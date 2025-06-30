Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Écran UltraWide 34 pouces 21:9 WQHD (3440x1440) IPS

34U650A-B
Front view of ultrawide monitor
Front angled view of ultrawide monitor (left)
Slight left angle front view of ultrawide monitor
Slight right angle front view of ultrawide monitor
Front angled view of ultrawide monitor (right)
Side profile view of monitor stand (-15 degree tilt)
Side profile view of monitor stand (+15 degree tilt)
Top-down view of monitor stand
Side view of monitor stand with screen tilted backward
Side view of monitor stand with screen tilted forward
Rear view of monitor with dual ports visible
Rear angled view of monitor showing stand and ports (left)
Rear angled view of monitor showing stand and ports (right)
Rear close-up view of monitor ports and stand mount
Angled bottom view of monitor stand
principales caractéristiques

  • Écran 34 pouces 21:9 WQHD (3440x1440) IPS
  • Design quasi sans bord sur 3 côtés
  • sRGB 99 % (Typ.), étalonné en usine
  • HDR 10
  • Fréquence de rafraîchissement 100 Hz, 5 ms (GtG en mode rapide), Black Stabilizer, DAS
  • Haut-parleurs 7W X2 avec DepthSoun
LG UltraWide Monitor Curved logo.

Voir plus, faire plus

Un bureau moderne à domicile comprenant un grand moniteur LG ultra-large affichant des tableaux de bord de données, des graphiques 3D et des outils de gestion de projet, accompagné d’un clavier et d’une souris sans fil posés sur un bureau en bois.
Il s’agit d’une image récapitulative d’un moniteur UltraWide, divisée en six parties : un écran courbé WQHD IPS de 34 pouces sur un bureau en bois affichant une surveillance en temps réel, des graphiques 3D colorés et des outils de gestion de projet ; des vagues abstraites et vives représentant HDR10 et la précision des couleurs sRGB 99% ; un gros plan des ports illustrant la connectivité tout-en-un USB Type-C ; une scène de course de moto rapide mettant en avant la fluidité du taux de rafraîchissement 100Hz ; un visuel des doubles haut-parleurs intégrés de 7W pour un son immersif ; et un profil latéral du support fin avec des icônes indiquant l’inclinaison, la rotation et le réglage en hauteur ergonomiques.
Écran époustouflantFonctionnalités pratiquesExpérience de jeuConfort amélioré

Écran WQHD IPS 21:9

La résolution UltraWide™ QHD (3440×1440) avec un format 21:9 offre un espace d’affichage généreux permettant d’exécuter plusieurs programmes simultanément, améliorant ainsi l’efficacité au travail. La courbure 3800R suit le champ de vision naturel afin de réduire la distorsion, tandis que l’écran pratiquement sans bordures sur trois côtés offre une surface large et dégagée pour une expérience visuelle plus immersive et confortable.

Moniteur LG ultra-large affichant plusieurs applications sur un écran 21:9 de 34 pouces, avec une comparaison mise en évidence montrant l’espace horizontal supplémentaire par rapport à un écran standard 27 pouces au format 16:9.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

HDR 10 with sRGB 99% (Typ.)

Des couleurs réalistes, optimisées par IPS

La compatibilité HDR 10 et la couverture de 99% sRGB (Typ.) garantissent une reproduction fidèle des couleurs ainsi qu’un mappage précis des tons dans les scènes HDR.

IPS Display

 

 

Le moniteur LG IPS offre des couleurs constantes et éclatantes, visibles sous de larges angles de vision.

HDR 10

 

 

HDR 10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.

sRGB 99% (Typ.)

Avec une couverture de 99% du spectre sRGB, c’est une solution idéale pour un affichage des couleurs précis.

Couleurs calibrées

Garantit une reproduction des couleurs précise et cohérente.

Un moniteur LG ultra-large affichant des images éclatantes d’aurore boréale avec une interface de retouche photo, mettant en valeur la précision des couleurs vives et le niveau de détail en haute résolution.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

USB-C (PD 96W)

Connectivité USB-C tout-en-un

Restez connecté en toute simplicité grâce aux ports USB-C, DisplayPort et HDMI, compatibles avec un large éventail d’appareils. Le port USB-C permet la sortie d’affichage, le transfert de données et la recharge d’ordinateur portable (jusqu’à 96W) via un seul câble pratique.

Moniteur UltraWide connecté à un ordinateur portable via un câble USB-C, affichant un projet de montage vidéo avec un cycliste sur un pont, présentant un gros plan du port USB-C et mettant en évidence la capacité de livraison de puissance de 96W.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le DisplayPort, le cordon d’alimentation, les câbles HDMI et USB-C sont inclus dans la boîte, mais le contenu peut varier selon le pays.

Moniteur UltraWide affichant un personnage de jeu de fantasy sombre, avec deux ondes sonores colorées se propageant vers l’avant depuis le dessous du moniteur, représentant les haut-parleurs intégrés de 7W optimisés par la technologie DepthSound pour des basses profondes et une expérience audio immersive.

