Mettez du piquant avec une cuisinière LG

Avis de non-responsabilité:

* Certaines exclusions s’appliquent. Offre valide sur LG.ca. Du 30 janvier au 26 février 2025, lorsque vous achetez d’un cuisinière à induction LG ou cuisinière électrique LG neuf admissibles, vous pourriez recevoir une carte virtuelle prépayée VISAMD non rechargeable (la « carte ») d’une valeur de 200 $CA (pour la cuisinière à induction: LSIL6332F, LSIL6334F, LSIL6336F, LSIS6338F, LSIS6338NE) ou de 100 $ CA (pour la cuisinière électrique: LREL6321S, LREL6323S, LREL6323D, LREL6325F, LREL6325D, LDE5415ST, LDEL7324SE, LSEL6330S, LSEL6331F, LSEL6333F, LSEL6333D, LSEL6335F, LSEL6335D, LSEL6337F, LSES6338F)(MD Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence par la Banque Équitable). L’offre s’applique aux achats effectués dans la boutique LG VIP. Ventes commerciales exclues. En considération de la demande accrue et des retards dans l’approvisionnement global, il est difficile de garantir les dates de livraison. Retours : Si vous décidez de retourner votre réfrigérateur, la carte sera sujette à déchéance.

L’offre sera aussi valide du 30 janvier au 26 février, 2025 chez les détaillants canadiens participants autorisés à vendre des produits LG neufs. Consultez la liste ci-dessous et vérifiez auprès du détaillant pour de plus amples détails.

Dans le cas d’achats effectués sur LG.ca et chez les détaillants canadiens participants, vous aurez jusqu’au 30avril 2025 (à 23 h 59, HE) pour réclamer votre carte. Pour amorcer le processus de réclamation, veuillez cliquer ici . Une fois votre achat vérifié, vous recevrez par courriel de la société de services financiers, un code d’activation et des instructions sur la façon de réclamer et d’activer votre carte. Vous devez suivre les étapes indiquées de réclamation et d’activation. Assurez-vous d'imprimer une copie de votre carte ou d'enregistrer le numéro de la carte, le cryptogramme visuel et la date d'expiration avant de quitter la page d'activation; ces renseignements ne seront affichés qu'une fois. Votre carte est virtuelle et n’est pas fournie sous forme physique. Elle ne peut être utilisée que pour les achats effectués en ligne ou au téléphone, partout où VISAMD est acceptée. *Certaines exclusions s’appliquent. Vérifiez auprès du détaillant où vous avez l’intention d’utiliser votre carte. Votre carte ne sera active que pour une période de 12 mois suivant son émission. Une fois la carte expirée, le solde sur la carte tombera à zéro. Assurez-vous d’utiliser tout solde avant l’expiration. Les achats effectués dans une devise étrangère seront soumis à une conversion de taux de change et à des frais supplémentaires.

L’offre ne peut pas être appliquée à des achats antécédents. L’offre ne s’applique qu’aux achats de réfrigérateurs neufs (et non pas remis à neuf, rénovés ou revendus). Maximum d’une carte par foyer (basé sur l’adresse domiciliaire). Le nombre de cartes pouvant être réclamées est limité; l’offre n’est valide que jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame ne sera offerte. LG Electronics Canada, Inc. se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre en tout temps, sans avis préalable.

Les détails concernant la présente promotion sont présentés ci-dessous.