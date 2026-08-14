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Ingredientes
PORCIONES: 1~2
4 calabacines redondos de unos 200 g cada uno, 500 g de carne molida, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto
(Rango de peso 1.2 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
MEA europea: Usa el menú popular N.° 4
1. Corta la parte superior de los calabacines para formar sombreros y quita las semillas, al tener cuidado de no perforar la pulpa o la piel. Luego espolvorea sal y pimienta en cada calabacín.
2. Rellena los calabacines con carne molida y vuelve a colocar los sombreros.
3. Coloca la comida en un plato de vidrio y rocíala con aceite de oliva. Elige el menú, presiona Inicio.
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Altamente calificado
*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.