Haut-parleurs avec DepthSound

Plongez dans une expérience sonore intense

Le son profond et majestueux des haut-parleurs intégrés de 7W, équipés de DepthSound pour renforcer les basses, offre une expérience de jeu totalement immersive.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

LG Switch app

Basculez rapidement

Vous pouvez facilement diviser l’écran complet en jusqu’à 6 sections, modifier le thème graphique ou même lancer une plateforme d’appel vidéo grâce à une touche de raccourci prédéfinie. Elle prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace entre plusieurs sources d’entrée.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, recherchez-la dans le menu Assistance sur LG.com.

Des motards futuristes courant à travers une ville illuminée de néons, avec un flou d’arrière-plan et une section mise en évidence montrant des visuels nets et précis afin d’illustrer la fluidité et la clarté offertes par un taux de rafraîchissement de 100Hz.

100Hz

Mouvements de jeu fluides avec un taux de rafraîchissement de 100Hz

Offre des performances fluides et réactives grâce à un taux de rafraîchissement de 100Hz, garantissant des images nettes, sans effet de rémanence, pour un gameplay clair et immersif qui vous donne un avantage compétitif.

 

*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.

5ms (GtG)

Vitesse constante

Profitez d’un temps de réponse réactif de 5ms (GtG), réduisant les effets de rémanence pour des images nettes et fluides. Gardez le contrôle à chaque partie grâce à une vitesse fiable et des mouvements parfaitement fluides.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Conçu pour le confort, pensé pour la productivité

Mode Lecture

Ajuste la température des couleurs et la luminosité afin de contribuer à réduire la fatigue oculaire lors de la consultation de documents sur de longues périodes.

Flicker Safe

Réduit le scintillement invisible de l’écran afin de contribuer à diminuer la fatigue oculaire et offrir une expérience visuelle plus confortable lors d’une utilisation prolongée.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon les conditions réelles d’utilisation.

Support fin avec base carrée

Un espace dégagé grâce à un support élégant

Le support en forme de L, fin et moderne, aide à garder votre espace dégagé et est conçu de manière ergonomique pour un confort optimal. Il permet d’ajuster facilement l’inclinaison, la rotation et la hauteur afin de s’adapter à votre angle de vision et à votre posture. Grâce à son système de fixation en un clic, il peut être installé rapidement et facilement.

Icône de réglage en hauteur.

Hauteur

150㎜

Icône de réglage en pivotement.

Pivotement

-30°~30° 

Icône de réglage en inclinaison.

Inclinaison

-5°~21°

Vue de dessus d’un moniteur UltraWide incurvé sur un bureau avec une tasse de café, un clavier et une souris sans fil, accompagnée d’un gros plan sur la base fine et carrée du moniteur, conçue pour la stabilité et un espace de travail dégagé.

Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Imprimer

Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    34

  • Type de panneau

    IPS

  • Format d’image

    21:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Courbure

    3800R

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison/Hauteur/Pivotement

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraWide

  • Année

    Y25

ÉCRAN

  • Format d’image

    21:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    700:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Courbure

    3800R

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.2325 x 0.2325

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Taille [cm]

    86.705 cm

  • Taille [pouces]

    34

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • Stabilisateur de noir

    OUI

  • Faiblesse chromatique

    OUI

  • Synchronisation à action dynamique

    OUI

  • Protection contre le scintillement

    OUI

  • Mode Lecture

    OUI

  • Économie d’énergie intelligente

    OUI

  • Super résolution+

    OUI

  • Touche définie par l’utilisateur

    OUI

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    OUI

CONNECTIVITÉ

  • Commutateur KVM intégré

    OUI

  • DisplayPort

    OUI (1 pièce)

  • HDMI

    OUI (2 pièce)

  • Sortie pour casque d’écoute

    4 pôles (Son + Micro)

  • LAN (RJ-45)

    OUI

  • Entrée pour microphone

    OUI

  • USB de type C

    OUI (1 pièce)

  • USB de type C (alimentation électrique)

    96W

  • Port USB descendant

    USB-C (1 pièce / ver3.2 Gen1) USB-A (3 pièces / ver3.2 Gen1)

  • Port USB ascendant

    OUI (1 pièce / ver3.2 Gen1)

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

SON

  • Haut-parleur

    7W x 2

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison/Hauteur/Pivotement

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    988 x 481 x 203

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    816.7 x 364.4 x 83.6

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    816.7 x 535.2 x 230.0 (Up) 816.7 x 385.2 x 267.5 (Down)

  • Poids à l’expédition [kg]

    12.5

  • Poids sans le socle [kg]

    7.3

  • Poids avec le socle [kg]

    10.1

ACCESSOIRES

  • HDMI

    OUI

  • USB de type C

    OUI

