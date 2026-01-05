About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaViewMD Counter-Depth MAXMC de 26 pi³ avec quatre types de glace

Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaViewMD Counter-Depth MAXMC de 26 pi³ avec quatre types de glace

LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
Dessin technique du réfrigérateur à portes françaises LG LRYKC2606S : H 70 1/4 po (1785 mm), L 35 3/4 po (908 mm), P 29 1/8 po (739 mm), dégagements incl.
Le réfrigérateur à portes françaises LG LRYKC2606S de 26 pi³, montrant le panneau au fini miroir InstaView® sur lequel on frappe pour voir à l'intérieur.
Le design Counter-Depth MAX™ du réfrigérateur LG LRYKC2606S, offrant une apparence encastrée avec une grande capacité de 26 pi³.
Collage montrant les 4 types de glace produits par le réfrigérateur LG LRYKC2606S : cubes, mini-cubes, Craft Ice® et glace pilée.
Le réfrigérateur à portes françaises LG LRYKC2606S de 36 po et 26 pi³ au fini inoxydable, présenté dans une cuisine moderne avec armoires en bois clair.
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
Dessin technique du réfrigérateur à portes françaises LG LRYKC2606S : H 70 1/4 po (1785 mm), L 35 3/4 po (908 mm), P 29 1/8 po (739 mm), dégagements incl.
Le réfrigérateur à portes françaises LG LRYKC2606S de 26 pi³, montrant le panneau au fini miroir InstaView® sur lequel on frappe pour voir à l'intérieur.
Le design Counter-Depth MAX™ du réfrigérateur LG LRYKC2606S, offrant une apparence encastrée avec une grande capacité de 26 pi³.
Collage montrant les 4 types de glace produits par le réfrigérateur LG LRYKC2606S : cubes, mini-cubes, Craft Ice® et glace pilée.
Le réfrigérateur à portes françaises LG LRYKC2606S de 36 po et 26 pi³ au fini inoxydable, présenté dans une cuisine moderne avec armoires en bois clair.
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S
LG Réfrigérateur avec porte à deux battants Smart Mirror InstaView<sup>MD</sup> Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> de 26 pi³ avec quatre types de glace, LRYKC2606S

principales caractéristiques

  • Réfrigérateur à profondeur de comptoir offrant la plus grande capacité de l’industrie (26 pi³)*
  • Fenêtre Mirror InstaViewMD
  • Quatre types de glace : sphérique, en cube, concassée et NOUVEAUTÉ en mini-cube
  • Grand distributeur d’eau et de glaçons intégré
  • Éclairage de bienvenue
  • Distributeur d’eau UvnanoMC
Plus
ASPECT ENCASTRÉ CAPACITÉ COMPLÈTE

ASPECT ENCASTRÉ CAPACITÉ COMPLÈTE

ASPECT ENCASTRÉ CAPACITÉ COMPLÈTE

VOICI le tout nouveau réfrigérateur Counter-Depth MAXMC à profondeur de comptoir, doté du miroir InstaViewMD et de quatre types de glaçons

Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de 25% d’espace en plus pour la nourriture et les boissons préférées de votre famille. Seul le réfrigérateur Counter-Depth MAXMC de LG offre une capacité de 26 pi³, soit celle d’un réfrigérateur de profondeur standard dans un design de réfrigérateur à profondeur de comptoir.

*Basé sur une étude interne réalisée en mars 2022 faisant appel des boîtes de conserve de taille moyenne pour comparer l’espace de rangement disponible entre les modèles LRFVC2406S et LRFOC2606S de LG.

Cognez deux fois et voyez à l’intérieur.

Il suffit de cogner deux fois sur le miroir pour voir l’intérieur du réfrigérateur et éclairer son contenu – profitez d'un nouveau concept de miroir sans cadre des plus élégants qui vous permet d’en voir plus.

Quatre types de glace

Les machines à glaçons créent automatiquement de NOUVEAUX mini cubes de glace, des glaçons standard, de la glace concassée et de la glace ronde Craft IceMD à fonte lente, pour tous vos besoins de divertissement.

Convient à tout ce dont vous avez besoin.

Convient pour tout

Réfrig. prof. comptoir capacité

Offrez-vous l’aspect encastré et la capacité de rangement que vous recherchez.

