Moniteur IPS UltraFine™ 4K UHD de 27 pouces
Moniteur IPS UltraFine™ 4K UHD de 27 pouces
Détails maîtrisés
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Affichage
27" UHD 4K (3840 x 2160)
Traitement antireflet
Design quasiment sans bord sur 3 côtés
Qualité d’image
DCI-P3 90 % (Typ.)
HDR10
Contraste 1000:1
Luminosité de 300 nits
Utilisabilité
USB-C (PD 90 W)
Interfaces multiples
Haut-parleurs 5 W x 2
LG Switch
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’expérience d’utilisation réelle.
*Le nombre total de pixels est calculé en multipliant la résolution horizontale par la résolution verticale, ce qui donne 2,07 millions de pixels pour le FHD et 8,29 millions de pixels pour la 4K UHD.
Couleurs fidèles, approuvées par les professionnels
UltraFine™ est compatible avec la norme industrielle HDR10 (High Dynamic Range), basée sur un espace colorimétrique DCI-P3 à 90 %, prenant en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité permettant aux créateurs de visualiser un contenu avec des couleurs précises et des détails fins.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Luminosité : 300 nits (typique), Espace colorimétrique : DCI-P3 90 % (typique)
*Les chiffres/résultats réels peuvent varier selon l’environnement d’utilisation.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
USB-C tout-en-un
L’USB-C prend en charge l’affichage, le transfert de données et la recharge des appareils à 90 W simultanément, offrant une prise en charge optimale de votre ordinateur portable via un seul câble.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Pour un fonctionnement optimal, un câble USB-C est nécessaire pour connecter le port USB-C au moniteur.
Connexions multiples d’un appareil Mac vers un PC
Les débutants comme les professionnels disposent souvent de nombreux équipements. Connectez vos différents appareils entre eux et optimisez votre efficacité de travail.
*La fonctionnalité peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Son immersif
Une expérience visuelle immersive avec Waves MaxxAudio® — idéale pour tout, des films à grand succès aux jeux d’aventure. Chaque scène paraît plus riche, avec une profondeur et des détails accrus.
*La fonctionnalité peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Changez rapidement
L’application LG Switch optimise votre moniteur aussi bien pour le travail que pour la vie quotidienne. Personnalisez facilement la qualité d’image et la luminosité selon vos préférences, divisez l’affichage en 11 options et lancez rapidement votre plateforme d’appel vidéo, pour une utilisation encore plus pratique.
*Les images ont été simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.
Design épuré et profilé
Le support en L épuré et le design quasi sans bordures sur trois côtés sont conçus pour économiser de l’espace sur le bureau, rendant votre installation efficace et réduisant la fatigue pour une meilleure concentration. La base entièrement réglable permet des ajustements de rotation, d’inclinaison, de pivotement et de hauteur.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.
*Inclinaison (-5° à 21°), rotation (-45° à 45°), hauteur (150 mm)
Caractéristique clé
Taille [pouces]
27
Résolution
3840 x 2160
Type de panneau
IPS
Format d’image
16:9
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UHD
Année
Y25
ÉCRAN
Format d’image
16:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
240
Luminosité (typ.) [cd/m²]
300
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (min.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Gamme de couleurs (typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Rapport de contraste (min.)
700:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0.0518(H)*0.1554(V)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60
Résolution
3840 x 2160
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
68.4 cm
Taille [pouces]
27
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ACCESSOIRES
HDMI
OUI (2 unités)
USB de type C
OUI (1 unité)
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,3 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W (condition d’entrée HDMI/DP)
Type
Alimentation externe (adaptateur)
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
694 x 217 x 451mm
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
613.5 x 539.2 x 253.2mm
Poids à l’expédition [kg]
10.4 kg
Poids sans le socle [kg]
5.1 kg
Poids avec le socle [kg]
7.7 kg
FONCTIONNALITÉS
Stabilisateur de noir
OUI
Faiblesse chromatique
OUI
Synchronisation à action dynamique
OUI
Protection contre le scintillement
OUI
HDR10
OUI
Effet HDR
OUI
Mode Lecture
OUI
Économie d’énergie intelligente
OUI
Super résolution+
OUI
SON
Maxx Audio
OUI
Haut-parleur
OUI (5 W x 2)
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
OUI
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
OUI (1 unité)
Version du DP
1.4
HDMI
OUI (2 unités)
Sortie pour casque d’écoute
3 pôles (son uniquement)
USB de type C
OUI (1 unité)
USB de type C (alimentation électrique)
90W
Port USB descendant
OUI (2 unités / version 3.2 Gen1)
Nos choix pour vous
