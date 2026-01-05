We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Réfrigérateur MAXMCde 32 pi³ de profondeur standard à trois portes avec porte à deux battants, LRFLS3206S
Réfrigérateur MAXMCde 32 pi³ de profondeur standard à trois portes avec porte à deux battants, LRFLS3206S
ASPECT ENCASTRÉ CAPACITÉ COMPLÈTE
Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de 25% d’espace en plus pour la nourriture et les boissons préférées de votre famille. Seul le réfrigérateur Counter-Depth MAXMC de LG offre une capacité de 32 pi³, soit celle d’un réfrigérateur de profondeur standard dans un design de réfrigérateur à profondeur de comptoir.
*Basé sur une étude interne réalisée en mars 2022 faisant appel des boîtes de conserve de taille moyenne pour comparer l’espace de rangement disponible entre les modèles LRFVC2406S et LRFOC2606S de LG.
**Image du produit à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut varier.
La fraîcheur, c’est bien meilleur grâce à la fonctionnalité Refroidissement+ de la porte
LG a fait passer son système de refroidissement intelligent au niveau supérieur en ajoutant la fonctionnalité Refroidissement+ de la porte : grâce à un débit d’air frais constant, les articles rangés dans les balconnets conservent une fraîcheur optimale.
|*Comparé aux réfrigérateurs à portes françaises de la gamme standard de LG.
Un réfrigérateur moins odorant grâce au filtre à air frais
Réduisez les odeurs dans votre réfrigérateur avec ce système d’épuration de l’air. Un ventilateur pousse activement l’air à travers le désodorisant au carbone avant de le faire recirculer entre les tablettes.
Restez connecté
Qu’il s’agisse de fabriquer des glaçons supplémentaires pour le souper ou de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent lorsque la porte est laissée ouverte, vous pouvez utiliser l’application ThinQMD pour contrôler des fonctionnalités clés et obtenir des notifications importantes, où que vous soyez, en tout temps. Cette application fonctionne même avec l’Assistant Google ou Alexa d’Amazon pour que vous puissiez lancer des fonctions intelligentes avec votre voix.
Économisez de l'argent.
Économisez de l'énergie.
Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique, sur votre facture d’électricité et, plus important encore, sur l’environnement.
Guide étape par étape
Installez votre nouveau réfrigérateur LG : simple et rapide
Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau réfrigérateur LG French Door, y compris le déballage, les raccordements, la mise à niveau et l'alignement des portes. Commencez à stocker dès aujourd'hui.
*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation, les composants ou les caractéristiques peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristique clé
CAPACITÉ - Total du volume (pi³)
31,7
DIMENSIONS et POIDS - Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)
37 7/8" x 72 3/8" x 36 3/8"
PERFORMANCE - Consommation d’énergie (kWh/année)
682
CARACTÉRISTIQUES DE BASE - NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Homologué ENERGY STARMD
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur intelligent à inversion
CARACTÉRISTIQUES - InstaView
Non
CARACTÉRISTIQUES - Porte dans la porte
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
MATÉRIAU et FINITION - finir (porte)
Acier inoxydable résistant aux taches
Toutes les spécifications
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
Marque
LG
NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Homologué ENERGY STARMD
Type de produit
Portes françaises (3 portes)
Profondeur standard/de comptoir
Profondeur standard
CODE À BARRE
Code à barre
195174065808
CAPACITÉ
Total du volume (pi³)
31,7
Volume du congélateur (pi³)
10,3
Volume du réfrigérateur (pi³)
21,4
COMMANDES ET AFFICHAGE
Écran à DEL interne
Écran à DEL
Avertisseur de porte
Oui
Gel express
Non
DIMENSIONS ET POIDS
Poids du produit (lb)
278
Profondeur sans la porte (po)
30 1/8"
Profondeur sans la poignée (po)
34 3/8"
Profondeur avec la poignée (po)
36 7/8"
Poids brut (lb)
300
Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)
68 7/8"
Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)
70 1/4"
Dégagement pour l’installation
Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)
37 7/8" x 72 3/8" x 36 3/8"
DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)
