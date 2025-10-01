85 inch LG NANO 4K UHD AI NU86 Smart TV 2026

1)*La technologie HDR10 Pro n’est pas un format. Il s’agit de la reproduction tonale dynamique de LG qui est appliquée image par image pour le contenu HDR10.

6)*La fonctionnalité Image IA Pro fonctionne avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

*Les images sont mises à l’échelle pour atteindre une qualité semblable au format 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

7)*La fonctionnalité doit être activée dans le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

8)*La recherche IA (Copilot) est offerte sur les modèles OLED, MRGB, QNED, NANO UHD 4K compatibles avec le système webOS Re:New, y compris les modèles commercialisés à partir de 2022.

*Une connexion Internet est nécessaire, et les services d’IA partenaires peuvent être modifiés ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région, et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où le grand modèle de langage (GML) n’est pas fourni.

9)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou par certains modèles.

*Les menus affichés peuvent être différents au moment de la sortie de l’appareil.

*Les recommandations de mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le guide électronique de programmation (GEP).

*Comme la carte « En cours » n’est pas disponible dans les applications Netflix ou celles d’autres fournisseurs de services, elle n’y sera pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou sur certains modèles.

10)*Un contenu réduit ou limité peut être affiché en fonction de la région et de la connectivité du réseau.

*La prise en charge de l’identifiant de voix peut varier selon les régions et les pays et est offerte sur les téléviseurs OLED, QNED et NANO UHD 4K commercialisés à partir de 2024, ainsi que sur les téléviseurs MRGB et FHD commercialisés à partir de 2026.

*Cette fonction ne peut être utilisée qu’avec les applications qui prennent en charge l’identifiant de voix.

*La fonctionnalité de verrouillage peut être désactivée par une personne ayant une voix semblable. De plus, si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres raisons, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier en fonction du pays et peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.

*Ma page s’applique aux téléviseurs OLED, MRGB, QNED et NANO UHD 4K de 2026.

11)*Connexion Internet requise.

*Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

*Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

12)*Mise à jour du réseau requise.

13)*webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

14)*Permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités d’IA du téléviseur, mais ne contient pas de processeur IA intégré.

*La conception, la disponibilité et les fonctions de la télécommande Magic IA peuvent varier en fonction de la région et de la langue prise en charge, et ce, pour le même modèle.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un accès à Internet.

*La reconnaissance vocale IA ne peut être fournie que dans les pays qui prennent en charge le traitement du langage naturel (TLN) dans la langue maternelle.

15)*La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

16)*LG prend en charge les appareils Wi-Fi « Matter ». Les services et les fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier en fonction des appareils connectés. La connexion initiale entre ThinQ et Matter doit s’effectuer au moyen de l’application mobile ThinQ.

17)*Available content may vary by region and is subject to change.

*Service is available through a paid subscription. One-month free trial available with login and payment method registration. Subscription automatically renews to a paid plan unless canceled before the trial ends. Subscription may be cancelled at any time during the trial period.

18)*Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

19)*16 profils différents sont proposés, avec des recommandations de contenu générées en faisant correspondre les données à chaque type de profil.

20)*La fonction d’IA générative n’est disponible que dans certaines régions ou sur certains modèles.

*Un abonnement comprend 20 crédits par mois. Un crédit vous permet de générer une image.

*La vitesse de transfert des fichiers de LG Link peut varier en fonction des performances de l’appareil, de la taille du fichier et de la vitesse du réseau.

*Certaines extensions de fichiers peuvent ne pas être prises en charge par LG Link selon les caractéristiques de votre appareil.

*LG Link peut utiliser un périphérique de stockage externe s’il est utilisé conformément aux caractéristiques de mémoire du périphérique.

21)*La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

22)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

23)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

24)*La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

25)*La taille d’écran maximale peut varier selon le modèle et la région.

26)*La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le GEP.

*La portée du soutien peut varier selon le pays.

*Les renseignements fournis par la fonctionnalité AI Concierge le sont à titre d’information générale seulement et peuvent ne pas être exacts. LG n’assume aucune responsabilité quant aux actions ou aux décisions prises sur la base de ces renseignements.

28)*La fréquence de 60 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

29)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

30)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

31)*FILMMAKER MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE est lancé automatiquement sur AppleTV+ et l’application vidéo d’Amazon Prime.

32)*La barre de son peut être achetée séparément.

*La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

33)*La fonction d’économie d’énergie s’applique seulement lorsque les modes Galerie et Toujours prêt sont activés. Si le mode Toujours prêt est désactivé, le mode Galerie consommera autant d’énergie que lorsque le téléviseur est en marche.