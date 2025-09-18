¹Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle et la taille de l’écran. Veuillez consulter la page de chaque produit pour connaître les spécifications détaillées.

²Images d’écran simulées.

³La prise en charge de certaines fonctionnalités peut varier en fonction de la région et du pays.

⁴Les LG OLED G5 83/77/65/55 pouces ne fonctionnent qu’avec les jeux ou les entrées PC prenant en charge 165Hz. Et elle fonctionne jusqu’à 144Hz sur les entrées Dolby Vision.

⁵HGiG est un groupe bénévole d’entreprises du secteur des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer l’expérience des consommateurs en matière de jeux en HDR. La prise en charge de HGiG peut varier selon les pays.

⁶Le VRR varie entre 60Hz et 165Hz et est une spécification certifiée HDMI 2.1. Les performances réelles peuvent varier en fonction des paramètres, de la connexion réseau et de l’environnement d’utilisation.

⁷L’assistance pour le portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.

La prise en charge des services de jeux en nuage et des jeux du portail de jeux peut varier d’un pays à l’autre.

Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette de jeu.

⁸clearMR est un programme de certification VESA qui évalue les performances de l’écran en matière de flou de mouvement.

La prise en charge de cette fonctionnalité peut varier selon le modèle. ClearMR 10000 : certifié pour LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 pouces).

ClearMR 9000 : certifié pour LG OLED M5 (83, 77, 65 pouces), LG OLED G5 (48 pouces), LG OLED C5.

⁹La résolution 4K 144Hz s’applique aux modèles LG OLED M5 83/77/65 pouces. La fréquence de 144Hz ne fonctionne qu’avec les jeux ou les entrées PC prenant en charge cette fréquence.

Le LG OLED M5 97 pouces prend en charge 120Hz.

Fréquence maximale basée sur un taux de rafraîchissement variable (VRR) de 144Hz.

LG OLED TV sans fil désigne la connectivité entre Zero Connect Box et l’écran.

Le placement de la Zero Connect Box dans une armoire peut entraîner des interférences de signal en fonction du matériau et de l’épaisseur de l’armoire.

Le boîtier Zero Connect doit être installé plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur.

Les appareils doivent être connectés par câble au boîtier Zero Connect.

Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran de télévision et au boîtier Zero Connect.

La technologie True Wireless repose sur la validation NVIDIA® G-SYNC® Compatible pour limiter les bégaiements, le retard d’affichage réduit et assurer des performances sans scintillement.

¹⁰Validation des technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync sur la base d’un faible décalage d’entrée, d’une réduction des saccades et d’une performance sans scintillement.