Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Macarrones

Comparte este contenido. Puedes compartir los artículos que quieras con tus amigos.

Pasta

Lácteos/huevos

Hierbas/condimentos

Verduras

Ingredientes

PORCIONES: 1~2

100 g de pasta, 400 ml de agua hirviendo, sal a gusto, tomate, cebolla, romero, albahaca, perejil, ajo, queso parmesano
(Rango de peso 0.1~0.3 kg, tazón apto para microondas)

Cocción automática

 

Brasil: Usa el menú popular N.° 7

1. Incorpora la pasta en un tazón apto para microondas con agua hirviendo y una cucharada de aceite.
2. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio.
3. Cuando suene el PITIDO, mezcla bien.
4. Procesa el tomate en una licuadora y escúrrelo.
5. Incorpora las hierbas, la sal, el azúcar, la cebolla y el ajo y continúa cocinando durante 30 a 40 minutos.
6. Esparce salsa de tomate sobre la pasta en un plato. Esparce queso parmesano rallado.

Cocción manual

1. Añade la masa en un tazón resistente al microondas con agua hirviendo y una cucharada de aceite de oliva.
2. Coloca la comida en el horno. Cocina en el microondas a 1000 W durante 3 min y 30 s.
3. Esparce salsa de tomate sobre la pasta en un plato. Esparce queso parmesano rallado.

Recetas recomendadas

Sopa de cebolla francesa

¡Mantente caliente con esta sopa de cebolla francesa!

Tomates rellenos

La temporada de tomates ha comenzado.

Carne en ollas

Pollo en olla instantáneo y fácil.

Kulebyaka con salmón

El rey de los pasteles rusos de salmón.

VER TODAS LAS RECETAS

Altamente calificado

Echa un vistazo y explora más sobre los productos LG.

Echa un vistazo y explora más sobre los productos LG. VER TODOS LOS PRODUCTOS

*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.