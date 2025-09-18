Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Classy living room in a penthouse apartment. Beautiful cityscape visible outside the window. A man is sitting on the couch watching content on the wall-mounted TV.

Quelle est le meilleur téléviseur pour votre style de vie?

Quel que soit votre style de vie, il existe des LG TV conçus spécialement pour vous. Qu’il s’agisse de profiter de contenus de haute qualité comme le cinéma, le sport et les jeux ou de trouver l’élément de conception parfait, découvrez un LG TV qui répond à vos besoins.

Comment obtenir la meilleure expérience de visionnement des sports?

Le sport est un univers où tout va très vite. Vous avez besoin d’un téléviseur qui offre des mouvements fluides sans flou, avec un grand écran qui vous immerge totalement dans l’action, et qui vous tient au courant de vos équipes préférées et des statistiques pour que vous ne manquiez rien.

Pour une immersion totale dans l’action, choisissez un LG TV

Comparaison côte à côte d’une image d’un match de baseball. D’un côté, intitulé « conventionnel », on observe un important flou de mouvement autour de la batte du joueur et de la balle. De l’autre côté, intitulé « LG OLED evo », l’action est parfaitement capturée sans aucun flou de mouvement.

ClearMR certifié par VESA

L’écran LG OLED evo est VESA Certified ClearMR, ce qui garantit que même dans les scènes rapides, chaque image est claire et nette, sans aucun pixel flou.⁴

Une immersion totale à grande échelle

Les téléviseurs LG Ultra Big offrent une vision immersive dans une gamme de tailles allant jusqu’à 100 pouces.

Une famille est réunie autour de son téléviseur LG Ultra Big pour regarder un match de football passionnant sur l’écran géant.

Une famille est réunie autour de son téléviseur LG Ultra Big pour regarder un match de football passionnant sur l’écran géant.

Ne manquez jamais un moment de sport, achetez un LG AI TV

Sports Portal

Configurez une page d’accueil personnalisée pour le sport. Accédez à des applications de streaming sportif et à des extraits vidéo YouTube. Retrouvez les matchs en direct, les classements et les rencontres de vos équipes préférées sur un seul écran.² ⁵

L’interface utilisateur de la page de Sports Portal montre comment un utilisateur peut enregistrer ses équipes et comment le contenu est organisé pour être plus pratique pour un amateur de sport.

High-end stylish living room in a high-rise apartment. LG True Wireless TV and Soundbar are wall-mounted. A movie is playing on the TV screen. There are no wires in sight. The Zero Connect Box is hidden underneath a side table.

Notification de sport

Enregistrez vos équipes préférées et recevez des notifications sportives pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe, des résultats des matchs aux meilleurs moments vidéo.

Une notification sportive s’affiche. Il s’agit d’un rappel concernant le match de championnat qui va bientôt commencer. Des boutons CTA sont également visibles : regarder en direct, regarder sur l’application, pas d’alarme.

Maximisez le plaisir : utilisez plusieurs écrans avec Multi View

Tirez parti de votre TV avec Multi View. Dupliquez l’écran de vos appareils via Google CastMC et AirPlay. Divisez votre écran en deux vues distinctes pour profiter d’un multi-écrans fluide.⁶

Une personne dans son salon tenant son téléphone. Sur le téléphone, une icône de transmission indique que l’écran du téléphone est diffusé en miroir sur le téléviseur. Sur le téléviseur, un match de basket-ball est diffusé, et à côté, l’écran en miroir affiche les statistiques des joueurs.

Une personne dans son salon tenant son téléphone. Sur le téléphone, une icône de transmission indique que l’écran du téléphone est diffusé en miroir sur le téléviseur. Sur le téléviseur, un match de basket-ball est diffusé, et à côté, l’écran en miroir affiche les statistiques des joueurs.

Découvrez votre meilleur téléviseur pour regarder le sport

Comparez facilement les caractéristiques côte à côte pour choisir le téléviseur qui vous convient le mieux.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED G5 OLED C5 QNED85
Image du produit LG OLED G5
OLED G5
Image du produit LG OLED C5
OLED C5
Conseils pour le choix de votre téléviseur
QNED85
ÉcranLG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
DimensionJusqu’à 97 po (97,83,77,65 po)Jusqu’à 83 po (83, 77, 65 po)Jusqu’à 100 po (100, 86, 75, 65 po)
MouvementClearMR 10000, TruMotionClearMR 9000, TruMotionTruMotion
ProcesseurProcesseur à IA alpha 11 Gén2Processeur à IA alpha 9 Gén8Processeur à IA alpha 8 Gén2
nullMise à niveau extrême par IA 4KMise à niveau extrême par IA 4KMise à niveau extrême par IA 4K
Système d’exploitation (SE)webOS 25, programme Re:new de webOS, portail des sports, notification des sportswebOS 25, programme Re:new de webOS, portail des sports, notification des sportswebOS 25, programme Re:new de webOS, portail des sports, notification des sports
En savoir plusEn savoir plusEn savoir plus

Conseils pour le choix de votre téléviseur

Quelle est la taille de téléviseur adaptée à votre espace? >

 

Qu’est-ce qu’une bonne qualité d’image TV? >

 

Comment les AI TV améliorent les téléviseurs Smart? >

 

Explorer tous les guides d’achat TV >

¹Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle et la taille de l’écran. Veuillez consulter la page de chaque produit pour connaître les spécifications détaillées.

 

²Images d’écran simulées.

 

³La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier en fonction de la région et du pays.

 

⁴clearMR est un programme de certification VESA qui évalue les performances de l’écran en matière de flou de mouvement. 

  La prise en charge de cette fonctionnalité peut varier selon le modèle. ClearMR 10000 : certifié pour LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 pouces). 

  ClearMR 9000 : certifié pour LG OLED M5 (83, 77, 65  pouces), LG OLED G5 (48 pouces), LG OLED C5.

 

⁵Le contenu disponible (y compris les chaînes sportives) et les applications peuvent varier selon la ligue, le pays et la région. Des abonnements distincts sont requis pour chaque application sportive et les services associés.

 

⁶Les paramètres d’image et de son sont les mêmes sur les deux écrans. 

  Apple, le logo Apple et Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 

  Prend en charge AirPlay 2, HomeKit, Google CastMC et peut varier en fonction de la région et de la langue.