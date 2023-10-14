We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ingredientes
PORCIONES: 1~2
1/4 de taza de mantequilla, 1.2 kg de pollo (cortado en 8-10 trozos), 1 cebolla grande (finamente picada), 3 dientes de ajo (picados), 1/4 de taza de puré de tomate, 1 tomate (picado), 2 zanahorias medianas (picadas), 1 pizca de nuez moscada rallada, 1 pizca de comino molido, 1 pizca de cilantro molido, sal y pimienta negra recién molida, 2 tazas de agua caliente, 1 cubito de caldo de pollo, 200 g de arroz de grano largo (no lo enjuagues ni lo pongas en remojo), 1/4 de taza de pasas, 1/4 de taza de almendras fileteadas, tostadas
(Rango de peso 2.0 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
MEA: Usa el menú popular N.° 2
1. Cocina el pollo, las zanahorias, el tomate, el puré de tomate, el ajo, la cebolla y la mantequilla en una sartén ligeramente aceitada hasta que se doren un poco.
2. Coloca la mezcla de pollo cocido en un tazón grande y profundo y añade arroz, especias, pasas, almendras y agua. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
3. Coloca la comida en el horno. Elige el menú y presiona Inicio para cocinar. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.
Cocción manual
1. Cocina el pollo, las zanahorias, el tomate, el puré de tomate, el ajo, la cebolla y la mantequilla en una sartén ligeramente aceitada hasta que se doren un poco.
2. Coloca la mezcla de pollo cocido en un tazón grande y profundo apto para microondas y añade arroz, especias, pasas, almendras y agua. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
3. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, cocina en el microondas a 700 W durante 10 min. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.
Recetas recomendadas
Altamente calificado
*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.