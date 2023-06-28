*Dependiendo de la cantidad de ropa y el tipo de tela, la puerta puede no abrirse. Si la temperatura del agua es superior a 40 ℃, la puerta no se abre por seguridad.

*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.