We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™
* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Smart Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra
*Dependiendo de la cantidad de ropa y el tipo de tela, la puerta puede no abrirse. Si la temperatura del agua es superior a 40 ℃, la puerta no se abre por seguridad.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
RESUMEN
Nombre
Lavadora Carga Frontal, 48lbs/22kg, 6MotionDD, Color VCM Tipo Acero Inox
Tipo de Secadora
Carga Frontal
Sistema de lavado
6MotionDD™
CAPACIDAD
Capacidad de lavado
22kg/48lbs
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Color
VCM Tipo Acero Inox
Panel LED
Sí
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
True Balance™ minimiza ruido y vibración
Sí
Tecnología SmartThinQ<sup>TM</sup>
Sí
PROGRAMAS
Programas
10 Programas de Lavado
OPCIONES
Opción Añadir Prendas
Sí
Opción Pre-lavado
Sí
PESO
Neto
92Kg
DIMENSIONES
Alto
99
Profundo
77
Ancho
70
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Calificación
A
GARANTÍA
Garantía Limitada
1 año general
Garantía motor
10 años
NIVELES
Niveles de temperatura
5
CONSUMO
Consumo de Energía [kWh/Mes]:
6,0
Qué opina la gente
Principales ofertas
Manual y software
Descarga los manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Solucionar problemas
Encuentra vídeos prácticos y útiles sobre tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Pieza& Accesorio
Descubre accesorios para tu producto.
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
Soporte de pedidos
Realiza un seguimiento de tu pedido y consulta las preguntas frecuentes sobre pedidos.
Petición de reparación
Pide el servicio de reparación cómodamente en línea.
Chatea con nosotros
Habla ahora con un asesor de Soporte LG
Soporte de producto
Encuentra información de garantía, resolución de problemas, descarga tu manual y mucho más.
Soporte de pedidos
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
Solicitar servicio técnico
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea
Busca localmente
¿Tu hogar está listo? Verifica aquí las adecuaciones de instalación antes de comprar y recibe tu producto sin inconvenientes. Conoce más aquí
¡Disfruta de envío gratis y entrega en días hábiles! Realiza tu compra antes de las 11:00 a. m. en Bogotá y recibirás en 24 horas. Conoce más aquí
Recuerda que puedes agendar gratuitamente la recolección de tus electrodomésticos que ya no quieres o no usas. Conoce más aquí