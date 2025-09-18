Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Salon élégant dans un appartement en attique. Un beau paysage urbain est visible à l’extérieur de la fenêtre. Un homme est assis sur le canapé et regarde le contenu du téléviseur à fixation murale.

Quelle est le meilleur téléviseur pour votre style de vie?

Quel que soit votre style de vie, il existe des LG TV conçus spécialement pour vous. Qu’il s’agisse de profiter de contenus de haute qualité comme le cinéma, le sport et les jeux ou de trouver l’élément de conception parfait, découvrez un LG TV qui répond à vos besoins.

Qu’est-ce qui est important dans un téléviseur de jeu?

Les ralentissements et les saccades vidéo ne sont pas agréables. Pour vivre des aventures et des combats palpitants, la fluidité des mouvements est essentielle. Un taux de rafraîchissement élevé et la technologie VRR sont indispensables pour une expérience de jeu fluide.

Qu’est-ce que le taux de rafraîchissement?

Le taux de rafraîchissement correspond au nombre de fois par seconde où votre écran affiche une nouvelle image. Mesuré en Hz (Hertz), cet indicateur permet d'évaluer la fluidité des performances de votre écran. Un taux de rafraîchissement de 120Hz signifie que l’écran se rafraîchit 120 fois par seconde. Plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus le mouvement est fluide, ce qui est particulièrement perceptible lorsque vous jouez à des jeux rapides ou que vous regardez des contenus à haute vitesse.⁴

Comparaison côte à côte d’un jeu de course automobile et de la différence de fréquence de rafraîchissement. D’un côté, la fréquence de rafraîchissement est plus faible, ce qui entraîne un flou de mouvement plus important. De l’autre côté, la fréquence de rafraîchissement est élevée, ce qui permet de voir la voiture parfaitement nette.

Qu’est-ce que le VRR (Variable Refresh Rate)?

La technologie VRR synchronise en temps réel la fréquence de rafraîchissement des jeux avec celle de votre écran. Lorsque les fréquences de rafraîchissement ne sont pas synchronisées, cela peut entraîner des déchirures d’image et des saccades vidéo. Les formats les plus populaires sont Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. Pour les gamers, cette fonctionnalité est indispensable pour profiter d’une expérience de jeu fluide et immersive.⁵

Des mains tenant une manette de jeu devant un téléviseur avec un jeu de course automobile à l’écran. Le logo VRR (taux de rafraîchissement variable) est visible.

Pourquoi les LG TV sont-ils idéaux pour les jeux?

Les LG TV sont idéales pour les jeux vidéo grâce à leur taux de rafraîchissement élevé pouvant atteindre 165Hz, qui garantit une expérience de jeu fluide. Notre portail Gaming Portal transforme votre téléviseur en une plateforme de jeu, et nos écrans plus grands offrent une expérience encore plus immersive. Nos téléviseurs True Wireless vous permettent de connecter facilement tous vos appareils à la Zero Connect Box, créant ainsi une configuration de jeu sans fil fluide avec un retard d’affichage réduit, Nvidia G-Sync Compatible et certifiée AMD FreeSync.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Taux de rafraîchissement élevés jusqu’à 165Hz

Profitez d’une expérience de jeu optimale grâce à G-Sync compatibility, 165Hz VRR, 0,1 ms Pixel Response Time, AMD FreeSync Premium et la certification ClearMR 10000. Même lorsque vous jouez sans fil, profitez d’un jeu sans latence à 144Hz sans flou de mouvement.² ³ ⁵ ⁶

Jeu de course automobile aux images vives, parfaitement nettes, sans aucun flou de mouvement gênant. Les logos Nvidia G-Sync et 165Hz sont visibles. D’autres certifications de jeu sont également visibles en bas de l’écran, témoignant des excellentes performances de jeu du LG TV.

Jeux sans fil avec un temps de latence extrêmement faible pouvant atteindre 144Hz en 4K

Découvrez les joies du jeu sans fil haute performance sur le LG True Wireless TV, qui est Nvidia G-Sync compatible et certifié AMD Freesync.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

LG OLED M5 TV avec un jeu en cours sur son écran, mettant en avant la fluidité et la fluidité du gameplay. La Zero Connect Box est visible, mais s’intègre bien dans l’espace. Les logos Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium sont visibles. Les certifications de jeu sont visibles.

High-end stylish living room in a high-rise apartment. LG True Wireless TV and Soundbar are wall-mounted. A movie is playing on the TV screen. There are no wires in sight. The Zero Connect Box is hidden underneath a side table.

La configuration idéale pour jouer sans fil

Profitez d’une plus grande liberté grâce à une configuration de jeu sans fil. Bénéficiez d’un environnement épuré et d’une plus grande flexibilité dans l’aménagement de votre espace.⁹

Salle de jeux avec une installation de jeux sans fil. Le LG True Wireless TV à fixation murale affiche un jeu en haute résolution sur son écran. Un ordinateur, une chaise de jeu, des jouets et des lumières d’ambiance au néon sont également visibles. Les logos Nvidia G-Sync et 144Hz sont visibles.

Le portail de jeux transforme votre téléviseur en un centre de jeux ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV grâce à l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et désormais l’application Xbox! Profitez d’une grande variété d’expériences de jeu, des titres AAA avec manette aux jeux occasionnels jouables avec votre télécommande.⁷

Écran d’accueil du portail de jeux. Le curseur se déplace et clique pour afficher de nombreux titres de jeux populaires, et la fonction supplémentaire permet de sélectionner les jeux en fonction du type de contrôleur dont vous disposez, qu’il s’agisse d’une manette de jeu ou d’une télécommande.

