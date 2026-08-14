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Calabacín relleno

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Carne

Hierbas/condimentos

Verduras

Aceites

Ingredientes

PORCIONES: 1~2

4 calabacines redondos de unos 200 g cada uno, 500 g de carne molida, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto
(Rango de peso 1.2 kg, tazón apto para microondas)

Cocción automática

MEA europea: Usa el menú popular N.° 4

1. Corta la parte superior de los calabacines para formar sombreros y quita las semillas, al tener cuidado de no perforar la pulpa o la piel. Luego espolvorea sal y pimienta en cada calabacín.
2. Rellena los calabacines con carne molida y vuelve a colocar los sombreros.
3. Coloca la comida en un plato de vidrio y rocíala con aceite de oliva. Elige el menú, presiona Inicio.

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