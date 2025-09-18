Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Salon élégant dans un appartement en attique. Un beau paysage urbain est visible à l’extérieur de la fenêtre. Un homme est assis sur le canapé et regarde le contenu du téléviseur à fixation murale.

Quelle est le meilleur téléviseur pour votre style de vie?

Quel que soit votre style de vie, il existe des LG TV conçus spécialement pour vous. Qu’il s’agisse de profiter de contenus de haute qualité comme le cinéma, le sport et les jeux ou de trouver l’élément de conception parfait, découvrez un LG TV qui répond à vos besoins.

Qu’est-ce qui fait des LG TV le choix idéal pour les amateurs de conception?

Plus que de simples écrans, les LG TV peuvent également devenir un élément de conception supplémentaire qui s’intègre parfaitement à votre espace, reflète votre style de vie et vos goûts grâce à un contenu varié et à d’autres caractéristiques intelligentes permettant une personnalisation.

Pour ceux qui souhaitent concevoir et personnaliser leur espace selon leurs goûts.

Organisez, affichez et exprimez vos goûts avec LG Gallery+. Choisissez le type de contenu à afficher sur votre téléviseur et ajoutez une touche vraiment personnelle à n’importe quel espace.

LG OLED evo AI G5LG QNED evo AI QNED85
Intérieur d’une maison sophistiquée. De nombreuses œuvres d’art sont exposées. Sur le mur central se trouve un LG TV avec des œuvres d’art populaires sur l’écran. Le téléviseur ressemble à un tableau de musée.

Avec LG Gallery+, créez un espace à votre goût

Transformez votre écran en une toile vivante, avec 100 œuvres d’art, des décors immersifs et des vidéos d’ambiance. Des mises à jour régulières de la bibliothèque enrichiront votre espace, même lorsque vous ne regardez pas la télévision. ⁸

LG TV à fixation murale avec une variété de contenus allant de l’art classique, l’art moderne à la 3D et plus encore. Les logos des partenaires de contenu sont également affichés. Le badge gratuit dans le coin indique du contenu gratuit, un mois.

A family is gathered around their LG Ultra Big TV watching an exciting soccer match on the huge screen.

Personnalisez votre gallerie de multiples façons

Personnalisez votre galerie d’accueil avec la musique, les images et autres éléments de votre choix. Choisissez ce que vous voulez afficher sur votre téléviseur en fonction de vos préférences du moment.

Synchronisez la musique et les images avec ce que vous ressentez

Associez la musique de fond aux images pour créer l’ambiance qui vous convient. Choisissez parmi les musiques prédéfinies ou connectez votre appareil mobile via Bluetooth pour écouter vos propres morceaux.

Présentation de la manière dont un LG TV peut être configuré pour diffuser de la musique d'ambiance en synchronisation avec les images.
Un LG TV à fixation murale avec un téléphone portable au premier plan. La procédure de configuration de Google Photos sur LG TV est illustrée.

Accédez facilement à Google Photos et présentez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre téléviseur à l’aide de votre téléphone. Personnalisez sans effort votre espace en utilisant le contenu de votre propre photothèque.¹¹

Le tableau d’information est affiché sur un LG TV à fixation murale. Différentes fonctionnalités sont affichées, telles que les mises à jour météorologiques, les alertes sportives, le programmateur TV, Home Hub et Google Calendar.

Restez informé grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un 

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Obtenez des mises à jour météorologiques, des alertes sportives, consultez votre agenda et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visionnage et bien plus encore.¹²

Pour ceux qui veulent rendre leur espace surréaliste

Rehaussez votre espace grâce au design haut de gamme du premier téléviseur transparent et véritablement sans fil au monde. Voyez les images télévisées se fondre dans la réalité pour une expérience de visionnement surréaliste sans pareille.³

LG OLED T4 dans un appartement-terrasse. Les fenêtres donnent sur les toits de la ville et l’océan. Le LG OLED T4 est en mode transparent et affiche l’image d’un yacht. Grâce à l’emplacement du téléviseur et à la transparence de l'écran, le yacht semble flotter sur l’océan à l’extérieur.

Pour ceux qui recherchent un minimalisme épuré et une technologie de pointe

Éliminez l’encombrement des câbles et obtenez un look ultra-épuré grâce à notre téléviseur 4K 144Hz véritablement sans fil. Branchez tous vos appareils à la Zero Connect Box et simplifiez votre installation grâce à une transmission sans fil avancée.⁴

LG OLED evo AI M5
Téléviseur LG OLED M5 et LG Soundbar fixés au mur dans le salon d’un appartement de classe. Zero Connect Box dissimulée sous une table d'appoint.

Mobile

La Zero Connect Box est facile à installer. Sans avoir besoin d’une connexion directe au téléviseur, vous pouvez aménager librement votre espace.⁵

Non encombrant

Transformez votre espace pour qu’il soit aussi agréable visuellement que possible. Gardez tout propre et net sans encombrement de câble.

