We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Téléviseur DEL 1080p de 22 po (diagonale 21,5 po)
Toutes les spécifications
AFFICHAGE
Taille de l’écran
21.5"
Résolution
1920 x 1080
Type de panneau
Commutation IPS
Gamme de couleurs (CIE 1931)
72 %
Couleurs (en bits)
8 bits (6 bits plus FRC)
Intensité des couleurs (nombre de couleurs)
16,7 millions de couleurs
Pas de pixel (mm)
0,24795 x 0,24795
Luminosité (type)
180 cd/m2
Taux de contraste (original)
1000:1
Taux de contraste (DFC)
5 M:1
Temps de réponse_Type (GTG)
14 ms
Angle de vision
178° (horizontal) / 178°(vertical)
Traitement de la surface
Antireflet
ALIMENTATION
Type (watts)
Adaptateur (24 W)
Entrée
100~240 V
Mode Éco/Veille (max.)
1 W
CC hors tension (max.)
0,4 W
ACCESSOIRES
Cordon d’alimentation
Oui
Télécommande
Oui
DIMENSIONS/POIDS
Avec socle (L x H x P)
20" x 14.1" x 5.7"
Sans socle (L x H x P)
20" x 12.5" x 2.1"
Dimensions à l’expédition (L x H x P)
26" x 15" x 5"
Poids avec socle
15 lbs
Poids net du moniteur sans socle
14 lbs
Poids à l’expédition
21 lbs
HAUT-PARLEUR
Type
Interne
Entrée
3 W x 2
ENTRÉES/SORTIES
HDMI 1.3
Oui
FRÉQUENCE (H/V)
Fréquence H
30 kHz ~ 83 kHz
Fréquence V
56 Hz ~ 75 Hz
STANDARD
UL (cUL)
Oui
FCC-B
Oui
EPA
Oui
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
HDCP
Oui
Télécommande
Oui
Verrouillage des touches
Oui
Sous-titres
Oui
Protection contre le scintillement
Oui
Mode Confort visuel
Oui
Économie d’énergie intelligente
Oui
Protection oculaire en cas de mouvement
Oui
Horloge manuelle/automatique
Oui
Temps d’allumage et d’extinction
Oui
Minuterie de mise en veille
Oui
Arrêt automatique/mise en veille automatique
Oui
Mode Image
Oui
GARANTIE/CUP
Garantie limitée
1 an pièces et main-d’œuvre
CUP
719192199798
ENTRÉE DU SYNTONISEUR
Numérique
ATSC
Analogique
NTSC
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.