LG, première marque de gros électroménagers au Canada pendant cinq années consécutives – Concours d’appréciation

RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS (« Règlement officiel »)

AUCUN ACHAT N’EST REQUIS. CE CONCOURS EST ASSUJETTI À TOUTES LES LOIS ET À TOUS LES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX EN VIGUEUR ET EST NUL LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT. EN PARTICIPANT AU CONCOURS, LE PARTICIPANT S’ENGAGE ENTIÈREMENT ET SANS CONDITION À SE CONFORMER AU PRÉSENT RÈGLEMENT OFFICIEL.

(1) PÉRIODE DU CONCOURS : LG, première marque de gros électroménagers au Canada pendant cinq années

consécutives – Concours d'appréciation

Le concours (le « concours ») commence à 0 h 01 HE le 26 février 2026 et se termine à 23 h 59 HE le 1er avril 2026 (la « période du concours »).

(2) ADMISSIBILITÉ :

Le concours s’adresse aux résidents canadiens, à l’exception de ceux qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence au moment de leur participation (chacun étant un « participant »). Les employés et les membres de leur famille immédiate (y compris les personne avec qui ils habitent) de LG Electronics Canada inc. (« LG Canada »), de ses affiliés, administrateurs, dirigeants, gouverneurs et agents respectifs, ainsi que ses agences de publicité et de promotion (avec les commanditaires du concours, les « parties exonérées ») ne sont pas admissibles au concours. Ce concours n’est ni commandité, ni endossé, ni administré par Instagram ou Facebook, ni associé à ceux-ci.

(3) COMMENT PARTICIPER : AUCUN ACHAT N’EST REQUIS. Pour participer au concours et obtenir une inscription (chacune, une « inscription »), chaque participant devra faire ce qui suit :

Cliquez sur le lien intitulé « Participer au concours » sur la page d’accueil à l’adresse https://www.lg.com/ca_fr/. Répondez aux questions du sondage La limite est d’une (1) inscription par participant.

Une inscription sera déclarée invalide si elle est irrégulière, ou reproduite mécaniquement ou électroniquement. Si les commanditaires du concours découvrent (en utilisant tout élément de preuve ou d’autres renseignements mis à sa disposition ou autrement découverts par ceux-ci) qu’une personne a tenté d’utiliser de multiples noms, identités, adresses de courriel ou tout autre système ou programme automatisé, robotisé, macro ou de script afin de s’inscrire à ce concours plus d’une fois, d’y participer, ou de le perturber, cette personne pourrait être disqualifiée du concours et des futurs concours des commanditaires du concours à la seule discrétion de ceux-ci

Toutes les inscriptions deviennent la propriété des commanditaires du concours. Chaque participant reconnaît et accepte qu’aucune redevance ou autre forme de compensation ne lui sera versée au titre de son inscription, quelles que soient les circonstances.

Les commanditaires du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’exiger une preuve d’identité ou d’admissibilité (sous une forme acceptable pour les commanditaires du concours, y compris, mais sans s’y limiter, une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement) : (i) pour vérifier l’admissibilité d’un participant à ce concours; (ii) pour vérifier l’admissibilité ou la légitimité d’une inscription (ou d’une prétendue inscription) au présent concours; (iii) pour toute autre raison que les commanditaires du concours jugent nécessaire, à leur seule discrétion, aux fins de l’administration du concours, conformément au présent règlement officiel. Le défaut de fournir une telle preuve à la satisfaction des commanditaires du concours en temps opportun peut entraîner la disqualification du participant, à la seule discrétion des commanditaires du concours.

Le gagnant potentiel du prix (le « participant sélectionné ») peut également être invité à fournir aux commanditaires du concours une preuve raisonnable qu’il est le titulaire autorisé du courriel associé à l’inscription gagnante. En cas de litige concernant l’identité de la personne qui présente une inscription, cette inscription sera réputée avoir été soumise par le titulaire du compte autorisé au nom duquel l’adresse de courriel est associée, à condition que cette personne réponde à tous les autres critères d’admissibilité de ce concours. Le « titulaire autorisé du compte » désigne la personne physique assignée à une adresse de courriel ou à un numéro de téléphone par un fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de services en ligne, un fournisseur de service téléphonique ou une autre organisation qui est responsable de l’attribution des adresses de courriel pour le domaine associé à l’adresse de courriel soumise. En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte d’être lié par le règlement officiel et que les décisions des commanditaires du concours sont finales à l’égard de toutes les questions relatives au concours.

