¹Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle et la taille de l’écran. Veuillez consulter la page de chaque produit pour connaître les spécifications détaillées.

²La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier en fonction de la région et du pays.

³Le premier téléviseur transparent au monde par rapport aux téléviseurs traditionnels qui disposent d’un syntoniseur pour la diffusion.

La transparence du produit déterminée par les tests internes est de 43 %, cela peut varier en fonction de l’environnement et des conditions d’usage réels.

⁴La résolution 4K 144Hz s’applique aux modèles LG OLED M5 83/77/65 pouces. La fréquence de 144Hz ne fonctionne qu’avec les jeux ou les entrées PC prenant en charge cette fréquence.

Le LG OLED M5 97 pouces prend en charge 120Hz.

Fréquence maximale basée sur un taux de rafraîchissement variable (VRR) de 144Hz.

LG OLED TV sans fil désigne la connectivité entre Zero Connect Box et l’écran.

Le placement de la Zero Connect Box dans une armoire peut entraîner des interférences de signal en fonction du matériau et de l’épaisseur de l’armoire.

Le boîtier Zero Connect doit être installé plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur.

Les appareils doivent être connectés par câble au boîtier Zero Connect.

Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran de télévision et au boîtier Zero Connect.

La technologie True Wireless repose sur la validation NVIDIA® G-SYNC® Compatible pour limiter les bégaiements, le retard d’affichage réduit et assurer des performances sans scintillement.

⁵L’image présentée dans Location-Free est un téléviseur LG Signature OLED M5.

⁶La taille du cadre diffère selon la série et la taille.

Le LG OLED G5 de 97/83/77/65/55 pouces est doté d’une conception à paroi unique.

LG OLED G5 de 48 pouces présente une conception ultramince.

En fonction de l’environnement d’installation, il peut y avoir un léger écart entre la TV et le mur. Les exigences d’installation varient. Voir le guide d’installation pour en savoir plus.

⁷Représentation d’une scène simulée.

L’écran du produit montre une image simulée qui peut différer du produit réel.

La batterie intégrée permet jusqu’à 3 heures d’utilisation sans fil (3 heures en mode standard, mais l’utilisation de la batterie peut varier en fonction des conditions d’utilisation).

StanbyME ne prend en charge que les contenus basés sur le Wi-Fi, et doit donc être connecté à un réseau sans fil.

L’écran du produit montre une image simulée qui peut différer du produit réel.

Le mode écran vertical peut fonctionner différemment en fonction de l’application utilisée.

Le produit n’est pas étanche.

L’écran d’accueil et les applications prises en charge peuvent varier d’un pays à l’autre et peuvent être modifiés sans préavis.