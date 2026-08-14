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Ingredientes
PORCIONES: 1~2
130 g de hojaldre congelado (descongelado), 100 g de filete de salmón (cortado), 1/2 cebolla (picada), 1 huevo hervido (picado), sal y pimienta al gusto, 1 yema de huevo
(Rango de peso 0.3 kg, plato de vidrio)
Cocción automática
CIS: Usa el menú popular N.° 5
1. Añade el salmón, la cebolla, el huevo cocido, la sal y la pimienta en un tazón y mézclalos bien.
2. Estira el hojaldre con un rodillo para que tenga un espesor de 2 mm en una superficie plana y coloca la mezcla de salmón sobre la mitad del hojaldre. Dobla y sella los bordes.
3. Pincela el hojaldre con la yema de huevo batida y colócalo en un papel de pergamino.
4. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio para cocinar.
5. Cuando suene el PITIDO, da vuelta la comida de inmediato. Y luego presiona Inicio para continuar cocinando.
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Altamente calificado
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