Salon élégant dans un appartement en attique. Un beau paysage urbain est visible à l’extérieur de la fenêtre. Un homme est assis sur le canapé et regarde le contenu du téléviseur à fixation murale.

Quelle est le meilleur téléviseur pour votre style de vie?

Quel que soit votre style de vie, il existe des LG TV conçus spécialement pour vous. Qu’il s’agisse de profiter de contenus de haute qualité comme le cinéma, le sport et les jeux ou de trouver l’élément de conception parfait, découvrez un LG TV qui répond à vos besoins.

Qu’est-ce qui fait qu’un téléviseur est idéal pour regarder des films?

Des cascades palpitantes, des moments intenses et des émotions riches capturées en gros plan : autant de détails à ne pas manquer lorsque l’on regarde un film. Pour une immersion totale, chaque élément doit être rendu avec la plus grande précision. La technologie HDR rend cela possible en améliorant la profondeur des couleurs et en affinant le contrôle du contraste.¹

Qu’est-ce que la résolution HDR?

Le HDR (High Dynamic Range) est une norme technologique qui permet une plus grande gamme de contrastes et d’expressions de couleurs. Sur les contenus compatibles HDR, chaque image peut être plus lumineuse et plus éclatante. Dolby Vision™ est considéré comme la norme HDR la plus élevée, capable d’exprimer plus de 68 milliards de couleurs avec une luminosité maximale de 10 000 nits. Ses métadonnées dynamiques fournissent également des couleurs et une luminosité optimisées pour chaque scène, pour une expérience de visionnement cinématographique.

Scène d’un astronaute fuyant une explosion, divisée en deux parties. D’un côté, les couleurs et le contraste sont ternes, cette partie est intitulée SDR. De l’autre, l’image est nette et vive, cette partie est intitulée HDR.

Qu’est-ce qui rend les téléviseurs dotés de la technologie Dolby Vision™ si particuliers?

Avec un téléviseur compatible Dolby Vision™, vous pouvez profiter de contenus masterisés en Dolby Vision™ depuis Netflix, Apple TV et bien d’autres plateformes. Dolby Vision™ offre une gamme de 68 milliards de couleurs qui empêche l’apparition de bandes de couleur et permet un contrôle plus précis de la luminosité et une meilleure expression des couleurs. Profitez d’une qualité cinématographique même en dehors

des salles de cinéma.¹ ²

Salon avec un LG TV à fixation murale. Un film est diffusé sur le téléviseur, les couleurs, la clarté et le contraste sont incroyables. Le logo Dolby Vision est également visible.

Pourquoi les LG TV sont-elles idéales pour regarder des films? 

Dolby Vision™ donne vie aux films dans votre salle de cinéma maison. Le FILMMAKER Mode avec compensation de la lumière ambiante s’adapte à l’éclairage ambiant pour offrir une qualité d’image qui répond aux normes les plus élevées des cinéastes. Dolby Atmos offre un son surround qui vous donne l’impression d’être au cœur de l’action. Grâce aux LG True Wireless TV, vous pouvez enfin créer le cinéma maison sans fil de vos rêves et profiter d'une qualité 4K 144Hz sans perte visuelle dans le confort de votre foyer.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Complétez votre installation cinéma propre avec les LG True Wireless TV

Éliminez les câbles encombrants qui vous distraient. Créez votre installation idéale pour une immersion cinématographique totale. ⁷ ⁸

Salon haut de gamme et élégant dans un appartement en hauteur. Le LG True Wireless TV et la barre de son sont fixés au mur. Un film est diffusé sur l'écran du téléviseur. Aucun câble n’est visible. Le boîtier Zero Connect Box est dissimulé sous une table d’appoint.

Le premier téléviseur véritablement sans fil au monde avec la qualité d’image du LG OLED G5

True Wireless TV avec transfert vidéo et audio sans fil 4K 144Hz 

Profitez d’une clarté 4K sans perte visuelle, même lorsque vous regardez sans fil. Notre technologie True Wireless avec transfert vidéo et audio 4K 144Hz garantit une qualité visuelle optimale.⁷ ⁸

LG Wireless TV avec LG Soundbar dans un cinéma maison haut de gamme. Un film est diffusé à l’écran.