Fenêtre InstaViewMC de bord à bord

Fenêtre InstaView de bord à bord

Machine à glaçons installée en usine

Machine à glace installée en usine

Door Cooling

Door Cooling+

Cognez deux fois et voyez-en plus que jamais auparavant

Cognez deux fois et voyez-en plus que jamais auparavant

Cognez sur la fenêtre InstaViewMD pour voir rapidement ce qu’il y a à l’intérieur du réfrigérateur. Profitez d'un design élégant, bord à bord, qui vous permet de voir vos aliments favoris sans jamais ouvrir la porte.

Technologies de refroidissement

Gardez la fraîcheur de vos aliments jusqu’à deux fois plus longtemps* grâce à la combinaison des technologies de refroidissement de LG.

Intérieur avec technologie Cool Guard

Les panneaux muraux aident à conserver la fraîcheur avec une conception haut de gamme

Refroidissement à débit d’air multiple

Détecte les fluctuations et ajuste la température à 1°F près.

Door Cooling+

Un souffle d’air frais atteint toutes les zones du réfrigérateur.

*Disponible sur certains appareils intelligents de LG.
*Comparativement aux autres modèles de LG. Basé sur des tests effectués en interne par LG entre les modèles LFXS30796D et LRFDS3006S et en combinaison avec les technologies Smart Inverter et Smart Cooling.

Mettez enfin la main sur une conception élégante

Mettez enfin la main sur une conception élégante

Le fini résistant aux taches de LG est résistant aux traces de doigts et aux taches, pour une cuisine élégante qui vous permet de mener votre vie avec style, en plus de se nettoyer facilement; la seule chose qui ne part pas, c’est votre goût, impeccable.
Tranquillité d’esprit intégrée

Tranquillité d’esprit intégrée

Sélectionnez maintenant les électroménagers de LG activés lorsque vous téléchargez l’application ThinQMD et connectez votre appareil intelligent. Obtenez des conseils d’entretien et des rapports d’utilisation recommandés pour que vos appareils fonctionnent au mieux. C'est sans compter que vous recevrez des alertes pour vous permettre de régler les problèmes avant qu’ils ne surviennent.

Guide étape par étape

Installez votre nouveau réfrigérateur LG : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau réfrigérateur LG French Door, y compris le déballage, les raccordements, la mise à niveau et l'alignement des portes. Commencez à stocker dès aujourd'hui.

*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation, les composants ou les caractéristiques peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Dessin technique du réfrigérateur à portes françaises LG : H 70 1/4 po (1785 mm), L 35 3/4 po (908 mm), P 29 1/8 po (739 mm), dégagements incl.
CAPACITÉ
25,5 pi³
DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)
35 3/4 po x 70 1/4 po x 31 5/8 po
InstaViewᴹᴰ Door-in-Doorᴹᴰ
Oui
ThinQᴹᴰ
Oui

Caractéristique clé

  • CAPACITÉ - Total du volume (pi³)

    25,5

  • PERFORMANCE - Consommation d’énergie (kWh/année)

    699

  • CARACTÉRISTIQUES DE BASE - NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    ENERGY STAR

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

  • CARACTÉRISTIQUES - InstaView

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES - Porte dans la porte

    Porte dans la porte avec InstaView (verre miroir)

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU et FINITION - finir (porte)

    Acier inoxydable résistant aux taches

Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    ENERGY STAR

  • Type de produit

    Portes françaises (3 portes)

  • Profondeur standard/de comptoir

    Profondeur de comptoir

CODE À BARRE

  • Code à barre

    195174034828

CAPACITÉ

  • Total du volume (pi³)

    25,5

  • Volume du congélateur (pi³)

    8,7

  • Volume du réfrigérateur (pi³)

    16,8

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Écran à DEL interne

    Écran à DEL

  • Avertisseur de porte

    Oui

  • Gel express

    Non

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids du produit (lb)

    315

  • Profondeur sans la porte (po)

    24 3/4"

  • Profondeur sans la poignée (po)

    29 1/8"

  • Profondeur avec la poignée (po)

    31 5/8"

  • Poids brut (lb)

    335

  • Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)

    68 7/8"

  • Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)

    70 1/4"

  • Dégagement pour l’installation

    Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po

  • DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)

    35 3/4" x 70 1/4" x 29 1/8"

  • Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    37 5/8" x 71 1/2" x 31 1/4"

  • Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)

    43 5/8"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)

    40"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)

    44 7/8"

