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65 Inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026

65 Inch LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026

OLED65C6PUA
The front view of the LG OLED evo AI C6, released in 2026, displays an image of layered, multicolored forms, featuring Hyper Radiant Color Tech, Perfect Black & Perfect Color, along with the World’s No.1 OLED TV for 13 Years badge.
front view
LG OLED evo AI C6 shown in front and side views highlights a 83-inch display with a 1842 mm-wide screen, an overall height of 1055 mm, and an ultra-slim 52.9 mm depth without a stand.
LG OLED evo AI C6 featuring Hyper Radiant Color Tech, delivering Perfect Black, Perfect Color, X3.2 brighter display, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.
LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster Pro shows a dark scene where glowing particles surrounding a deer silhouette, delivering up to 3.2x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.
LG OLED evo AI C6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
The front view of LG OLED evo AI C6, released in 2026, features a slim black bezel, with a vivid, sculpted swirl of layered rainbow tones flowing across the screen.
LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI C6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.
Interior of a sophisticated home. Lots of different artworks are displayed. On the center wall is an LG TV with artwork on the screen. The TV looks like a painting from a museum.
The front view of the LG OLED evo AI C6, released in 2026, displays an image of layered, multicolored forms, featuring Hyper Radiant Color Tech, Perfect Black & Perfect Color, along with the World’s No.1 OLED TV for 13 Years badge.
front view
LG OLED evo AI C6 shown in front and side views highlights a 83-inch display with a 1842 mm-wide screen, an overall height of 1055 mm, and an ultra-slim 52.9 mm depth without a stand.
LG OLED evo AI C6 featuring Hyper Radiant Color Tech, delivering Perfect Black, Perfect Color, X3.2 brighter display, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.
LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster Pro shows a dark scene where glowing particles surrounding a deer silhouette, delivering up to 3.2x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.
LG OLED evo AI C6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
The front view of LG OLED evo AI C6, released in 2026, features a slim black bezel, with a vivid, sculpted swirl of layered rainbow tones flowing across the screen.
LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI C6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.
Interior of a sophisticated home. Lots of different artworks are displayed. On the center wall is an LG TV with artwork on the screen. The TV looks like a painting from a museum.

principales caractéristiques

  • Des images plus lumineuses et des détails réalistes grâce à la technologie de mode ultralumineux alimentée par le processeur IA alpha 11 de troisième génération
  • Des couleurs et des noirs parfaits garantissent un contraste plus profond et des couleurs vives et précises, quel que soit l’éclairage.
  • Jusqu’à 165 Hz en 4K avec la compatibilité G-SYNC et FreeSync Premium pour un jeu immersif et sans déchirement
  • Le système primé webOS offre des expériences d’IA avancées, alimentées par les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft.
  • Le bouton IA permet d’accéder à la plateforme IA pour une expérience intelligente et personnalisée, protégée par LG Shield
Plus
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

Lauréat des Prix de l’innovation du CES 2026

Plateforme de système d’exploitation de téléviseur protégée par LG Shield

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

Lauréat des Prix de l’innovation du CES 2026

Architecture d’IA multiples

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Meilleur système de téléviseur intelligent 2025-2026

« Au premier rang des systèmes de téléviseur intelligent depuis 8 ans »

* Les Prix de l’innovation du CES reposent sur les documents descriptifs qui ont été soumis aux juges. La CTA n’a pas vérifié l’exactitude des documents soumis ni des déclarations qui ont été faites et n’a pas fait l’essai de l’article qui a remporté le prix.

Pourquoi le téléviseur OLED evo C6 de LG?

LG OLED evo AI C6 featuring Hyper Radiant Color Tech, delivering Perfect Black, Perfect Color, 3.2x brighter display, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.

Mode ultralumineux

LG OLED evo AI C6, featuring Perfect Black & Perfect Color, shows a split planetary scene contrasting weaker blacks on the left with clearer detail, deeper blacks, and more vivid color expression on the right.

Noirs parfaits et couleurs parfaites

LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos visible at the top of the screen.

Un jeu imbattable en 4K à 165 Hz

LG OLED evo AI C6 with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

WebOS à IA multiples primé

LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Une plateforme IA pour une expérience sur mesure

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Protégé par LG Shield

Comment le téléviseur OLED evo C6 de LG offre-t-il une qualité d’image supérieure?

