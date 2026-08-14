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Ingredientes
PORCIONES: 1~2
400 g de filete de cerdo, 8 tiras de tocino, 1/2 berenjena, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto
(Rango de peso 1.2 kg, plato de vidrio térmico en la rejilla)
Cocción automática
EU: Usa el menú popular N.° 3
1. Corta el filete de cerdo en 8 trozos (de unos 50 g), añade sal y pimienta.
2. Envuelve el filete de cerdo con tocino.
3. Corta la berenjena y colócala en el aceite de oliva.
4. Coloca los filetes de cerdo envueltos y las berenjenas cortadas en un plato de vidrio.
5. Coloca la comida en la rejilla. Elige el menú, presiona Inicio.
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Altamente calificado
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