Les plus grands réalisateurs choisissent LG OLED

LG OLED répond à certaines des normes cinématographiques les plus strictes. Découvrez comment des professionnels reconnus de l’industrie préfèrent personnellement l’innovation et la qualité des LG OLED.

Entretien avec le réalisateur Sean Baker. Sa citation est mise en évidence. Les Noirs sont riches. Dans l’ensemble, c’est tout simplement une image incroyable. Entretien avec la directrice de la photographie Natasha Braier. Sa citation est mise en évidence. C’est principalement parce que seul LG OLED représente les couleurs que je souhaitais avec un spectre riche. Entretien avec le directeur de la photographie Walter Volpatto. Sa citation est mise en évidence. Cela permet de conserver la reproduction détaillée des couleurs et le contraste tels que le créateur les avait imaginés.

Découvrez des téléviseurs pour regarder des films, trouvez celui qui vous convient

Comparez facilement les caractéristiques côte à côte pour choisir le téléviseur qui vous convient le mieux.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Image du produit LG OLED M5
OLED M5 (Meilleur téléviseur sans fil pour les films)
Image du produit LG OLED G5
OLED G5
Image du produit LG OLED C5
OLED C5
Véritablement sans filVéritablement sans fil --
ÉcranTéléviseur LG SIGNATURE OLED (97 po) LG OLED evo (83,77,65 po)LG OLED evoLG OLED evo
DimensionJusqu’à 97 po (97,83,77,65 po)Jusqu’à 97 po (97,83,77,65, 55, 48 po)Jusqu’à 83 po (83,77,65, 55, 48, 42 po)
ProcesseurProcesseur à IA alpha 11 Gén2Processeur à IA alpha 11 Gén2Processeur à IA alpha 9 Gén8
Commandes de la luminosité par IABrightness Booster Ultimate (83, 77, 65 pouces)Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 pouces)Brightness Booster (83, 77, 65, 55 pouces)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
CouleurNoirs parfaits, couleurs parfaitesNoirs parfaits, couleurs parfaitesNoirs parfaits, couleurs parfaites
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
En savoir plusEn savoir plus

¹Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle et la taille de l’écran. Veuillez consulter la page de chaque produit pour connaître les spécifications détaillées.

 

²Ce résultat n’est pas reconnu par LGE ou ses produits. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur https://www.tomsguide.com/.

 

³Images d’écran simulées.

 

⁴Les modèles LG OLED prennent en charge Dolby Vision™, HDR10 et HLG. Les modèles LG QNED prennent en charge HDR10 et HLG.

 

⁵Ambient FILMMAKER MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc. 

 Ambient FILMMAKER MODE avec Dolby Vision est pris en charge. 

 Ambient FILMMAKER MODE auto démarre sur AppleTV+ et Amazon Prime video app.

 

⁶La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier en fonction de la région et du pays.

 

⁷La résolution 4K 144Hz s’applique aux modèles LG OLED M5 83/77/65 pouces. La fréquence de 144Hz ne fonctionne qu’avec les jeux ou les entrées PC prenant en charge cette fréquence.

  Le LG OLED M5 97 pouces prend en charge 120Hz. 

  Fréquence maximale basée sur un taux de rafraîchissement variable (VRR) de 144Hz. 

  LG OLED TV sans fil désigne la connectivité entre Zero Connect Box et l’écran.

  Le placement de la Zero Connect Box dans une armoire peut entraîner des interférences de signal en fonction du matériau et de l’épaisseur de l’armoire. 

  Le boîtier Zero Connect doit être installé plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur. 

  Les appareils doivent être connectés par câble au boîtier Zero Connect. 

  Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran de télévision et au boîtier Zero Connect. 

  La technologie True Wireless repose sur la validation NVIDIA® G-SYNC® Compatible pour limiter les bégaiements, le retard d’affichage réduit et assurer des performances sans scintillement.

 

⁸Première mondiale basée sur les téléviseurs traditionnels dotés d’un syntoniseur pour la diffusion.

   Visuellement sans perte grâce aux résultats de tests internes conformes à la norme ISO/IEC 29170-2, les performances réelles dépendant des paramètres, des conditions d’environnement et de l’utilisation. 