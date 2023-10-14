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Sopa de cebolla francesa

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Carne

Lácteos/huevos

Pan

Tazón apto para microondas

Ingredientes

 

PORCIONES: 1~2

4 cebollas (cortadas en rodajas finas), 50 g de mantequilla, 1 cucharadita de azúcar blanca, 1 cucharada sopera de harina para todo uso, 3 tazas de caldo de carne, 1/2 taza de vino tinto, 8 rebanadas de pan francés tostado, 1 taza de queso rallado
(Rango de peso 1.5 kg, tazón apto para microondas)

Cocción automática

EU: Usa el menú popular N.° 1

1. Cocina las cebollas en una sartén con mantequilla y azúcar hasta que se doren.
2. Añade las cebollas cocidas y la harina en un tazón grande y profundo, mezcla bien y añade el caldo de carne y el vino tinto. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
3. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.
4. Después de la cocción, revuelve y sirve con un cucharón la sopa en tazones.
5. Coloca una rebanada de pan tostado sobre la sopa en cada tazón y esparce el queso sobre el pan tostado. Cocina durante 2~3 minutos en el microondas a 1100 W hasta que se derrita el queso.

Cocción manual

 

1. Cocina las cebollas en una sartén con mantequilla y azúcar hasta que se doren.
2. Añade las cebollas cocidas y la harina en un tazón grande y profundo apto para microondas, mezcla bien y añade el caldo de carne y el vino tinto. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
3. Coloca la comida en el horno. Cocina en el microondas a 1000 W durante 4 minutes y 15 minutos a 500 W.
4. Después de la cocción, revuelve y sirve con un cucharón la sopa en tazones.
5. Coloca una rebanada de pan tostado sobre la sopa en cada tazón y esparce el queso sobre el pan tostado. Cocina durante 1-2 minutos a alta potencia en el microondas hasta que se derrita el queso.

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