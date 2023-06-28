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Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™

Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™

WM22VV26R
Vista frontal de Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
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LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
Vista frontal de Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R
LG Lavadora LG Carga Frontal 22Kg Plata 6 Motion DD™ ThinQ™ , WM22VV26R

Características principales:

  • 6Motion DD
  • Agregar Prendas
  • Más Visible y Elegante
  • Tecnología ThinQ™
Más
Lavado óptimo para las prendas3
6Motion DD

Lavado óptimo para las prendas

Seleccione un programa de lavado y la función 6Motion Direct Drive generará seis diferentes tipos de movimientos de la tina para un cuidado óptimo de la ropa y una limpieza más profunda.
Menos Ruido, Menos Vibración1
Inverter Direct Drive

Menos Ruido, Menos Vibración

El motor Inverter Direct Drive de alta eficiencia mejora el rendimiento del lavado y tiene más durabilidad, con menos ruido y menos vibración. Además, el motor disipa menos energía, reduciendo el consumo de electricidad.

* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Smart Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra

Pausa y Agrega Prendas1
Agregar Prendas

Pausa y Agrega Prendas

La lavadora de Carga Frontal LG permite "Pausar" el ciclo de lavado para "Agregar Prendas". Simplemente presione el botón "Agregar Prendas" o mantenga presionado el botón "Inicio/Pausa" durante 3 segundos para agregar prendas que olvido incluir, las puede agregar desde el ciclo de lavado hasta el ciclo de centrifugado. *

*Dependiendo de la cantidad de ropa y el tipo de tela, la puerta puede no abrirse. Si la temperatura del agua es superior a 40 ℃, la puerta no se abre por seguridad.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

Más Visible y Elegante1
Diseño

Más Visible y Elegante

Panel de control más visible, aumentó del tamaño de la perilla con acabado metálico.

*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

WM22WV26-05-1-Compatibility-D
Compatible con TWINWash™ mini
* No incluye la mini lavadora. 

*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

RESUMEN

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DIMENSIONES

WM22VV26R
Capacidad de lavado
22kg/48lbs
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
99 x 70 x 77
LG ThinQ
Motor Inverter Direct Drive™

Todas las especificaciones

RESUMEN

  • Nombre

    Lavadora Carga Frontal, 48lbs/22kg, 6MotionDD, Color VCM Tipo Acero Inox

  • Tipo de Secadora

    Carga Frontal

  • Sistema de lavado

    6MotionDD™

CAPACIDAD

  • Capacidad de lavado

    22kg/48lbs

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Color

    VCM Tipo Acero Inox

  • Panel LED

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

  • True Balance™ minimiza ruido y vibración

  • Tecnología SmartThinQ<sup>TM</sup>

PROGRAMAS

  • Programas

    10 Programas de Lavado

OPCIONES

  • Opción Añadir Prendas

  • Opción Pre-lavado

PESO

  • Neto

    92Kg

DIMENSIONES

  • Alto

    99

  • Profundo

    77

  • Ancho

    70

EFICIENCIA ENERGÉTICA

  • Calificación

    A

GARANTÍA

  • Garantía Limitada

    1 año general

  • Garantía motor

    10 años

NIVELES

  • Niveles de temperatura

    5

CONSUMO

  • Consumo de Energía [kWh/Mes]:

    6,0

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