Téléviseur DEL 1080p de 22 po (diagonale 21,5 po)

22LH4530
principales caractéristiques

  • Écran IPS pleine HD (1920 x 1080)
  • Moteur Triple XD
  • HDMI
  • Rétroéclairage à DEL
Plus
Imprimer

Toutes les spécifications

AFFICHAGE

  • Taille de l’écran

    21.5"

  • Résolution

    1920 x 1080

  • Type de panneau

    Commutation IPS

  • Gamme de couleurs (CIE 1931)

    72 %

  • Couleurs (en bits)

    8 bits (6 bits plus FRC)

  • Intensité des couleurs (nombre de couleurs)

    16,7 millions de couleurs

  • Pas de pixel (mm)

    0,24795 x 0,24795

  • Luminosité (type)

    180 cd/m2

  • Taux de contraste (original)

    1000:1

  • Taux de contraste (DFC)

    5 M:1

  • Temps de réponse_Type (GTG)

    14 ms

  • Angle de vision

    178° (horizontal) / 178°(vertical)

  • Traitement de la surface

    Antireflet

ALIMENTATION

  • Type (watts)

    Adaptateur (24 W)

  • Entrée

    100~240 V

  • Mode Éco/Veille (max.)

    1 W

  • CC hors tension (max.)

    0,4 W

ACCESSOIRES

  • Cordon d’alimentation

    Oui

  • Télécommande

    Oui

DIMENSIONS/POIDS

  • Avec socle (L x H x P)

    20" x 14.1" x 5.7"

  • Sans socle (L x H x P)

    20" x 12.5" x 2.1"

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P)

    26" x 15" x 5"

  • Poids avec socle

    15 lbs

  • Poids net du moniteur sans socle

    14 lbs

  • Poids à l’expédition

    21 lbs

HAUT-PARLEUR

  • Type

    Interne

  • Entrée

    3 W x 2

ENTRÉES/SORTIES

  • HDMI 1.3

    Oui

FRÉQUENCE (H/V)

  • Fréquence H

    30 kHz ~ 83 kHz

  • Fréquence V

    56 Hz ~ 75 Hz

STANDARD

  • UL (cUL)

    Oui

  • FCC-B

    Oui

  • EPA

    Oui

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

  • HDCP

    Oui

  • Télécommande

    Oui

  • Verrouillage des touches

    Oui

  • Sous-titres

    Oui

  • Protection contre le scintillement

    Oui

  • Mode Confort visuel

    Oui

  • Économie d’énergie intelligente

    Oui

  • Protection oculaire en cas de mouvement

    Oui

  • Horloge manuelle/automatique

    Oui

  • Temps d’allumage et d’extinction

    Oui

  • Minuterie de mise en veille

    Oui

  • Arrêt automatique/mise en veille automatique

    Oui

  • Mode Image

    Oui

GARANTIE/CUP

  • Garantie limitée

    1 an pièces et main-d’œuvre

  • CUP

    719192199798

ENTRÉE DU SYNTONISEUR

  • Numérique

    ATSC

  • Analogique

    NTSC

