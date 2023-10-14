EU: Usa el menú popular N.° 1



1. Cocina las cebollas en una sartén con mantequilla y azúcar hasta que se doren.

2. Añade las cebollas cocidas y la harina en un tazón grande y profundo, mezcla bien y añade el caldo de carne y el vino tinto. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.

3. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.

4. Después de la cocción, revuelve y sirve con un cucharón la sopa en tazones.

5. Coloca una rebanada de pan tostado sobre la sopa en cada tazón y esparce el queso sobre el pan tostado. Cocina durante 2~3 minutos en el microondas a 1100 W hasta que se derrita el queso.