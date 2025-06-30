Grands et très grands téléviseurs

Pour les passionnés de cinéma, les amateurs de sport et les joueurs, les très grands téléviseurs de LG redéfinissent le divertissement à la maison. Avec des tailles d’écran énormes allant de 77 po à 86 po à 100 po , ces grands téléviseurs rendent chaque scène plus grande que nature. Les résolutions 4K et 8K améliorées par l’AI offrent des détails d’une netteté incroyable, tandis que la technologie Dolby Vision IQ optimise les paramètres de l’image en fonction de l’éclairage de la pièce.

De plus, le processeur α (alpha) de LG offre une technologie de mise à l’échelle avancée, améliorant les détails et la clarté pour une image nette et éclatante, même sur les très grands écrans.

Profitez d’angles de visionnement ultra larges, de couleurs éclatantes et d’une gestion uniforme des mouvements grâce à la technologie TruMotion de LG. Que vous regardiez des superproductions ou du sport en direct, chaque scène est claire et nette. Avec le mode d’optimiseur de jeu, le MAFL et le TRV, les très grands téléviseurs de LG garantissent un jeu fluide et immersif tout en réduisant le décalage.

Vivez des sensations cinématographiques étonnantes et élargissez votre expérience visuelle grâce aux technologies puissantes et aux conceptions élégantes de LG. Magasinez les téléviseurs OLED , les téléviseurs OLED evo les téléviseurs QNED evo et les téléviseurs QNED en très grand format dès aujourd’hui.