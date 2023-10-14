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Ingredientes
PORCIONES: 3~4
Carne, 2 pimentones, sal, pimienta, aceite de oliva, brochetas
(Rango de peso 0.2~0.6 kg, rejilla alta en un plato de goteo)
Cocción automática
Brasil: Usa el menú popular N.° 3
1. Corta la carne y los pimentones en cubos de 2.5 cm.
2. Coloca la carne y los pimentones en las brochetas.
3. Añade sal, pimienta y aceite de oliva.
4. Coloca la comida en la rejilla alta en un plato de goteo en el horno. Elige el menú y el peso, presiona Inicio.
5. Cuando suene el PITIDO, da vuelta la comida y presiona Inicio para continuar cocinando.
Recetas recomendadas
Altamente calificado
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