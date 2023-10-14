Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Kabsa

Comparte este contenido. Puedes compartir los artículos que quieras con tus amigos.

Carne de ave

Granos/nueces

Frutas

Hierbas/condimentos

Ingredientes

PORCIONES: 1~2

1/4 de taza de mantequilla, 1.2 kg de pollo (cortado en 8-10 trozos), 1 cebolla grande (finamente picada), 3 dientes de ajo (picados), 1/4 de taza de puré de tomate, 1 tomate (picado), 2 zanahorias medianas (picadas), 1 pizca de nuez moscada rallada, 1 pizca de comino molido, 1 pizca de cilantro molido, sal y pimienta negra recién molida, 2 tazas de agua caliente, 1 cubito de caldo de pollo, 200 g de arroz de grano largo (no lo enjuagues ni lo pongas en remojo), 1/4 de taza de pasas, 1/4 de taza de almendras fileteadas, tostadas
(Rango de peso 2.0 kg, tazón apto para microondas)

Cocción automática

MEA: Usa el menú popular N.° 2

1. Cocina el pollo, las zanahorias, el tomate, el puré de tomate, el ajo, la cebolla y la mantequilla en una sartén ligeramente aceitada hasta que se doren un poco.
2. Coloca la mezcla de pollo cocido en un tazón grande y profundo y añade arroz, especias, pasas, almendras y agua. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
3. Coloca la comida en el horno. Elige el menú y presiona Inicio para cocinar. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.

 

Cocción manual

1. Cocina el pollo, las zanahorias, el tomate, el puré de tomate, el ajo, la cebolla y la mantequilla en una sartén ligeramente aceitada hasta que se doren un poco.
2. Coloca la mezcla de pollo cocido en un tazón grande y profundo apto para microondas y añade arroz, especias, pasas, almendras y agua. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
3. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, cocina en el microondas a 700 W durante 10 min. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.

Recetas recomendadas

Sopa de pollo sin especias

¡La sopa de pollo sin especias definitivamente te calentará!

Curry de pollo

¡Si te gusta la comida india tienes que probar esta receta!

Carne en ollas

  • Pollo en olla instantáneo y fácil.

Muslos de pollo con ciruelas pasas

  • Probablemente es lo mejor que le ha pasado a los muslos de pollo.

VER TODAS LAS RECETAS

Altamente calificado

Echa un vistazo y explora más sobre los productos LG.

Echa un vistazo y explora más sobre los productos LG. VER TODOS LOS PRODUCTOS

*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.