison, de pivotement et de hauteur.

Vues de face, de côté et en détail d’un moniteur LG blanc avec un support élégant et un design minimaliste du panneau arrière.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*Inclinaison (-5° à 21°), rotation (-45° à 45°), hauteur (150 mm)

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    27

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Type de panneau

    IPS

  • Format d’image

    16:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UHD

  • Année

    Y25

ÉCRAN

  • Format d’image

    16:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    240

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Rapport de contraste (min.)

    700:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.0518(H)*0.1554(V)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    60

  • Résolution

    3840 x 2160

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Taille [cm]

    68.4 cm

  • Taille [pouces]

    27

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI (2 unités)

  • USB de type C

    OUI (1 unité)

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W (condition d’entrée HDMI/DP)

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    694 x 217 x 451mm

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    613.5 x 363.5 x 45.4mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    613.5 x 539.2 x 253.2mm

  • Poids à l’expédition [kg]

    10.4 kg

  • Poids sans le socle [kg]

    5.1 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    7.7 kg

FONCTIONNALITÉS

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • HDR10

    OUI

  • Effet HDR

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Super résolution+

    OUI

SON

  • Maxx Audio

    OUI

  • Haut-parleur

    OUI (5 W x 2)

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    OUI (1 unité)

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    OUI (2 unités)

  • Sortie pour casque d’écoute

    3 pôles (son uniquement)

  • USB de type C

    OUI (1 unité)

  • USB de type C (alimentation électrique)

    90W

  • Port USB descendant

    OUI (2 unités / version 3.2 Gen1)

