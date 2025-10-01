48 Inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026

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* Les Prix de l’innovation du CES reposent sur les documents descriptifs qui ont été soumis aux juges. La CTA n’a pas vérifié l’exactitude des documents soumis ni des déclarations qui ont été faites et n’a pas fait l’essai de l’article qui a remporté le prix.