CARACTÉRISTIQUES

  • Door Cooling+

    Oui

  • Charnières de porte à fermeture automatique

    Oui (porte gauche uniquement)

  • Porte dans la porte

    Porte dans la porte avec InstaView (verre miroir)

  • InstaView

    Oui

  • Mode sabbat

    Oui

COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR

  • Type de porte

    Tiroir coulissant

  • Séparateur de tiroir

    Oui

  • Tiroir_Congélateur

    Organisation à 3 niveaux

  • Tiroir en plastique DuraBase

    Oui

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Machine à glaçons automatique

    Oui (dans l’armoire, installée en usine)

  • Production de glaçons quotidienne (lb)

    4,5 / 4,9 (IcePlus)

  • Témoin du distributeur

    Oui

  • Machine à glaçons double

    Oui (Craft Ice)

  • Machine à glaçons_Manuelle

    Non

  • Capacité de stockage de glaçons (lb)

    3,0

  • Distributeur d’eau et de glaçons

    Glace pilée et cubes de glace

  • Nom du modèle du filtre à eau

    LT1000P

  • Système de filtration d’eau

    Interne (une étape)

MATÉRIAU ET FINITION

  • Type de poignée

    Poignée (courbée)

  • Porte arrondie

    Plate

  • Extérieur résistant aux empreintes et aux taches

    Oui

  • finir (porte)

    Acier inoxydable résistant aux taches

  • Conduit plat en métal (Metal Fresh)

    Métal Arrière

COMPARTIMENT MULTIPIÈCE

  • Tiroir convertible

    Non

  • Tiroir complètement convertible

    Non

PERFORMANCE

  • Consommation d’énergie (kWh/année)

    699

  • Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR

  • Éclairage du réfrigérateur

    DEL sur le dessus

  • en mouvement panier de porte

    Non

  • Balconnet_Transparent

    8

  • Tablette en porte-à-faux

    Oui (hybride)

  • Tablette_Pliante

    pliante en une étape

  • Tablette_Verre trempé

    4 divisibles (3 fixes + 1 coulissante)

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Grand tiroir garde-manger

    Oui (à température contrôlée)

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Service à la clientèle proactif

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Ver. de Smart Learner

    Non

Ce que les gens disent

FAQ

Quels sont les avantages d’un réfrigérateur InstaViewMD?

Grâce à la technologie novatrice InstaViewMD de LG, vous pouvez vérifier ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur sans ouvrir la porte. Il suffit de cogner deux fois sur le panneau en verre teinté pour illuminer le contenu du réfrigérateur.

Cela permet de réduire les pertes d’air froid, de maintenir la stabilité de la température interne, d’économiser de l’énergie et de conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez voir de manière pratique et efficace ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur de LG sans ouvrir la porte.

Qu’est-ce que la technologie DoorCooling+MD de LG?

La technologie DoorCooling+MD utilise des évents d’aération situés à l’avant du réfrigérateur pour diffuser un puissant jet d’air froid sur les articles rangés dans la porte.

Cela permet de conserver la fraîcheur de tous les aliments rangés dans la porte du réfrigérateur.

Comment puis-je modifier le réglage de la température de mon réfrigérateur?

Vous pouvez régler la température à l’aide du panneau de commande situé sur la porte ou à l’intérieur du réfrigérateur.

Si votre modèle prend en charge l’application LG ThinQMD, vous pouvez aussi régler facilement la température à partir de votre téléphone intelligent.

Quelle devrait être la capacité de mon réfrigérateur?

Cela dépend de votre mode de vie, mais voici quelques indications générales :

 

Un réfrigérateur/congélateur de LG d’une capacité de 12,0 à 13,6 pi³ est généralement suffisant pour un petit ménage d’une à deux personnes.

 

Les modèles minces à portes multiples (17,9 à 18,0 pi³) conviennent bien à une famille de trois à quatre personnes.

 

Pour les familles nombreuses, nous recommandons les modèles spacieux à portes multiples de LG (22,1 à 24,9 pi³).

 

Les modèles à portes multiples offrent également un très grand espace, ce qui est parfait pour ranger des articles plus volumineux, tels que des plateaux ou des plats de service. Chez LG, nous voulons que chaque client trouve le réfrigérateur qui répond le mieux à ses besoins. C’est pourquoi nous offrons une variété de tailles dans chaque gamme de produits.

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.