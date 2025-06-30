Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
La SIGNATURE OLED T 77 pouces de LG, la première OLED TV sans fil transparente et véritable au monde

La SIGNATURE OLED T 77 pouces de LG, la première OLED TV sans fil transparente et véritable au monde

La SIGNATURE OLED T 77 pouces de LG, la première OLED TV sans fil transparente et véritable au monde

OLED77T4PUA
Vue avant de la SIGNATURE OLED T de LG, emblème de la marque de la télé OLED numéro 1 dans le monde depuis 12 ans, le logo de la SIGNATURE OLED T de LG, tous deux intégrés au-dessus de l’arrière-plan représentant une lune au-dessus de la rive sur un écran transparent. Boîtier Zero Connect avec transfert audio et vidéo sans fil 4K 120 Hz connecté à la TV, et un signal WiFi sortant du boîtier.
Vue avant de la SIGNATURE OLED T de LG, emblème de la marque de la télé OLED numéro 1 dans le monde depuis 12 ans, le logo de la SIGNATURE OLED T de LG, tous deux intégrés au-dessus de l’arrière-plan représentant une lune au-dessus de la rive sur un écran transparent. Boîtier Zero Connect avec transfert audio et vidéo sans fil 4K 120 Hz connecté à la TV installé sur une étagère modulaire fixée, et un signal WiFi sortant du boîtier.
Vue latérale légèrement orientée vers la gauche de l’écran OLED LG SIGNATURE T représentant une lune au-dessus de la rive sur un écran transparent. Boîtier Zero Connect avec transfert audio et vidéo sans fil 4K 120 Hz connecté à la TV installé sur une étagère modulaire fixée, et un signal WiFi sortant du boîtier.
Salon d’un penthouse avec une SIGNATURE OLED T de LG près de baie vitrée panoramique. À l'extérieur, une belle vue d'un paysage urbain au bord d'une étendue d'eau. Sur l’écran de la télé, on voit un yacht, mais comme la télé est en mode transparent, le yacht semble réellement flotter sur l’eau à l’extérieur.
La SIGNATURE OLED T de LG affiche une lune représentée au-dessus d’une rive sur l’écran transparent. La SIGNATURE OLED T de LG est placée au milieu d’une pièce avec une vue latérale sur la falaise qui donne sur la mer. Sur la droite se trouve un lit et une longue chaise.
Sur l’écran de aa SIGNATURE OLED T de LG, on peut voir un arbre vert enneigé.
La SIGNATURE OLED T de LG et l’écran d’accueil LG webOS. Étant donné que la télé est en mode transparent, l’interface utilisateur semble flotter et se fondre à la réalité. La lecture des titres, les T-Contents, conçus pour des écrans transparents, conçus pour se fondre à la réalité.
La SIGNATURE OLED T de LG est disposée au milieu d’un salon moderne et représente une danseuse. Le boîtier Zero Connect est placé sur une petite table à côté du canapé.
Vue de face d'une SIGNATURE OLED T de LG, avec des objets placés sur les clayettes modulaires de gauche et de droite.
Vue latérale d’une SIGNATURE OLED T de LG avec le boîtier Zero Connect placé sur le niveau juste en dessous.
Vue arrière d’une SIGNATURE OLED T de LG avec l’ombre qui se dessiné pour montrer le fond noir et l’arrière d’un boîtier Zero Connect.
Vue de face du boîtier Zero Connect.
Vue arrière du boîtier Zero Connect
Vue avant de la SIGNATURE OLED T de LG avec une clayette modulaire qui y est connectée et une vue latérale de la SIGNATURE OLED T de LG montrant les dimensions.
Vue latérale légèrement orientée vers la gauche du boîtier Zero Connect montrant les dimensions.
Vue avant de la SIGNATURE OLED T de LG, emblème de la marque de la télé OLED numéro 1 dans le monde depuis 12 ans, le logo de la SIGNATURE OLED T de LG, tous deux intégrés au-dessus de l’arrière-plan représentant une lune au-dessus de la rive sur un écran transparent. Boîtier Zero Connect avec transfert audio et vidéo sans fil 4K 120 Hz connecté à la TV, et un signal WiFi sortant du boîtier.
Vue avant de la SIGNATURE OLED T de LG, emblème de la marque de la télé OLED numéro 1 dans le monde depuis 12 ans, le logo de la SIGNATURE OLED T de LG, tous deux intégrés au-dessus de l’arrière-plan représentant une lune au-dessus de la rive sur un écran transparent. Boîtier Zero Connect avec transfert audio et vidéo sans fil 4K 120 Hz connecté à la TV installé sur une étagère modulaire fixée, et un signal WiFi sortant du boîtier.
Vue latérale légèrement orientée vers la gauche de l’écran OLED LG SIGNATURE T représentant une lune au-dessus de la rive sur un écran transparent. Boîtier Zero Connect avec transfert audio et vidéo sans fil 4K 120 Hz connecté à la TV installé sur une étagère modulaire fixée, et un signal WiFi sortant du boîtier.
Salon d’un penthouse avec une SIGNATURE OLED T de LG près de baie vitrée panoramique. À l'extérieur, une belle vue d'un paysage urbain au bord d'une étendue d'eau. Sur l’écran de la télé, on voit un yacht, mais comme la télé est en mode transparent, le yacht semble réellement flotter sur l’eau à l’extérieur.
La SIGNATURE OLED T de LG affiche une lune représentée au-dessus d’une rive sur l’écran transparent. La SIGNATURE OLED T de LG est placée au milieu d’une pièce avec une vue latérale sur la falaise qui donne sur la mer. Sur la droite se trouve un lit et une longue chaise.
Sur l’écran de aa SIGNATURE OLED T de LG, on peut voir un arbre vert enneigé.
La SIGNATURE OLED T de LG et l’écran d’accueil LG webOS. Étant donné que la télé est en mode transparent, l’interface utilisateur semble flotter et se fondre à la réalité. La lecture des titres, les T-Contents, conçus pour des écrans transparents, conçus pour se fondre à la réalité.
La SIGNATURE OLED T de LG est disposée au milieu d’un salon moderne et représente une danseuse. Le boîtier Zero Connect est placé sur une petite table à côté du canapé.
Vue de face d'une SIGNATURE OLED T de LG, avec des objets placés sur les clayettes modulaires de gauche et de droite.
Vue latérale d’une SIGNATURE OLED T de LG avec le boîtier Zero Connect placé sur le niveau juste en dessous.
Vue arrière d’une SIGNATURE OLED T de LG avec l’ombre qui se dessiné pour montrer le fond noir et l’arrière d’un boîtier Zero Connect.
Vue de face du boîtier Zero Connect.
Vue arrière du boîtier Zero Connect
Vue avant de la SIGNATURE OLED T de LG avec une clayette modulaire qui y est connectée et une vue latérale de la SIGNATURE OLED T de LG montrant les dimensions.
Vue latérale légèrement orientée vers la gauche du boîtier Zero Connect montrant les dimensions.

