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Ingredientes
PORCIONES: 1~2
100 g de pasta, 400 ml de agua hirviendo, sal a gusto, tomate, cebolla, romero, albahaca, perejil, ajo, queso parmesano
(Rango de peso 0.1~0.3 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
Brasil: Usa el menú popular N.° 7
1. Incorpora la pasta en un tazón apto para microondas con agua hirviendo y una cucharada de aceite.
2. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio.
3. Cuando suene el PITIDO, mezcla bien.
4. Procesa el tomate en una licuadora y escúrrelo.
5. Incorpora las hierbas, la sal, el azúcar, la cebolla y el ajo y continúa cocinando durante 30 a 40 minutos.
6. Esparce salsa de tomate sobre la pasta en un plato. Esparce queso parmesano rallado.
Cocción manual
1. Añade la masa en un tazón resistente al microondas con agua hirviendo y una cucharada de aceite de oliva.
2. Coloca la comida en el horno. Cocina en el microondas a 1000 W durante 3 min y 30 s.
3. Esparce salsa de tomate sobre la pasta en un plato. Esparce queso parmesano rallado.
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Altamente calificado
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