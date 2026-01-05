About Cookies on This Site

Réfrigérateur MAXMCde 32 pi³ de profondeur standard à trois portes avec porte à deux battants, LRFLS3206S

Réfrigérateur MAXMCde 32 pi³ de profondeur standard à trois portes avec porte à deux battants, LRFLS3206S

LRFLS3206S
Vue avant de Réfrigérateur MAXMCde 32 pi³ de profondeur standard à trois portes avec porte à deux battants et distributeur d’eau interne, LRFLS3206S
Avant ouvert
Drame cool de la garde
Refroidissement des portes +
Dessin technique du réfrigérateur à portes françaises LG LRFLS3206S : H 70 1/4 po (1785 mm), L 35 3/4 po (908 mm), P 34 3/8 po (874 mm), dégagements incl.
Le réfrigérateur à portes françaises LG LRFLS3206S de 36 po et 32 pi³ en acier inoxydable PrintProof™, présenté dans une cuisine moderne avec armoires grises.
Intérieur du congélateur rempli
Intérieur du congélateur
Angle de tiroir de congélateur rempli
Angle du tiroir du congélateur
Poignées
Finition imprimable
Distributeur d'eau interne
Système d'étagères
Vue de droite
principales caractéristiques

  • ASPECT ENCASTRÉ CAPACITÉ COMPLÈTE
  • La fraîcheur, c’est bien meilleur grâce à la fonctionnalité Refroidissement+ de la porte
  • Un réfrigérateur moins odorant grâce au filtre à air frais
  • Restez connecté
  • Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.
Plus

ASPECT ENCASTRÉ CAPACITÉ COMPLÈTE

Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de 25% d’espace en plus pour la nourriture et les boissons préférées de votre famille. Seul le réfrigérateur Counter-Depth MAXMC de LG offre une capacité de 32 pi³, soit celle d’un réfrigérateur de profondeur standard dans un design de réfrigérateur à profondeur de comptoir.

*Basé sur une étude interne réalisée en mars 2022 faisant appel des boîtes de conserve de taille moyenne pour comparer l’espace de rangement disponible entre les modèles LRFVC2406S et LRFOC2606S de LG.

**Image du produit à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut varier.

La fraîcheur, c’est bien meilleur grâce à la fonctionnalité Refroidissement+ de la porte

LG a fait passer son système de refroidissement intelligent au niveau supérieur en ajoutant la fonctionnalité Refroidissement+ de la porte : grâce à un débit d’air frais constant, les articles rangés dans les balconnets conservent une fraîcheur optimale.

*Comparé aux réfrigérateurs à portes françaises de la gamme standard de LG.

Un réfrigérateur moins odorant grâce au filtre à air frais

Réduisez les odeurs dans votre réfrigérateur avec ce système d’épuration de l’air. Un ventilateur pousse activement l’air à travers le désodorisant au carbone avant de le faire recirculer entre les tablettes.

Restez connecté

Qu’il s’agisse de fabriquer des glaçons supplémentaires pour le souper ou de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent lorsque la porte est laissée ouverte, vous pouvez utiliser l’application ThinQMD pour contrôler des fonctionnalités clés et obtenir des notifications importantes, où que vous soyez, en tout temps. Cette application fonctionne même avec l’Assistant Google ou Alexa d’Amazon pour que vous puissiez lancer des fonctions intelligentes avec votre voix.

Économisez de l'argent.
Économisez de l'énergie.

Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique, sur votre facture d’électricité et, plus important encore, sur l’environnement.

Guide étape par étape

Installez votre nouveau réfrigérateur LG : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau réfrigérateur LG French Door, y compris le déballage, les raccordements, la mise à niveau et l'alignement des portes. Commencez à stocker dès aujourd'hui.

*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation, les composants ou les caractéristiques peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Dessin technique du réfrigérateur à portes françaises LG : H 70 1/4 po (1785 mm), L 35 3/4 po (908 mm), P 34 3/8 po (874 mm), dégagements incl.

Caractéristique clé

  • CAPACITÉ - Total du volume (pi³)

    31,7

  • DIMENSIONS et POIDS - Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    37 7/8" x 72 3/8" x 36 3/8"

  • PERFORMANCE - Consommation d’énergie (kWh/année)

    682

  • CARACTÉRISTIQUES DE BASE - NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Homologué ENERGY STARMD

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

  • CARACTÉRISTIQUES - InstaView

    Non

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte dans la porte

    Non

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU et FINITION - finir (porte)

    Acier inoxydable résistant aux taches

Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Homologué ENERGY STARMD

  • Type de produit

    Portes françaises (3 portes)

  • Profondeur standard/de comptoir

    Profondeur standard

CODE À BARRE

  • Code à barre

    195174065808

CAPACITÉ

  • Total du volume (pi³)

    31,7

  • Volume du congélateur (pi³)

    10,3

  • Volume du réfrigérateur (pi³)