principales caractéristiques

  • Le premier OLED TV 4K transparent et sans fil au monde
  • T-curtain Call, T-Content, T-Bar
  • Zero Connect
  • Conception modulaire
  • Processeur alpha 11 AI 4K Gen2
Plus
Logo « Meilleure innovation » des prix de l’innovation 2024 du CES.

CES Innovation Awards - Meilleure innovation 2025

Écran vidéo

Logo des meilleures inventions de TIME 2024

Les meilleures inventions de TIME

Un nouveau regard sur la télévision subtilement attrayante

Logo de USA Today des meilleurs choix du CES 2025.

USA Today - Les meilleurs choix du CES 2025

Logo du médaillé d’or du iF Design Award

Le médaillé d’or du iF Design Award

OLED T

Le badge des CES Innovation Awards est accompagné d’une citation 2025 Honoree.

Prix de l’innovation CES - Lauréat

Imagerie numérique et photographie, Technologies embarquées

Le badge des CES Innovation Awards est accompagné d’une citation 2025 Honoree.

Prix de l’innovation CES - Lauréat

Contenu et divertissement

« Gagnant » du iF DESIGN AWARD

« Gagnant » du iF Design Award

OLED T

Le badge des CES Innovation Awards est accompagné d’une citation 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Cybersécurité

Logo AVForums Editor's Choice pour LG webOS 24 comme meilleur système Smart TV 2024/2025.

AVForums choix de l’éditeur - Meilleur système de Téléviseur Smart 2024/25

« webOS 24 continue d'offrir une expérience intelligente, rapide et facile à utiliser, tout en étant fraîche et épurée. »

*Les prix de l'innovation du CES sont décernés sur la base de documents descriptifs soumis aux juges. Le CTA n’a vérifié l’exactitude d’aucune soumission ni allégation et n’a pas testé l’article auquel le prix a été attribué.

