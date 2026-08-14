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Ingredientes
PORCIONES: 3~4
1 cebolla (cortada en rodajas), 1 zanahoria (cortada en rodajas), 500 g de muslos de pollo, 15 ciruelas pasas sin semillas (a la mitad), 1 taza de caldo de pollo, sal y pimienta al gusto
(Rango de peso 1.2 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
EU: Usa el menú popular N.° 1
1. Añade todos los ingredientes en un tazón grande y profundo y mézclalos bien. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
2. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.
Recetas recomendadas
Altamente calificado
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