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Muslos de pollo con ciruelas pasas

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Carne de ave

Frutas

Hierbas/condimentos

Verduras

Ingredientes

PORCIONES: 3~4

1 cebolla (cortada en rodajas), 1 zanahoria (cortada en rodajas), 500 g de muslos de pollo, 15 ciruelas pasas sin semillas (a la mitad), 1 taza de caldo de pollo, sal y pimienta al gusto
(Rango de peso 1.2 kg, tazón apto para microondas)

Cocción automática

EU: Usa el menú popular N.° 1

1. Añade todos los ingredientes en un tazón grande y profundo y mézclalos bien. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
2. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.

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