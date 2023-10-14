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Ingredientes
PORCIONES: 1~2
300 g de panceta de cerdo (menos grasa), 4 anises estrellados, 3 palitos de canela (cortados con un espesor de 1 pulgada), 5 dientes de ajo (triturados), 2 cucharaditas de pimienta de maíz, 2 raíces de cilantro (trituradas), 4 tazas de caldo de cerdo, 2 cucharadas soperas de azúcar de coco, 2 cucharadas soperas de salsa de soja, 2 cucharadas soperas de salsa de soja oscura, 2 cucharadas soperas de salsa de condimentos, estopilla para envolver las especias
(Rango de peso 1.2 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
Asia: Usa el menú popular N.° 6
1. Limpia la panceta de cerdo, córtala en trozos de unos 3 cm.
2. En un tazón grande apto para microondas, coloca la panceta de cerdo y todos los ingredientes.
3. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio.
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Altamente calificado
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