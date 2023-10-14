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Ingredientes
PORCIONES: 3~4
400 g de pechugas de pollo (cortadas en trozos), 1/4 taza de aceite de oliva, 2 cebollas (picadas), 4 dientes de ajo (triturados), 1 raíz de jengibre (pelada), 1 rama de canela, 2 chiles rojos secos, 1 cucharadita de cúrcuma en polvo, 400 g de salsa de tomate, 1/2 taza de agua o caldo, 1/2 taza de yogur natural, 1 cucharada sopera de jugo de limón, sal y pimienta al gusto
(Rango de peso 1.5 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
Asia: Usa el menú popular N.° 2
1. Añade todos los ingredientes en un tazón grande y profundo apto para microondas y mézclalos bien. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
2. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio.
3. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.
Cocción manual
1. Añade todos los ingredientes en un tazón grande y profundo apto para microondas y mézclalos bien. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
2. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona INICIO.
3. Revuelve al menos dos veces durante la cocción, y cocina en el microondas a 700 W durante 4 minutos.
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Altamente calificado
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