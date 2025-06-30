Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Le premier écran 6K au monde avec Thunderbolt™ 5

Le premier écran 6K au monde avec Thunderbolt™ 5

LG UltraFine 6K (32U990A)

Le premier écran 6K au monde avec Thunderbolt™ 5

Précommande dès le 10 octobre

Avertissez-moi
ÉcranCompatibilitéUtilisation
Image du produit LG UltraFine™ evo 32U990A avec son logo et les logos des récompenses en dessous

Image du produit LG UltraFine™ evo 32U990A avec son logo et les logos des récompenses en dessous



Le tout premier écran 6K Thunderbolt™ 5

Image du produit LG UltraFine™ evo 32U990A avec son logo et les logos des récompenses en dessous

Image du produit LG UltraFine™ evo 32U990A avec son logo et les logos des récompenses en dessous

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

CES Innovation Award logo

CES Innovation Award – Honoree

In Computer Peripherals & Components 2025

Red Dot Design Award logo

Red Dot Design Award 2025

Winner of product design Red Dot Design Award 2025

6 images différentes mettant en avant les principales caractéristiques de l’UltraFine

6 images différentes mettant en avant les principales caractéristiques de l’UltraFine

No images included

6K avec 224 ppp. Un espace de travail élargi, une clarté dans les moindres détails

L’écran 6K (6144 × 3456, 224 ppp) offre jusqu’à 156 % de pixels en plus par rapport au 4K UHD standard (3840 × 2160), permettant un espace supplémentaire à l’écran pour gérer plusieurs tâches simultanément. Vous pouvez travailler avec des fichiers 4K en pleine résolution native tout en disposant d’un espace de travail additionnel pour les timelines, barres d’outils et autres outils créatifs. Son ultra-haute densité de 224 ppp (pixels par pouce) assure une clarté quasi originale et des détails d’une précision extrême, garantissant une exactitude optimale pour les créateurs professionnels.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

1) Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur la LED de l’écran.

2) La résolution 6K (6144 × 3456) offre 21 233 664 pixels, soit environ 21,23 millions, apportant 156 % de détails supplémentaires par rapport à la résolution 4K UHD (3840 × 2160) qui compte 8 294 400 pixels.

Écran professionnel.
Performance professionnelle.

Un écran haute performance conçu pour les flux de travail professionnels les plus exigeants, offrant une précision colorimétrique irréprochable, un espace visuel étendu et une compatibilité optimale afin d’accompagner les monteurs vidéo, photographes, artistes 3D, créateurs en IA et concepteurs web, tout en maximisant la productivité dans chaque tâche.

Deux moniteurs UltraFine identiques, affichant des images, sont placés dans un studio sombre.

Deux moniteurs UltraFine identiques, affichant des images, sont placés dans un studio sombre.

5 images montrant différents créateurs travaillant sur des moniteurs UltraFine avec divers outils.

5 images montrant différents créateurs travaillant sur des moniteurs UltraFine avec divers outils.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Compatibilité nouvelle génération, propulsée par Thunderbolt™ 5

Optimisez votre flux de travail avec Thunderbolt™ 5 sur des écrans 6K. Thunderbolt™ 5 garantit une compatibilité de nouvelle génération, prenant en charge les principaux flux de travail en toute fluidité grâce à un transfert deux fois plus rapide**, au chaînage en guirlande 6K et à la bande passante DisplayPort 2.1. Pour les créateurs, monteurs et artistes en IA, il offre une connectivité simple, un multitâche performant ainsi qu’une évolutivité robuste. De plus, la technologie Power Delivery 96 W permet une charge rapide et fiable, renforçant ainsi la productivité. C’est tout ce dont vous avez besoin pour établir un flux de travail tourné vers l’avenir, avec une efficacité maximale.

Transfert deux fois plus rapide**

Transfert deux fois plus rapide**

Jusqu’à 80 Gbps

Chaînage en guirlande 6K

Chaînage en guirlande 6K

Alimentation par USB-C 96 W

Alimentation par USB-C
96 W

Deux moniteurs UltraFine identiques sont placés côte à côte, affichant des écrans de programmes, à côté d’un ordinateur portable et d’un périphérique de stockage, reliés par des câbles illustrant leur connectivité multiple.

