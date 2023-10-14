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Ingredientes
PORCIONES: 1~2
200 g de arroz para risotto, 1 1/2 taza de agua o caldo, 1/2 taza de leche, 200 g de carne (picada), 2 huevos, 1 cebolla (picada), 50 g de guisantes verdes, 100 g de queso rallado, sal y pimienta al gusto
(Rango de peso 1.2 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
EU: Usa el menú popular N.° 6
1. Añade todos los ingredientes en un tazón grande y profundo apto para microondas y mézclalos bien. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
2. Coloca el tazón en el horno. Elige el menú, presiona Inicio.
3. Después de la cocción, revuelve y mantenlo cubierto durante 5-10 minutos si es necesario.
Cocción manual
1. Añade todos los ingredientes en un tazón grande y profundo, cocínalos en el microondas y mézclalos bien.
2 Cubre con una film plástico y ventila. Coloca el tazón en el horno. Cocina en el microondas a 1000 W durante 6 minutes y 10 minutos más a 700 W.
3. Seleccione el menú, presiona Inicio/Intro Después de la cocción, revuelve, cubre y deja reposar cubierto durante 5-10 minutos si es necesario.
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Altamente calificado
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