Découvrez la nouvelle génération de téléviseurs OLED avec le téléviseur OLED evo C6 de LG. Le mode ultralumineux améliore chaque image en augmentant la luminosité, tandis que le processeur IA alpha 11 4K de troisième génération garantit des détails précis et perfectionnés. Profitez d’images plus lumineuses grâce aux noirs parfaits qui maintiennent la profondeur de l’image dans toutes les conditions d’éclairage et aux couleurs parfaites, qui garantissent un volume et une fidélité des couleurs de 100 %. Le téléviseur OLED evo C6 – conçu pour offrir des performances d’image cohérentes et de haute qualité dans la plupart des conditions de visionnement, dans des environnements lumineux ou sombres.

Mode ultralumineux

Des images plus lumineuses grâce au mode ultralumineux

Le nouvel algorithme d’amplification de la lumière du processeur IA alpha 11 de troisième génération permet d’obtenir des détails plus lumineux et plus précis.

LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster Pro shows a dark scene where glowing particles surrounding a deer silhouette, delivering up to 3.2x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.

Noirs parfaits et couleurs parfaites

Des noirs parfaits et des couleurs parfaites, quel que soit l’éclairage

Le téléviseur OLED de LG est certifié UL pour les noirs parfaits et les couleurs parfaites, offrant un contraste plus profond, une luminosité améliorée et des couleurs éclatantes et précises. Voyez clairement chaque étoile, même dans une pièce lumineuse.3)

"Anti-Glare matte display Perfect Black & Perfect Color display"

LG OLED evo AI C6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED evo AI C6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

Avec une réduction de la lumière bleue vérifiée par Eyesafe, chaque image reste agréable pour les yeux4)

Processeur IA alpha 11 de troisième génération avec moteur IA double

Nouveau processeur IA, désormais doté d’un nouveau moteur IA double

Le processeur IA alpha 11 de troisième génération repousse les limites de la performance OLED en contrôlant avec précision 8,3 millions de pixels auto-éclairés – maintenant avec une puissance encore plus grande grâce au moteur IA double. Allant au-delà d’un moteur IA simple, ce traitement avancé perfectionne simultanément la netteté et la texture, offrant une qualité d’image 4K plus nette et plus naturelle.5)

LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

Pourquoi choisir un téléviseur IA de LG?

Le téléviseur IA de LG optimise l’image et le son tout en rendant le quotidien plus intelligent grâce à la plateforme IA personnalisée.

Rematriçage HDR par l’IA

Mise à niveau de l’image vers une qualité HDR

L’IA optimise automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste et transforme la qualité d’image SDR en HDR pour des images plus riches et plus réalistes.

Découvrez les trois principaux avantages de la plateforme IA

Recherche avancée par IA multiples avec les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft

Dites simplement ce que vous cherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats élargis plus pertinents.8)

Obtenez des recommandations de contenu et des renseignements personnalisés

La fonctionnalité AI Concierge recommande des contenus et des mises à jour adaptés à vos champs d’intérêt. La fonctionnalité Dans cette scène offre des recommandations et des renseignements pertinents en fonction de ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de chercher et de créer des images.9)

Le téléviseur IA de LG reconnaît votre voix et vous dirige à Ma page, conçue spécialement pour vous!

En accédant à Ma page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil : la météo, le calendrier, les widgets et les résultats de vos sports préférés.10)

"CES Innovation Awards 2026 Honoree Honoree for Artificial Intelligence Multi-AI architecture(webOS26)"

"CES Innovation Awards 2026 Honoree Honoree for Artificial Intelligence Multi-AI architecture(webOS26)"

WebOS à IA multiples primé

Le système webOS primé est maintenant protégé par LG Shield.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

Huit ans au sommet de la liste des meilleurs systèmes de téléviseur intelligent 

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance

Les sept technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce aux fonctionnalités suivantes : stockage et gestion sécurisés des données, algorithmes cryptographiques sécurisés, intégrité logicielle garantie, authentification de l’utilisateur et contrôle d’accès, transmission sécurisée des données, détection des événements de sécurité et réponse à ceux-ci ainsi que gestion sécurisée des mises à jour.12)

Programme webOS Re:New

Améliorez votre téléviseur pendant 5 ans gratuitement113)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

Protection quadruple de LG

Votre téléviseur LG est conçu pour durer grâce à la quadruple protection de LG

Du matériel aux logiciels, votre téléviseur LG est protégé. Les condensateurs intégrés protègent le téléviseur contre les hautes tensions, y compris les coups de foudre, tandis que les semi-conducteurs sont dotés d’une protection contre les surtensions. Le gel de silicone et les revêtements protecteurs protègent les jeux de puces de l’humidité. Même vos données restent en sécurité grâce à LG Shield.