Première télévision OLED transparente sans fil au monde avec
transfert audio et vidéo sans fil
4K 

Des baleines nagent vers le coin gauche de la SIGNATURE OLED T de LG tandis que le niveau d’eau baisse pour révéler l’écran transparent. Le cadre s’estompe pour montrer la SIGNATURE OLED T de LG posée dans le vestibule devant des personnes assises sur le canapé tandis que les baleines continuent de nager sur l’écran transparent, révélant une vue sur la ville face à un ciel nocturne.

Voir la partie invisible de la vie

Grâce à la première véritable télé OLED 4K sans fil transparente au monde avec transfert audio et vidéo 4K sans fil, découvrez l’effet WOW qui dépasse les attentes, de la transparence à un arrière-plan noir pour une belle résolution.

Plongez dans un espace surréaliste

Différentes scènes montrant des visuels surréalistes lorsque la Signature OLED T de LG est en mode transparent. Un paysage urbain avec des feux d’artifice, un oiseau attrapant quelque chose dans un petit arbre et des poissons à l’intérieur d’un énorme aquarium. Toutes ces scènes semblent se produire dans la vie réelle, mais on voit qu’il s’agit simplement de visuels provenant de l’écran de la Signature OLED T de LG, qui s’intègrent à l’arrière-plan dans la réalité.
La Signature OLED T de LG est présentée dans trois salons différents. Dans chacun de ces magnifiques espaces, la OLED T est en mode transparent, les visuels du téléviseur semblent flotter dans l’air, ajoutant une touche sophistiquée à la pièce.

La Signature OLED T de LG est présentée dans trois salons différents. Dans chacun de ces magnifiques espaces, la OLED T est en mode transparent, les visuels du téléviseur semblent flotter dans l’air, ajoutant une touche sophistiquée à la pièce.

Le téléviseur SIGNATURE OLED T de LG redéfinit les possibilités en offrant une expérience visuelle époustouflante et vraiment surréaliste.

Différents angles des contenus télé sur la Signature OLED T de LG en mode transparent. L’un montre la barre d’informations en gros plan. L’autre montre les icônes webOS de LG qui semblent flotter dans l’air. L’autre montre un visuel d’une lune qui se fond dans l’horizon nocturne réel à l’extérieur de la fenêtre.

Différents angles des contenus télé sur la Signature OLED T de LG en mode transparent. L’un montre la barre d’informations en gros plan. L’autre montre les icônes webOS de LG qui semblent flotter dans l’air. L’autre montre un visuel d’une lune qui se fond dans l’horizon nocturne réel à l’extérieur de la fenêtre.

Les contenus télé présentent des visuels révolutionnaires. L’écran transparent pour permet de voir un contenu qui vous projette dans le futur.

T-Curtain Call

T-Curtain Call

Transition harmonieuse de l’écran transparent à l’écran noir, intégrée à la OLED 4K

La SIGNATURE OLED de LG montre un écran transparent avec un arbre vert. L’ombre se dessine à mesure que la saison passe à l’hiver et que la neige tombe sur l’arbre.

Regardez le contenu se fondre parfaitement à votre espace en mode transparent. Ou passez au mode écran noir pour voir la qualité époustouflante de la OLED 4K.

*La fonctionnalité T-Curtain Call des télés SIGNATURE OLED T de LG est activée par l’ombrage physique.

*Les scènes changeantes de cette vidéo sont simulées à des fins d’illustration.

T-Contents

T-Contents

Conçu pour des écrans transparents et pour se fondre dans la réalité

L’écran SIGNATURE OLED T de LG affiche T-Home, puis passe à Always Ready où le T-Objet intitulé Aquarium est sélectionné. Une scène d’aquarium est représentée sur l’écran transparent de la Signature OLED T de LG.

Vivez l’expérience d’une technologie futuriste grâce à un contenu que seul un écran transparent peut offrir en procurant une sensation de réalité augmentée avec T-Home, T-Objet et T-Bar.

Voir les informations autrement

La T-Bar rehausse l’écran d’informations avec un design raffiné. Restez informé sans aucun effort avec les actualités, la météo, la date et plus encore, visuellement présentés de façon aussi agréable que possible.

*Le contenu peut être réduit ou limité en fonction de la région et de la connectivité du réseau.

*Les caractéristiques, les menus et les applications pris en charge varient selon le pays et la version.

*Certaines modifications ont été apportées au design et à la configuration de l’interface utilisateur de webOS Home pour optimiser les écrans transparents.

*Le T-Objet et la T-Bar offrent divers réglages/modes d’écran plus pratiques.