Director Sean Baker's interview. His quote is highlighted. The blacks are rich. Overall, it's just an incredible image. Cinematographer Natasha Braier's interview. Her quote is highlighted. That's mainly because only LG OLED represents the colors I intended with a rich spectrum. Cinematographer Walter Volpatto's interview. His quote is highlighted. This allows for detailed color reproduction and contrast to be preserved as the creator intended.

Jouez sur des écrans plus grands et profitez d’un jeu plus immersif

Des écrans plus grands pour plus de plaisir. Découvrez nos téléviseurs ultra-grands et passez à la vitesse supérieure en matière de jeux vidéo.²

Salon équipé d’un immense LG Ultra Big TV à fixation murale. L’écran diffuse un jeu de course automobile. Grâce à la taille de l’écran, le contenu semble beaucoup plus immersif.

Salon équipé d’un immense LG Ultra Big TV à fixation murale. L’écran diffuse un jeu de course automobile. Grâce à la taille de l’écran, le contenu semble beaucoup plus immersif.

Découvrez les TV de jeux et trouvez celui qu’il vous faut

Comparez facilement les caractéristiques côte à côte pour choisir le téléviseur qui vous convient le mieux.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
Image du produit LG OLED M5
OLED M5 (Meilleur téléviseur sans fil pour les jeux)
Image du produit LG OLED G5
OLED G5
Image du produit LG QNED85
QNED85
Conseils pour le choix de votre téléviseur
OLED C5
Véritablement sans filVéritablement sans fil ---
ÉcranTéléviseur LG SIGNATURE OLED (97 po) LG OLED evo (83,77,65 po)LG OLED evo LG QNED evoLG OLED evo
DimensionJusqu’à 97 po (97,83,77,65 po)Jusqu’à 97 po (97,83,77,65, 55, 48 po)Jusqu’à 100 po (100, 86, 75, 65, 55, 50 po)Jusqu’à 83 po (83,77,65, 55, 48, 42 po)
Fréquences de rafraîchissement120Hz120Hz120Hz120Hz
G-Sync Compatible (Nvidia)-
FreeSync Compatible (AMD)
VRR (taux de rafraîchissement variable)Jusqu’à 144HzJusqu’à 165HzJusqu’à 144HzJusqu’à 144Hz
Caractéristiques HDMIALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
MouvementClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
JeuxPortail de jeux, tableau de bord et optimiseur de jeuxPortail de jeux, tableau de bord et optimiseur de jeuxPortail de jeux, tableau de bord et optimiseur de jeuxPortail de jeux, tableau de bord et optimiseur de jeux
En savoir plusEn savoir plusEn savoir plus

¹Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle et la taille de l’écran. Veuillez consulter la page de chaque produit pour connaître les spécifications détaillées.

 

²Images d’écran simulées.

 

³La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier en fonction de la région et du pays.

 

⁴Les LG OLED G5 83/77/65/55 pouces ne fonctionnent qu’avec les jeux ou les entrées PC prenant en charge 165Hz. Et elle fonctionne jusqu’à 144Hz sur les entrées Dolby Vision. 

 

⁵HGiG est un groupe bénévole d’entreprises du secteur des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer l’expérience des consommateurs en matière de jeux en HDR. La prise en charge de HGiG peut varier selon les pays.

 

⁶Le VRR varie entre 60Hz et 165Hz et est une spécification certifiée HDMI 2.1. Les performances réelles peuvent varier en fonction des paramètres, de la connexion réseau et de l’environnement d’utilisation.

 

⁷L’assistance pour le portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre. 

  La prise en charge des services de jeux en nuage et des jeux du portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre. 

  Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette de jeu.

 

⁸clearMR est un programme de certification VESA qui évalue les performances de l’écran en matière de flou de mouvement. 

  La prise en charge de cette fonctionnalité peut varier selon le modèle. ClearMR 10000 : certifié pour LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 pouces). 

  ClearMR 9000 : certifié pour LG OLED M5 (83, 77, 65  pouces), LG OLED G5 (48 pouces), LG OLED C5.

 

⁹La résolution 4K 144Hz s’applique aux modèles LG OLED M5 83/77/65 pouces. La fréquence de 144Hz ne fonctionne qu’avec les jeux ou les entrées PC prenant en charge cette fréquence.

  Le LG OLED M5 97 pouces prend en charge 120Hz. 

  Fréquence maximale basée sur un taux de rafraîchissement variable (VRR) de 144Hz. 

  LG OLED TV sans fil désigne la connectivité entre Zero Connect Box et l’écran.

  Le placement de la Zero Connect Box dans une armoire peut entraîner des interférences de signal en fonction du matériau et de l’épaisseur de l’armoire. 

  Le boîtier Zero Connect doit être installé plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur. 

  Les appareils doivent être connectés par câble au boîtier Zero Connect. 

  Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran de télévision et au boîtier Zero Connect.

  La technologie True Wireless repose sur la validation NVIDIA® G-SYNC® Compatible pour limiter les bégaiements, le retard d’affichage réduit et assurer des performances sans scintillement.

 

¹⁰Validation des technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync sur la base d’un faible décalage d’entrée, d’une réduction des saccades et d’une performance sans scintillement.