Télécommande Magic IA

Profitez de toutes les expériences de l’IA avec un seul bouton IA

Vous n’avez qu’à appuyer sur bouton IA pour accéder à toutes les interactions alimentées par l’IA et les commander. Avec une molette de défilement et une commande vocale instantanée, chaque commande est sans effort.14)

LG NANO 4K UHD AI NU80 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Pourquoi le téléviseur de jeu OLED evo de LG?

Jeu ultrafluide et sans déchirement

Jouez en 4K à une fréquence de 165 Hz avec une prise en charge de G-Sync et FreeSync d’AMD

Jusqu’à 165 Hz pour une action plus nette et plus fluide dans tous les jeux. La prise en charge de G-Sync et de FreeSync Premium d’AMD garantit des mouvements stables et sans déchirement, tandis que le TRV et le retard d’affichage extrêmement faible assurent la fluidité et la réactivité de chaque mouvement, pour un avantage indéniable à chaque partie.15)

LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.

Avec un temps de réponse certifié de 0,1 ms, le téléviseur OLED réagit instantanément et sans effet de dédoublement

Avec un temps de réponse des pixels de 0,1 ms et la technologie MAFL pour une latence ultra-faible, chaque commande est exécutée avec une précision immédiate. Grâce à cette réactivité accrue, les jeux rapides restent clairs et contrôlés, pour vous offrir un avantage compétitif indéniable.16)

Jeu immersif prenant en charge HGiG et ClearMR 10000

HGiG maintient la courbe de reproduction tonale de la technologie HDR fidèle à l’intention du créateur, tandis que ClearMR 10000 réduit au minimum le flou de mouvement pour une clarté nette dans les scènes rapides. Le résultat est une immersion plus profonde avec des images qui restent remarquablement précises et claires en tout temps.17)

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

NVIDIA GeForce NOW

Premier jeu en nuage 4K HDR de 120 Hz au monde

Jouez à des jeux HDR 4K à une fréquence de 120 Hz sur votre téléviseur, même sans appareil supplémentaire, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Grâce à l’architecture Blackwell de NVIDIA, profitez d’un jeu en nuage haut de gamme avec les performances de GeForce RTX 5080.18)

LG OLED evo AI C6 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

LG OLED evo AI C6 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

Latence ultrafaible Bluetooth

Premier téléviseur au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible

Profitez d’une latence ultrafaible et d’un jeu en nuage haute performance grâce à la prise en charge des contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible, qui réduisent le délai d’entrée à moins de 2,5 ms. Profitez d’un contrôle transparent et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le nuage.19)

LG OLED evo AI C6 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portail de jeux de LG

Votre guichet unique pour les jeux

Découvrez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications natives webOS, et plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette par port et affrontez d’autres joueurs grâce au mode de défi.20)

LG OLED evo AI C6 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG OLED evo AI C6 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres de jeu pour les adapter à votre style de jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu en utilisant le tableau de bord des jeux pour un contrôle rapide en temps réel ainsi que l’optimiseur de jeux pour peaufiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque séance de jeu en toute simplicité.

Pourquoi le téléviseur OLED evo de LG est-il un excellent choix pour les mordus de design?

Un modèle ultramince qui s’adapte à votre style de vie moderne

Un écran mince et sophistiqué s’intègre naturellement dans votre espace, créant une ambiance semblable à celle d’une galerie sans aucun espace visible entre l’appareil et le mur.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Découvrez une quantité illimité de chefs-d’œuvre grâce à LG Gallery+

LG Gallery+

Ajoutez du style à votre espace et choisissez parmi une grande variété de contenus

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour rehausser votre espace. Grâce aux mises à jour régulières de la bibliothèque, vous pouvez personnaliser votre maison avec des contenus sélectionnés qui reflètent votre style.29)

LG OLED evo AI G6’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

Musique de fond avec Background Music

Créez l’ambiance que vous recherchez avec de la musique.