Sans tracas

Branchez tous vos appareils sur la Zero Connect Box au lieu de votre téléviseur et créez facilement votre configuration de divertissement parfaite.

Pour ceux qui veulent un look épuré et transparent

Lorsque vous fixez votre téléviseur au mur, ses cadres étroits et sa conception sans raccord garantissent l’absence d’espace.⁶

LG OLED evo AI G5
Salon avec un LG OLED G5 TV à fixation murale et une LG Soundbar vu de côté. Cet angle met en valeur son design One Wall et la façon dont ses cadres et son design s’intègrent parfaitement au mur.

Pour ceux qui souhaitent un écran portable

Regardez vos contenus partout et à tout moment grâce au design portable du LG StanbyMe. Sans fil et doté d’un support flexible pour une mobilité et une commodité optimales, vous pouvez en profiter où que vous alliez.⁷

Écrans LG Lifesytle
Une femme fait du yoga dans sa grande maison. À côté d’elle se trouve le téléviseur LG StanbyME posé sur un support. Il est en position verticale et diffuse la vidéo d’instructions de yoga que la femme suit.

Découvrez le meilleur choix pour les passionnés de conception comme vous

Comparez facilement les caractéristiques côte à côte pour choisir le téléviseur qui vous convient le mieux.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
Image du produit LG OLED T4
OLED T4
Image du produit LG OLED M5
OLED M5
Conseils pour le choix de votre téléviseur
OLED G5
ÉcranLG SIGNATURE OLEDTéléviseur LG SIGNATURE OLED (97 po) LG OLED evo (83,77,65 po)LG OLED evo
Véritablement sans filVéritablement sans fil Véritablement sans fil -
ConceptionLe premier OLED TV transparent au mondeConception murale uniqueModèle à une paroi (97, 83, 77, 65, 55 pouces)
Dimension77 poucesJusqu’à 97 po (97,83,77,65 po)Jusqu’à 97 po (97,83,77,65, 55, 48 po)
ProcesseurProcesseur à IA alpha 11 Gén2Processeur à IA alpha 11 Gén2Processeur à IA alpha 11 Gén2
En savoir plus

¹Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle et la taille de l’écran. Veuillez consulter la page de chaque produit pour connaître les spécifications détaillées.

 

²La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier en fonction de la région et du pays.

 

³Le premier téléviseur transparent au monde par rapport aux téléviseurs traditionnels qui disposent d’un syntoniseur pour la diffusion. 

  La transparence du produit déterminée par les tests internes est de 43 %, cela peut varier en fonction de l’environnement et des conditions d’usage réels.

 

⁴La résolution 4K 144Hz s’applique aux modèles LG OLED M5 83/77/65 pouces. La fréquence de 144Hz ne fonctionne qu’avec les jeux ou les entrées PC prenant en charge cette fréquence.

  Le LG OLED M5 97 pouces prend en charge 120Hz. 

  Fréquence maximale basée sur un taux de rafraîchissement variable (VRR) de 144Hz. 

  LG OLED TV sans fil désigne la connectivité entre Zero Connect Box et l’écran.

  Le placement de la Zero Connect Box dans une armoire peut entraîner des interférences de signal en fonction du matériau et de l’épaisseur de l’armoire. 

  Le boîtier Zero Connect doit être installé plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur. 

  Les appareils doivent être connectés par câble au boîtier Zero Connect. 

  Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran de télévision et au boîtier Zero Connect.

  La technologie True Wireless repose sur la validation NVIDIA® G-SYNC® Compatible pour limiter les bégaiements, le retard d’affichage réduit et assurer des performances sans scintillement.

 

⁵L’image présentée dans Location-Free est un téléviseur LG Signature OLED M5.

 

⁶La taille du cadre diffère selon la série et la taille. 

  Le LG OLED G5 de 97/83/77/65/55 pouces est doté d’une conception à paroi unique. 

  LG OLED G5 de 48 pouces présente une conception ultramince.

  En fonction de l’environnement d’installation, il peut y avoir un léger écart entre la TV et le mur. Les exigences d’installation varient. Voir le guide d’installation pour en savoir plus.

 

⁷Représentation d’une scène simulée. 

  L’écran du produit montre une image simulée qui peut différer du produit réel.

  La batterie intégrée permet jusqu’à 3 heures d’utilisation sans fil (3 heures en mode standard, mais l’utilisation de la batterie peut varier en fonction des conditions d’utilisation). 

  StanbyME ne prend en charge que les contenus basés sur le Wi-Fi, et doit donc être connecté à un réseau sans fil. 

  L’écran du produit montre une image simulée qui peut différer du produit réel. 

  Le mode écran vertical peut fonctionner différemment en fonction de l’application utilisée. 

  Le produit n’est pas étanche. 

  L’écran d’accueil et les applications prises en charge peuvent varier d’un pays à l’autre et peuvent être modifiés sans préavis.