Deux moniteurs UltraFine identiques sont placés côte à côte, affichant des écrans de programmes, à côté d’un ordinateur portable et d’un périphérique de stockage, reliés par des câbles illustrant leur connectivité multiple.

* Pour fonctionner correctement, le câble Thunderbolt™ 5 inclus dans ce package est requis pour connecter le port Thunderbolt™ 5 à l’écran.

* Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités, y compris la charge 96 W et la résolution 6144 × 3456, votre appareil doit prendre en charge Thunderbolt™ 5 ou USB-C avec DisplayPort 2.1.

* Les câbles DP, HDMI, USB-C et Thunderbolt™ sont inclus dans le package.

* Mac est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.

* Les câbles suivants sont inclus dans le package : DP x1, HDMI x1, USB-C x1, cordon d’alimentation x1 et Thunderbolt™ x1.

* La fonctionnalité de chaînage en guirlande, la résolution et le taux de rafraîchissement peuvent être limités en fonction des performances des ordinateurs Mac et PC connectés.

** Thunderbolt™ 5 prend en charge une bande passante d’affichage allant jusqu’à 120 Gbps (unidirectionnelle) et offre des performances jusqu’à 2 fois plus rapides que Thunderbolt™ 4. Les performances de Thunderbolt™ 5 sont basées sur les spécifications officielles d’Intel.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site officiel d’Intel.

※ Remarque ※

 

Windows : l’affichage peut ne pas fonctionner correctement selon le processeur Intel et la version de Windows OS.

* Configuration minimale requise : Intel 12ᵉ génération ou plus récent, Windows 11 ou version ultérieure.

 

macOS : l’affichage peut ne pas fonctionner correctement sur les appareils dépourvus de puce Apple Silicon, selon la version de macOS.

* Configuration minimale requise : macOS Sequoia (version 15) ou version ultérieure.

Image en gros plan des ports du moniteur UltraFine™ montrant les différentes options de connectivité par câble.

Gamme complète de ports pour un hub performant — compatible avec les ordinateurs Mac et PC

Compatible avec les ordinateurs Mac et PC, le moniteur LG UltraFine™ evo 6K vous permet de vous connecter librement à une large gamme d’appareils grâce à sa sélection complète de ports, faisant de lui un hub puissant.

* Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

* Les câbles suivants sont inclus dans le package : DP x1, HDMI x1, USB-C x1, cordon d’alimentation x1 et Thunderbolt™ x1.

* Mac est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Ce produit n’est pas affilié à Apple et ne fournit aucun service ni garantie Apple.

Vue de face du moniteur UltraFine™ affichant une image colorée démontrant la précision de la restitution des couleurs. Le logo VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600 est placé en dessous.

Chaque nuance de couleur, parfaitement restituée

VESA DisplayHDR™ 600 offre des hautes lumières éclatantes, des ombres profondes et une reproduction fidèle des couleurs pour les professionnels de la création. Il met en valeur les textures, les détails et le jeu naturel de la lumière et de l’ombre.

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

Maîtrise professionnelle des couleurs, pixel par pixel

Avec une couverture Adobe RGB de 99,5 % et DCI-P3 de 98 % (typique), ce moniteur offre une gamme de couleurs plus large et plus précise que les écrans sRGB standards. La profondeur réelle de 10 bits restitue chaque nuance avec des transitions fluides et homogènes, ce qui le rend idéal pour le HDR et les travaux créatifs en haute résolution exigeant une précision absolue.

Image plein écran d’un programme de conception affichant des couleurs éclatantes.

Adobe RGB logo

Adobe RGB over 99.5%

Adobe RGB est un espace colorimétrique largement utilisé dans les flux de travail liés à l’impression. Il permet aux créateurs de vérifier la précision des couleurs à la fois sur les supports numériques et imprimés à partir d’un seul écran.

DCI-P3 98% logo

DCI-P3 98%

Gamme de couleurs précise et éclatante, idéale pour le montage vidéo et l’étalonnage des couleurs

Real 10-bit Color logo

Profondeur de couleur réelle 10 bits

La profondeur de couleur réelle 10 bits offre une représentation précise et détaillée des couleurs pour les contenus haute résolution et HDR, sans recourir aux méthodes simulées 8 bits + FRC.

* Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

* Luminosité : 450 nits (typ.), Gamme de couleurs : DCI-P3 98 % (typ.)

* Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur les LED de l’écran.

Image en noir et blanc d’une montagne avec un rapport de contraste 1000:1 pour illustrer l’expression des noirs comparée à celle du rapport 2000:1.

Contrast 2000:1

Image en noir et blanc d’une montagne avec un rapport de contraste 2000:1 pour montrer des noirs plus profonds que ceux d’un rapport 1000:1.

Contrast 1000:1

* Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

* Nano IPS est une technologie IPS avancée qui utilise des particules de taille nanométrique sur les LED de l’écran.

Rapports de contraste 2000:1 pour des noirs profonds et des ombres riches

Étant donné que le rapport de contraste influence la précision de la reproduction des couleurs, la technologie Nano IPS Black améliore le contraste standard des IPS de 1000:1 à 2000:1 — offrant des couleurs éclatantes et des détails plus nets dans les objets, les ombres et les arrière-plans. Profitez de noirs plus profonds et d’ombres plus riches, tout en conservant une expression des couleurs homogène sur l’ensemble de l’écran, ainsi qu’un réalisme accru qui restitue naturellement vos contenus visuels.

Confort visuel, certifié par TÜV Rheinland

Grâce à la certification TÜV Rheinland Eye Comfort, l’UltraFine™ evo 6K contribue à réduire la lumière bleue afin d’offrir une expérience visuelle confortable, sans fatigue oculaire, même lors de longues sessions de travail ou de consommation de contenus multimédias.

* Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités.

* Identifiant de certification TÜV Rheinland (Low Blue Light – Solution matérielle) : 1111305154

No images included

Support mince, ajustabilité maximale

Le design quasiment sans bordures sur 4 côtés renforce l’immersion, tandis que le support en L mince et minimaliste préserve un espace de travail propre et organisé. Soigné sous tous les angles, le design allie clarté visuelle et flexibilité ergonomique. L’écran permet des réglages d’inclinaison, de pivotement et de hauteur, et peut pivoter de 90° dans les deux sens pour le mode Portrait, le rendant idéal pour consulter de longs documents, coder ou naviguer sur le web.

Design quasiment sans bordures sur 4 côtés

Design quasiment sans bordures sur 4 côtés

Hauteur

Inclinaison

'-5° ~ 20°

Hauteur

Hauteur

60mm

Pivot

Pivot

90°

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Passez rapidement d’une tâche à l’autre pour la création

L’application LG Switch optimise votre moniteur pour le travail comme pour les loisirs. Personnalisez facilement la qualité et la luminosité de l’image grâce à l’assistant personnalisé d’affichage. De plus, vous pouvez diviser l’écran en 11 options et lancer rapidement votre plateforme d’appels vidéo, pour encore plus de commodité.

* Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

* Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com

Un moniteur UltraFine™ est placé dans un espace virtuel, avec des ondes sonores émanant de la partie inférieure de l’écran et se projetant vers l’avant. Sur l’écran, une femme en combinaison spatiale rouge fait face à l’observateur.

Son intégré pratique pour le travail et les loisirs

Les haut-parleurs intégrés de 5 W ×2 délivrent un son clair pour le jeu, les appels vidéo et les films, vous permettant de rester immergé sans avoir besoin de haut-parleurs externes.

* Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités et peuvent différer de l’expérience réelle d’utilisation.

Votre guichet unique – LG.ca

Découvrez la différence de magasiner directement sur LG.ca!

Se connecter​Rejoignez-nous​

Les nouveaux membres de LG peuvent utiliser le coupon de bienvenue pour leur prochain achat de plus de 500 $.

Bénéficiez de services de connexion gratuits pour les produits sélectionnés.

Nous nous chargeons de ramasser vos vieux électroménagers.

 

Paiements abordables sans intérêts.

Faites vos achats sans tracas grâce à la livraison gratuite.**

Faites vos achats en toute confiance grâce à notre programme d’équivalence des prix.***

Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous fournir tout l’aide dont vous avez besoin​.

Obtenir de l’aide\ Sotien