(4) PRIX : Pendant la durée du concours, vingt-cinq (25) prix au total pourront être gagnés (chacun étant un « prix » et collectivement, les « prix »).

Re-Entry of Non-Winning Entries.

Toutes les inscriptions admissibles reçues pendant la période du concours seront incluses dans le tirage au sort (« tirage au sort ») de la semaine au cours de laquelle elles ont été reçues. Toute inscription admissible qui n’est pas sélectionnée en tant qu’inscription gagnante potentielle lors des tirages au sort hebdomadaires, comme indiqué cidessous, sera automatiquement remise dans le bassin d’inscriptions et restera admissible pour les tirages au sort suivants. Les inscriptions non gagnantes continueront à être incluses chaque semaine jusqu’à ce qu’elles soient sélectionnées comme inscriptions gagnantes potentielles ou jusqu’au dernier tirage au sort, le 8 avril 2026.

Du 11 mars au 8 avril, chaque mercredi, cinq (5) inscriptions seront choisies au hasard. Les prix et les dates et heures des tirages au sort sont les suivants :

11 mars 2026, cinq Styler ( SC5MAR4G ) (un par participant sélectionné) d’une valeur de 2 199,99 $ CA chacun.

) (un par participant sélectionné) d’une valeur de chacun. 18 mars 2026, cinq lave-vaisselle ( LDNTH753S ) (un par participant sélectionné) d’une valeur de 1 299,99 $ CA chacun

) (un par participant sélectionné) d’une valeur de chacun 25 mars 2026, cinq cuisinières ( LSIL6334XE ) (une par participant sélectionné) d’une valeur de 2 099,99 $ CA chacune

) (une par participant sélectionné) d’une valeur de chacune 1 er avril 2026, cinq réfrigérateurs ( LF24Z6530S ) (un par participant sélectionné) d’une valeur de 2 599,99 $ CA chacun.

avril 2026, cinq réfrigérateurs ( ) (un par participant sélectionné) d’une valeur de chacun. 8 avril 2026, cinq WashTower (WKEX300HBA) (une par participant sélectionné) d’une valeur de 2 599,99 $ CA chacune.

Le prix doit être accepté tel quel, sans substitution, et ni transférable, ni remboursable, ni destiné à la revente ou convertible en espèces, sauf à la seule discrétion des commanditaires du concours. Les commanditaires du concours se réservent le droit, dans le cas où il leur serait impossible d’attribuer un prix ou une composante d’un prix tel qu’il est décrit pour une quelconque raison, de substituer un autre prix ou une composante d’un prix de valeur égale ou supérieure, sans préavis et sans aucune responsabilité. Dans le cas où un prix de remplacement serait attribué, ce prix doit être accepté tel quel et ne peut être échangé contre de l’argent ou autrement. Les chances de gagner un prix dépendent du nombre total d’inscriptions admissibles reçues au moment de chaque tirage au sort hebdomadaire. Étant donné que toutes les inscriptions admissibles non gagnantes sont incluses dans les tirages au sort suivants, le nombre d’inscriptions dans chaque tirage au sort augmentera au fur et à mesure de la progression du concours. Par conséquent, les chances de gagner peuvent varier d’une semaine à l’autre pendant la période du concours. Si le prix n’est pas réclamé dans les 30 jours qui suivent son attribution, il est entendu que le gagnant du prix y renonce et qu’il sera donné à un organisme de bienfaisance choisi par LG Canada.

