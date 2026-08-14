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Stroganoff de carne

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Carne

Granos/nueces

Hierbas/condimentos

Aceites

Ingredientes

PORCIONES: 3~4

400 g de carne (cortada en trozos), 2 cebollas (picadas), 1 taza de crema agria, 1 cucharada sopera de pasta de tomate, 1 cucharada sopera de harina para todo uso, 1 cucharada sopera de aceite, 3 cucharadas sopera de verduras frescas (picadas), 1 taza de agua o caldo, sal y pimienta al gusto
(Rango de peso 1.2 kg, tazón apto para microondas)

Cocción automática

CIS: Usa el menú popular N.° 1

1. Añade todos los ingredientes en un tazón grande y profundo y mézclalos bien. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
2. Coloca la comida en el horno. Elige el menú y presiona Inicio para cocinar.
3. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.

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*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.