Créez l’atmosphère adéquate avec une musique qui correspond à vos images. Utilisez la musique recommandée selon vos préférences ou connectez-vous par Bluetooth pour jouer vos propres chansons.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et présentez vos souvenirs

Liez facilement votre compte Google Photos à votre téléviseur en utilisant simplement votre téléphone. Personnalisez aisément votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.32)

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Tableau d’information

Restez informé grâce à un tableau de bord tout-en-un personnalisé

Voyez les renseignements importants en un coup d’œil. Obtenez des mises à jour sur la météo et des alertes sportives, consultez votre agenda Google et configurez des notifications pour votre plateforme pour maison intelligente, vos réservations en matière de visionnements et bien plus encore.

Mode Galerie

Passez de la télévision à l’art en toute facilité

Lorsque le mode Galerie est activé, votre téléviseur peut continuer à économiser de l’énergie tout en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.

Contrôle automatique de la luminosité

Une luminosité optimale quel que soit l’éclairage

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la puissance de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, pour un visionnement clair et confortable dans n’importe quel environnement.33)

Capteur de mouvement

Répond à votre présence

La détection de mouvements permet à votre téléviseur de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous soyez à proximité ou non.34)

LG Channels

Divertissement illimité et gratuit

LG Channels rassemble des contenus variés provenant de plateformes en direct et sur demande en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenus que vous aimez.35)

LG OLED evo AI G6 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Connectivité intelligente

Votre plateforme pour maison intelligente tout-en-un

La plateforme pour maison intelligente rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez et commandez vos appareils IdO domestiques en toute simplicité grâce à Google Home et bien plus encore.36)

Le vrai cinéma, préservé dans ses moindres détails

Dolby Vision et FILMMAKER MODE ambiant

Vivez le cinéma comme le réalisateur l’a voulu grâce à Dolby Vision et au FILMMAKER MODE avec compensation de la lumière ambiante, qui permet l’adaptation à l’environnement et maintient les images aussi proches que possible de leur forme originale.

Dolby Atmos

En restituant le son sous forme d’objets audio immersifs à 360° au lieu de canaux statiques, le système crée un environnement de cinéma maison où les détails et la profondeur restent fidèles à la scène.

Plongez dans chaque partie de sport

Le système Sound Suite de LG rehausse chaque scène avec un son ambiophonique plus complet.

La barre de son de LG rehausse chaque scène grâce à un son ambiophonique plus complet.

Système Sound Suite avec Dolby Atmos Flex Connect

Un son immersif adapté à vos préférences

La technologie DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) des téléviseurs de LG optimise le son en fonction de l’emplacement des haut-parleurs, offrant une expérience ambiophonique personnalisée et profondément immersive, quel que soit l’emplacement de vos haut-parleurs.33)

WOW Orchestra

Système de son ambiophonique complet avec un téléviseur et une barre de son de LG synchronisés

En synchronisant le téléviseur et la barre de son, le système augmente la profondeur et la directionnalité afin d’offrir une expérience ambiophonique plus complète.34)

LG OLED evo AI C6 with WOW Orchestra and WOWCAST displays a concert scene with a soundbar below the screen, while graphic sound waves extend across the living room to convey synchronized, wireless surround sound.

Son Orchestra

Système de son ambiophonique complet avec un téléviseur et une barre de son de LG synchronisés

En synchronisant le téléviseur et la barre de son, le système augmente la profondeur et la directionnalité afin d’offrir une expérience ambiophonique plus complète.34)

LG OLED evo AI C6 with Orchestra sound displays a concert scene with a soundbar below the screen, while graphic sound waves extend across the living room to convey synchronized, wireless surround sound.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Accessibilité

Les fonctions d’assistance rendent le visionnement plus inclusif

Les téléviseurs de LG sont conçus dans un souci d’accessibilité, offrant des fonctions comme le filtre d’ajustement des couleurs, un guide en langue des signes et une connectivité directe pour les appareils d’assistance audio.

Avis de non-responsabilité

 

* Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

* Les caractéristiques et les fonctionnalités varient selon la région, le modèle et la taille.

* La disponibilité du service varie selon la région ou le pays.

* Les services personnalisés peuvent varier selon les politiques de l’application tierce.

* Un compte LG et l’acceptation des conditions générales correspondantes sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités et aux services intelligents qui se trouvent sur le réseau, y compris les applications de diffusion en continu. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (p. ex. par HDMI) et la télévision terrestre/en direct (uniquement pour les téléviseurs dotés d’un syntoniseur) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

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