(5) SÉLECTION DES GAGNANTS

Pendant la période du concours, à chaque date établie dans la section 4) à environ 17 h (en fin de journée), les commanditaires du concours effectueront un tirage au sort parmi toutes les inscriptions admissibles envoyées et reçues conformément au présent règlement pendant la période du concours, afin de sélectionner le gagnant de chaque prix. Le tirage au sort aura lieu dans les bureaux de LG Canada à North York, en Ontario. Si le Bureau de santé publique de Toronto ne permet pas aux personnes de travailler dans les bureaux de LG Canada, chaque tirage aura lieu à un endroit désigné par les commanditaires du concours. Un commanditaire du concours communiquera avec le participant sélectionné après le tirage, selon la méthode indiquée ci-dessus.

Si un participant sélectionné ne répond pas au message du commanditaire du concours dans un délai de quarantehuit (48) heures suivant le premier contact (ou la première tentative) par le commanditaire du concours, ce dernier considérera que le participant a renoncé à son prix et il sera disqualifié. Un autre participant pourra être choisi parmi les inscriptions admissibles restantes, jusqu’à ce que le contact soit établi avec un participant sélectionné, qu’il ne reste plus d’inscriptions admissibles ou qu’il n’y ait plus suffisamment de temps pour attribuer le prix, selon la première éventualité. Si un autre participant doit être sélectionné, ce même processus de sélection s’appliquera à cet autre participant. Les commanditaires du concours ne sont pas responsables des tentatives infructueuses de joindre un participant sélectionné.

Que ce soit par téléphone, par messagerie directe ou par un autre moyen de correspondance, aucune communication portant sur le concours ne sera établie avec les participants, à l’exception du participant sélectionné.

(6) RÉCLAMATION DE VOTRE PRIX

Si la communication avec chaque participant sélectionné s’avère réussie, le participant sélectionné sera tenu de fournir certaines coordonnées demandées par les commanditaires du concours (p. ex. le nom complet, l’âge, le numéro de téléphone de jour, le courriel et l’adresse du domicile). Pour être déclaré gagnant (le « gagnant »), le participant sélectionné devra répondre correctement, sans aide d’aucune sorte, mécanique ou autre, à une question d’arithmétique qui lui sera posée selon le format choisi par les commanditaires du concours. Avant d’obtenir son prix, le participant sélectionné pourrait également devoir signer un formulaire de déclaration, de dégagement et de renonciation (le « formulaire de renonciation ») qui confirme son respect du règlement officiel, son acceptation du prix tel que décerné, sans substitution, et sa libération des parties exonérées de toute responsabilité dans le cadre du prix ou du concours.

Si le participant sélectionné ne répond pas à toutes les exigences du concours, ne répond pas correctement à la question d’arithmétique, refuse de fournir les coordonnées demandées par les commanditaires du concours ou ne signe pas et ne retourne pas le formulaire de renonciation aux commanditaires du concours, ce participant sélectionné renoncera à son prix, et les commanditaires du concours pourront sélectionner (sans y être obligé) un autre participant parmi les inscriptions admissibles restantes jusqu’à ce que le contact soit établi avec un participant ou qu’il ne reste plus d’inscriptions admissibles, selon la première éventualité. Ce processus peut se poursuivre jusqu’à ce que le prix ait été attribué ou qu’il n’y ait plus suffisamment de temps pour attribuer le prix. Les commanditaires du concours ne sont pas responsables, que ce soit à la suite d’une erreur humaine ou autre, de toute tentative infructueuse pour communiquer avec tout participant sélectionné.

Un gagnant n’a droit à aucune différence entre la valeur au détail réelle du prix et la valeur au détail approximative du prix, comme il est indiqué ici.

Les commanditaires du concours communiqueront avec le gagnant après la réception de son formulaire de renonciation signé pour organiser la livraison de son prix.

