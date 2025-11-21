Desde las 4:00 pm del 21 de Noviembre de 2025 hasta las 5:00 p.m. (hora de Colombia, UTC-5) del 27 de Noviembre de 2025 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics Colombia (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad promocional denominada “Life´s good te premia por el cumpleaños LG con un LG Xboom y Midnight Runners” (en adelante, la “Actividad Promocional”). Esta promoción será válida únicamente en el territorio de la República de Colombia, aplicando exclusivamente para la ciudad de Bogotá.

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y EL PREMIO:

La actividad promocional consiste en seguir las páginas de Instagram de LG Colombia y Midnight Runners, comentar en el post colaborativo de ambas marcas respondiendo a la pregunta de “cuál es ese momento que te hace sentir que tu vida es buena”, usar el hashtag #LifesGood en el comentario. Solo se permitirá una (1) participación por persona y la participación será válida únicamente dentro del territorio colombiano., la actividad estará disponible a partir del 21 de Noviembre a las 4:00pm y finalizara el 27 de Noviembre a las 5:00pm.

Se seleccionará a la primera persona que haya seguido las cuentas oficiales de LG Colombia y Midnight Runners, comentado en el post colaborativo de ambas marcas, utilizado el hashtag #LifesGood y participado con una única cuenta. El ganador será elegido en función del comentario que haya recibido la mayor cantidad de "Me gusta"

El ganador recibirá un parlante LG Xboom Bounce y un kit de Midnight Runners. La entrega se realizará durante el evento "El Cumpleaños de LG x Midnight Runners", que se celebrará el 27 de noviembre en Zona T, Bogotá. El ganador será anunciado ese mismo día.

Está promoción será válida únicamente en la ciudad de Bogotá D.C y no aplicará en ninguna otra parte del territorio nacional ni fuera de la República de Colombia.

LGE No se hace responsable de ningún costo adicional.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

ELEGIBILIDAD

Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más), domiciliadas en Bogotá D.C.

Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia (“LGE”) y Midnight Runners, sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción.

Para participar, los interesados deberán:

Seguir las páginas de Instagram de LG Colombia y Midnight Runners Comentar en el post colaborativo de ambas marcas respondiendo “cuál es el momento que te hace sentir que tu vida es buena” Usar el hashtag#LifesGood en el comentario. Comentar en el post publicado durante las fechas establecidas.

Importante

Los “Me gusta” deben ser reales y/o auténticos. Comentarios con uso de bots o prácticas fraudulentas serán descalificados.

Para ser elegible para recibir el premio, el participante debe haber cumplido con todos los requisitos establecidos en las condiciones del concurso, como la participación válida y el cumplimiento de los criterios de selección.

CONDICIONES TÉCNICAS

Es requisito contar con acceso a Internet, seguir las cuentas oficiales de LG Colombia y Midnight Runners.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.

2. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES

La actividad promocional aplicara únicamente para seguidores de LG Colombia y Midnight Runners en Instagram, se dará el premio a la primera (1) persona que haya seguido todos los pasos para participar en la actividad promocional

de 2025. Cada persona solo puede participar una vez con una sola cuenta de Instagram. Intentos múltiples con diferentes cuentas o con “Me gusta” hechos con bots o prácticas fraudulentas resultarán en descalificación.

El ganador será notificado durante el evento "Cumpleaños LG x Midnight Runners" que se celebrará el 27 de noviembre en la Zona T, de Bogotá. En caso de no estar presente en el evento, perderá el derecho a recibir el premio y se seleccionará un nuevo ganador, basado en el orden de la siguiente persona con la mayor cantidad de "Me gusta".

PREMIOS Y REDENCIÓN

El premio consiste en un parlante LG Xboom Bounce y un Kit de running de Midnight Runners.

El premio es intransferible, no reembolsable y no se puede canjear por dinero en efectivo o por cualquier otro producto o servicio.

LG Electronics se reserva el derecho de sustituir el premio por otro de valor equivalente en caso de fuerza mayor o circunstancias imprevistas.

Condiciones adicionales del premio:

Para garantizar la entrega del premio, el organizador podrá solicitar una verificación de identidad del ganador y del usuario usado en Instagram para la participación, como una copia del documento de identidad o cualquier otro documento relevante.

LG Electronics no será responsable de ningún daño, pérdida o lesión que surja de la participación en el concurso o de la aceptación, posesión o uso del premio.

LG Electronics se reserva el derecho de modificar las condiciones de entrega del premio si las circunstancias lo requieren, siempre que se notifique al ganador con suficiente antelación.

LG Electronics no será responsable por pérdidas o daños en el premio durante el proceso de entrega. En caso de que el premio no pueda ser entregado debido a la inasistencia al evento, el organizador se reserva el derecho de declarar el premio como no entregado.

Si ninguno de los seleccionados cumple con las condiciones, el premio podrá ser declarado desierto o cancelado por decisión de LG Electronics Colombia, sin lugar a reclamaciones.

LG Electronics se reserva el derecho de cancelar la actividad si lo considera necesario.

El incumplimiento de cualquier condición, intento de fraude o presentación extemporánea de documentos podrá causar la descalificación inmediata. La participación implica aceptación plena de estos términos.

La participación en esta actividad implica la aceptación total de estos Términos y Condiciones.

3. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN



LG Electronics se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:

Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.

Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG Electronics Colombia, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.

LGE no será responsable por fallas técnicas, interrupciones en la red, u otros eventos de fuerza mayor que afecten la participación. En estos casos LGE se reserva el derecho de reprogramar o suspender la actividad.

En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.

4. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/