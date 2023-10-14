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Ingredientes
PORCIONES: 3~4
10 g de mantequilla, 250 g de filete de trucha, sal y pimienta al gusto, 1 cucharada sopera de jugo de limón, 50 g de verduras mixtas congeladas
(Rango de peso 0.3 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
CIS: Usa el menú popular N.° 6
1. Aplica mantequilla en un papel de pergamino.
2. Condimenta la trucha con sal, pimienta y jugo de limón.
3. Cubre la trucha y las verduras con el papel de pergamino y colócalas en un plato.
4. Coloca la comida en el horno. Elige el menú y presiona Inicio para cocinar.
Cocción manual
1. Aceita el papel de pergamino.
2. Condimenta la trucha con sal, pimienta y jugo de limón.
3. Coloca la truca condimentada y las verduras congeladas en el papel de pergamino y cúbrelos.
4. Coloca la comida en el horno, y cocina en el de microondas a 700 w durante 4-5 min.
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Altamente calificado
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