RÈGLES GÉNÉRALES

En cas de conflit entre le règlement officiel et toute instruction ou interprétation de ce règlement officiel donnée par un employé des commanditaires du concours concernant le concours, le présent règlement officiel prévaudra. En cas de divergence ou d’incohérence entre les modalités du présent règlement officiel et les divulgations ou autres déclarations contenues dans tout document relié au concours, les modalités du présent règlement officiel prévaudront

(7) INDEMNISATION

En s’inscrivant à ce concours, chaque participant confirme qu’il comprend et s’engage à respecter le présent règlement officiel. Par la présente, chaque participant et ses représentants, héritiers, proches ou cessionnaires (les « représentants du participant ») libèrent les parties exonérées de toute responsabilité en cas de blessure, de perte ou de dommage de quelque nature que ce soit au participant, aux représentants du participant ou à toute autre personne, y compris les blessures personnelles, la mort ou les dommages matériels qui pourraient résulter, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la possession, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation du prix, de la participation au concours, de toute violation au règlement officiel ou de toute activité liée au prix. Le participant et les représentants du participant acceptent d’indemniser intégralement les parties exonérées de toute réclamation par des tiers concernant le concours, sans limitation.

(8) LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Aucune des parties exonérées n’assume toute responsabilité pour toute information erronée ou inexacte, qu’elle soit causée par les utilisateurs du site Web ou par tout équipement ou programmation associé au concours ou utilisé dans le cadre de celui-ci, ou par toute erreur technique ou humaine pouvant survenir dans le traitement des inscriptions au concours, la sélection des gagnants ou pour toute erreur d’impression ou autre erreur pouvant se retrouver dans tout document du concours. Les parties exonérées déclinent toute responsabilité pour tout défaut, erreur, omission, falsification, interruption, suppression, retard de fonctionnement ou de transmission, défaillance des lignes de communication, vol, destruction, accès non autorisé ou modification des inscriptions. Les parties exonérées ne sont pas responsables de tout problème, virus ou défaillance technique de tout réseau ou ligne téléphonique, système informatique en ligne, serveur ou fournisseur, matériel informatique, logiciel, courrier électronique ou messagerie directe, et ce, en raison de problèmes techniques ou de congestion sur Internet ou sur un site Web, ou une combinaison de ceci, y compris des blessures aux participants ou des dommages à l’ordinateur de toute autre personne liés à la participation au concours ou au téléchargement de matériel dans le cadre de celui-ci.

Aucune des parties exonérées n’assume toute responsabilité pour tout dommage matériel, blessure ou perte de toute nature, y compris, mais sans s’y limiter, les dommages directs, indirects, accessoires ou punitifs que peut subir un participant ou qui peuvent survenir au matériel informatique de toute autre personne et résultant de la tentative d’un participant de participer au concours, de télécharger des informations dans le cadre de la participation au concours ou d’utiliser tout site Web. Sans limiter ce qui précède, tout ce qui se trouve sur un site Web est fourni « tel quel », sans garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou de non-contrefaçon.

(9) ADMINISTRATION DU CONCOURS

Toutes les décisions concernant le concours sont prises par les commanditaires du concours. Les commanditaires du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, de modifier, d’annuler, de suspendre ou de résilier tout le concours ou certaines parties de celui-ci pour quelque raison que ce soit.

Les commanditaires du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, de disqualifier toute personne qui ne respecte pas le présent règlement officiel. Les commanditaires du concours se réservent le droit de refuser l’inscription d’une personne dont l’admissibilité est douteuse, qui a été disqualifiée ou qui est autrement inadmissible à participer au concours. Toute tentative d’altérer le processus d’inscription, d’interférer avec le présent règlement officiel, d’endommager délibérément tout site Web ou de nuire à l’administration, à la sécurité ou au fonctionnement légitime du concours représente une violation des lois criminelles et civiles, et les commanditaires du concours se réservent le droit de demander des dommages et intérêts ou d’autres mesures (y compris les honoraires d’avocats) à toutes les personnes responsables de tels actes dans toute la mesure permise par la loi, ce qui peut inclure l’interdiction de participation ou la disqualification des participants à ce concours et à de futurs concours organisés par les commanditaires du concours. À leur seule discrétion, les commanditaires du concours peuvent disqualifier toute personne qui agit d’une façon pouvant menacer, abuser ou harceler autrui, et peut annuler les inscriptions associées à cette personne. Les commanditaires du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, de mettre fin au concours ou de le suspendre si une fraude, un virus, des bogues ou d’autres raisons indépendantes de la volonté des commanditaires du concours altèrent la sécurité, l’administration ou le déroulement approprié du concours.