35 3/4" x 70 1/4" x 34 3/8"
Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)
48 7/8"
Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)
40"
Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)
44 7/8"
CARACTÉRISTIQUES
Door Cooling+
Oui
Charnières de porte à fermeture automatique
Oui (porte gauche uniquement)
Porte dans la porte
Non
InstaView
Non
Mode sabbat
Oui
COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR
Type de porte
Tiroir coulissant
Séparateur de tiroir
Non
Tiroir_Congélateur
Organisation à 2 niveaux
Tiroir en plastique DuraBase
Oui
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS
Distributeur d’eau uniquement
Interne
Machine à glaçons automatique
Oui (dans l’armoire, installée en usine)
Production de glaçons quotidienne (lb)
2,3 / 3,0 (IcePlus)
Témoin du distributeur
Non
Machine à glaçons double
Non
Machine à glaçons_Manuelle
Non
Capacité de stockage de glaçons (lb)
4,0
Distributeur d’eau et de glaçons
Non
Nom du modèle du filtre à eau
LT1000P
Système de filtration d’eau
Interne (une étape)
MATÉRIAU ET FINITION
Type de poignée
Poignée (courbée)
Porte arrondie
Plate
Extérieur résistant aux empreintes et aux taches
Oui
finir (porte)
Acier inoxydable résistant aux taches
Conduit plat en métal (Metal Fresh)
Métal Arrière
COMPARTIMENT MULTIPIÈCE
Tiroir convertible
Non
Tiroir complètement convertible
Non
PERFORMANCE
Consommation d’énergie (kWh/année)
682
Type de compresseur
Compresseur intelligent à inversion
COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR
Éclairage du réfrigérateur
DEL sur le dessus
en mouvement panier de porte
Non
Balconnet_Transparent
8
Tablette en porte-à-faux
Oui (hybride)
Bac à légumes
Oui (2)
Grand tiroir garde-manger
Oui (à température contrôlée)
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Service à la clientèle proactif
Non
Smart Diagnosis
Oui
Ver. de Smart Learner
Non
Ce que les gens disent
FAQ
Quels sont les avantages d’un réfrigérateur InstaViewMD?
Grâce à la technologie novatrice InstaViewMD de LG, vous pouvez vérifier ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur sans ouvrir la porte. Il suffit de cogner deux fois sur le panneau en verre teinté pour illuminer le contenu du réfrigérateur.
Cela permet de réduire les pertes d’air froid, de maintenir la stabilité de la température interne, d’économiser de l’énergie et de conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez voir de manière pratique et efficace ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur de LG sans ouvrir la porte.
Qu’est-ce que la technologie DoorCooling+MD de LG?
La technologie DoorCooling+MD utilise des évents d’aération situés à l’avant du réfrigérateur pour diffuser un puissant jet d’air froid sur les articles rangés dans la porte.
Cela permet de conserver la fraîcheur de tous les aliments rangés dans la porte du réfrigérateur.
Comment puis-je modifier le réglage de la température de mon réfrigérateur?
Vous pouvez régler la température à l’aide du panneau de commande situé sur la porte ou à l’intérieur du réfrigérateur.
Si votre modèle prend en charge l’application LG ThinQMD, vous pouvez aussi régler facilement la température à partir de votre téléphone intelligent.
Quelle devrait être la capacité de mon réfrigérateur?
Cela dépend de votre mode de vie, mais voici quelques indications générales :
Un réfrigérateur/congélateur de LG d’une capacité de 12,0 à 13,6 pi³ est généralement suffisant pour un petit ménage d’une à deux personnes.
Les modèles minces à portes multiples (17,9 à 18,0 pi³) conviennent bien à une famille de trois à quatre personnes.
Pour les familles nombreuses, nous recommandons les modèles spacieux à portes multiples de LG (22,1 à 24,9 pi³).
Les modèles à portes multiples offrent également un très grand espace, ce qui est parfait pour ranger des articles plus volumineux, tels que des plateaux ou des plats de service. Chez LG, nous voulons que chaque client trouve le réfrigérateur qui répond le mieux à ses besoins. C’est pourquoi nous offrons une variété de tailles dans chaque gamme de produits.
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.
Trouver localement
20 novembre 2025 – 7 janvier 2026. Accumulez les économies : Achetez 2, économisez 200 $, Achetez 3, économisez 400 $ sur les appareils de cuisine avec livraison gratuite.
*La livraison gratuite s’applique uniquement avec l’achat d’un minimum de 2 appareils LG admissibles.