*Les contenus T-Contents sont disponibles sur un écran transparent et noir.

Open Space

Open Space

Une nouvelle pièce centrale pour votre déco

La SIGNATURE OLED T de LG affiche une lune représentée au-dessus d’une rive sur l’écran transparent. La SIGNATURE OLED T de LG est placée au milieu d’une pièce avec une vue latérale sur la falaise qui donne sur la mer. Sur la droite se trouve un lit et une longue chaise.

Un design qui vous permet de voir au-delà de votre écran grâce au mode transparent. Choisissez une télé qui disparaît à votre guise, exclusivement pour vous.

La SIGNATURE OLED T de LG est disposée au milieu d’un salon moderne et représente une danseuse. Le boîtier Zero Connect est placé sur une petite table à côté du canapé.

Une véritable innovation sans fil
pour un maximum de liberté

Optimisez votre espace grâce à une liberté de disposition inégalée. Image 4K sans perte visuelle et son immersif avec la première télé OLED véritablement transparente sans fil au monde.

Notre boîtier Zero Connect offre une qualité d’image 4K sans perte visuelle avec une faible latence. Éliminez l’encombrement des câbles et profitez de divers contenus sans vous embêter avec des configurations de fil compliquées.

**Le boîtier Zero Connect doit être installé plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur.

*Les appareils doivent être connectés par câble au boîtier Zero Connect.

*Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran de télévision et au boîtier Zero Connect.

L’étagère modulaire affiche
un raffinement ultime

Achetez une unité modulaire pour ajouter de la finesse à votre espace. Une composition exclusive pour une expérience visuelle tout aussi unique.

La SIGNATURE OLED T de LG montre un chat sautant sur l’écran transparent ainsi que l’espace intérieur derrière simultanément. Les objets sont placés sur la fixation droite et gauche de l’étagère modulaire. Une autre télé transparente est placée contre la fenêtre, encadrant le paysage hivernal à l’extérieur de la maison. À l’écran, on voit tomber des pétales de fleurs. Revenant à la SIGNATURE OLED T de LG dans la première scène, l’écran montre désormais trois objets de poterie allant des lignes floues à l’objet solidifié.

"Vue avant de la SIGNATURE OLED T de LG affichant un arrière-plan abstrait sur un écran transparent. Coin gauche d’une SIGNATURE OLED T de LG avec la T-Bar montrant l’heure et la météo sur un fond urbain. "

*Les clayettes modulaires sont vendues séparément.

*Les clayettes modulaires de la SIGNATURE OLED T peuvent être placées à droite ou à gauche de la TV et être démontées selon les préférences du client. L’installation peut varier. Voir le guide d’installation pour plus de détails. 

Un son et une image à la clarté exceptionnelle

Le processeur alpha 11 AI 4K de LG s’illumine en dégradé bleu et violet, au milieu d’éclairs colorés qui en sortent. D’autres boulons apparaissent en travers de la carte mère et s’étirent davantage.

Le processeur alpha 11 AI 4K de LG s’illumine en dégradé bleu et violet, au milieu d’éclairs colorés qui en sortent. D’autres boulons apparaissent en travers de la carte mère et s’étirent davantage.

Processeur alpha 11
AI de 2ème génération

Une intelligence aux améliorations ultimes. Une optimisation à chaque pixel et son, ajustés comme prévus.

Précision visuelle avec des détails translucides

L’éclat OLED sur une TV transparente pour un contenu plus riche. Dolby Vision and FILMMAKER MODE™ empêche toute forme de déformation.

Un son riche est diffusé depuis un écran transparent

Dolby Atmos rehausse l’acoustique pour remplir l’espace désigné, pour une aventure cinématographique immersive.

*FILMMAKER MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc.

*Les images ci-dessus dans cette page de détail du produit sont uniquement à titre d’illustration. Consultez les images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*Les clayettes modulaires sont vendues séparément.

*La transparence du produit déterminée par les tests internes est de 43 %, cela peut varier en fonction de l’environnement et des conditions d’usage réels.

*La télé OLED sans fil est représentée par la connectivité entre le boitiêr Zero Connact et l’écran.

*Validation de la compatibilité NVIDIA G-Sync pour la réduction des parasites, la réduction du log d'entrée et l’absence de scintillement.

*Sans perte visuelle, sur la base des résultats des tests internes conformément à la norme ISO/IEC 29170-2 ; les résultats des mesures peuvent varier en fonction de l’état de la connexion.

Imprimer

Toutes les spécifications

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.