(10) VIE PRIVÉE ET DROITS DE PUBLICITÉ

En acceptant le prix, le gagnant accorde aux parties exonérées le droit d’utiliser son nom, son nom d’utilisateur sur Twitter, Facebook ou Instagram, ses renseignements biographiques, son image, ses photos et sa représentation ainsi que ses déclarations à des fins de programmation, de promotion, de commerce et de publicité liées à ce concours, en tout temps, dans tous les médias actuellement connus ou découverts ultérieurement, dans le monde entier, y compris, mais sans s’y limiter, la télévision, la vidéo, le Web et Internet, sans préavis, ni examen, ni approbation et sans rémunération supplémentaire, sauf lorsque cela est interdit par la loi.

Les commanditaires du concours respectent votre droit à la vie privée. Les renseignements personnels recueillis auprès des participants ne seront utilisés que par les commanditaires du concours pour administrer le concours et, seulement si le consentement est activement donné au moment de l’inscription, pour fournir de l’information aux participants concernant les promotions à venir et les événements des commanditaires du concours. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels par LG Canada, veuillez vous reporter à la politique de confidentialité de LG Canada, qui se trouve au http://www.lg.com/ca_fr/privacy

(11) LOI EN VIGUEUR

Le concours est régi par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada qui y sont en vigueur. Sans limiter la généralité de ce qui précède, toutes les questions concernant la rédaction, la validité, l’interprétation et le caractère exécutoire du présent règlement officiel ou les droits et obligations entre toute personne ou participant et les commanditaires du concours dans le cadre du présent concours sont régies et interprétées conformément aux lois internes de la province de l’Ontario, au Canada, y compris les dispositions procédurales de ces lois, sans tenir compte de tout choix de loi ou conflit de règles ou disposition de loi qui provoqueraient l’application d’une loi de toute autre province ou territoire. Les commanditaires du concours et tous les participants confirment par la présente la compétence des tribunaux de cette province, siégeant dans la ville de Toronto, en Ontario, en ce qui concerne la détermination de toute question ou de tout problème ou différend découlant ou vis-à-vis de ce règlement officiel ou du concours et acceptent que toute résolution soit présentée uniquement et exclusivement devant ces tribunaux.

L’invalidité ou l’inapplicabilité d’une disposition du présent règlement officiel ne porte pas atteinte à la validité ou au caractère exécutoire de toute autre disposition. Dans le cas où une disposition serait jugée invalide, inapplicable ou illégale, le présent règlement officiel demeurera en vigueur et devra être interprété conformément aux modalités, comme si la disposition invalide ou illégale ne faisait pas partie des présentes.

Dans ce document, le genre masculin inclut le féminin et vice versa, au singulier et au pluriel.

Ce concours n’est en aucune façon commandité, endossé ou administré par Facebook, Instagram ou Twitter, ou associé à ceux-ci. Vous fournissez vos renseignements aux commanditaires du concours et non à Facebook, à Instagram ou à Twitter. En participant au concours, chaque participant accepte d’indemniser Facebook, Instagram et Twitter et de les tenir hors de cause pour tous les coûts, réclamations, dommages (y compris, mais sans s’y limiter, les dommages spéciaux, indirects ou consécutifs) ou pour toute autre blessure, qu’ils soient causés par une négligence ou autrement, à une personne ou à une propriété (y compris, mais sans s’y limiter, la mort ou la violation des droits personnels, comme la violation du droit de publicité et du droit à la vie privée, la diffamation ou la calomnie) en raison, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la participation au concours, ou découlant de la participation à toute activité liée au concours ou liée aux prix, ou de la réception, de la jouissance, de la participation, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation relativement à toute activité liée au concours ou liée aux prix, qu’elle soit organisée par les commanditaires du concours ou par une tierce partie.