    21,4

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Écran à DEL interne

    Écran à DEL

  • Avertisseur de porte

    Oui

  • Gel express

    Non

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids du produit (lb)

    278

  • Profondeur sans la porte (po)

    30 1/8"

  • Profondeur sans la poignée (po)

    34 3/8"

  • Profondeur avec la poignée (po)

    36 7/8"

  • Poids brut (lb)

    300

  • Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)

    68 7/8"

  • Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)

    70 1/4"

  • Dégagement pour l’installation

    Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po

  • Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    37 7/8" x 72 3/8" x 36 3/8"

  • DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)

    35 3/4" x 70 1/4" x 34 3/8"

  • Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)

    48 7/8"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)

    40"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)

    44 7/8"

CARACTÉRISTIQUES

  • Door Cooling+

    Oui

  • Charnières de porte à fermeture automatique

    Oui (porte gauche uniquement)

  • Porte dans la porte

    Non

  • InstaView

    Non

  • Mode sabbat

    Oui

COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR

  • Type de porte

    Tiroir coulissant

  • Séparateur de tiroir

    Non

  • Tiroir_Congélateur

    Organisation à 2 niveaux

  • Tiroir en plastique DuraBase

    Oui

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS

  • Distributeur d’eau uniquement

    Interne

  • Machine à glaçons automatique

    Oui (dans l’armoire, installée en usine)

  • Production de glaçons quotidienne (lb)

    2,3 / 3,0 (IcePlus)

  • Témoin du distributeur

    Non

  • Machine à glaçons double

    Non

  • Machine à glaçons_Manuelle

    Non

  • Capacité de stockage de glaçons (lb)

    4,0

  • Distributeur d’eau et de glaçons

    Non

  • Nom du modèle du filtre à eau

    LT1000P

  • Système de filtration d’eau

    Interne (une étape)

MATÉRIAU ET FINITION

  • Type de poignée

    Poignée (courbée)

  • Porte arrondie

    Plate

  • Extérieur résistant aux empreintes et aux taches

    Oui

  • finir (porte)

    Acier inoxydable résistant aux taches

  • Conduit plat en métal (Metal Fresh)

    Métal Arrière

COMPARTIMENT MULTIPIÈCE

  • Tiroir convertible

    Non

  • Tiroir complètement convertible

    Non

PERFORMANCE

  • Consommation d’énergie (kWh/année)

    682

  • Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR

  • Éclairage du réfrigérateur

    DEL sur le dessus

  • en mouvement panier de porte

    Non

  • Balconnet_Transparent

    8

  • Tablette en porte-à-faux

    Oui (hybride)

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Grand tiroir garde-manger

    Oui (à température contrôlée)

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Service à la clientèle proactif

    Non

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Ver. de Smart Learner

    Non

FAQ

Quels sont les avantages d’un réfrigérateur InstaViewMD?

Grâce à la technologie novatrice InstaViewMD de LG, vous pouvez vérifier ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur sans ouvrir la porte. Il suffit de cogner deux fois sur le panneau en verre teinté pour illuminer le contenu du réfrigérateur.

Cela permet de réduire les pertes d’air froid, de maintenir la stabilité de la température interne, d’économiser de l’énergie et de conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez voir de manière pratique et efficace ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur de LG sans ouvrir la porte.

Qu’est-ce que la technologie DoorCooling+MD de LG?

La technologie DoorCooling+MD utilise des évents d’aération situés à l’avant du réfrigérateur pour diffuser un puissant jet d’air froid sur les articles rangés dans la porte.

Cela permet de conserver la fraîcheur de tous les aliments rangés dans la porte du réfrigérateur.

Comment puis-je modifier le réglage de la température de mon réfrigérateur?

Vous pouvez régler la température à l’aide du panneau de commande situé sur la porte ou à l’intérieur du réfrigérateur.

Si votre modèle prend en charge l’application LG ThinQMD, vous pouvez aussi régler facilement la température à partir de votre téléphone intelligent.

Quelle devrait être la capacité de mon réfrigérateur?

Cela dépend de votre mode de vie, mais voici quelques indications générales :

 

Un réfrigérateur/congélateur de LG d’une capacité de 12,0 à 13,6 pi³ est généralement suffisant pour un petit ménage d’une à deux personnes.

 

Les modèles minces à portes multiples (17,9 à 18,0 pi³) conviennent bien à une famille de trois à quatre personnes.

 

Pour les familles nombreuses, nous recommandons les modèles spacieux à portes multiples de LG (22,1 à 24,9 pi³).

 

Les modèles à portes multiples offrent également un très grand espace, ce qui est parfait pour ranger des articles plus volumineux, tels que des plateaux ou des plats de service. Chez LG, nous voulons que chaque client trouve le réfrigérateur qui répond le mieux à ses besoins. C’est pourquoi nous offrons une variété de tailles dans chaque gamme de produits.

