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Ingredientes
PORCIONES: 3~4
300 g de calamares, 1/2 cebolla (cortada en rodajas), 2 pimientos rojos (cortada en rodajas), 2 apios chinos (cortados con un espesor de 2 pulgadas), 2 cebollas cambray (cortadas con un espesor de 2 pulgadas) 2 cucharadas soperas de polvo de curry, 1 huevo, 3 cucharadas soperas de leche condensada sin azúcar, 2 cucharadas soperas de salsa de ostras, 2 cucharaditas de azúcar, 2 cucharadas soperas de pasta de chile, 2 cucharadas soperas de aceite de cocina
(Rango de peso 0.6 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
Asia: Usa el menú popular N.° 7
1. Quita la cabeza, los tentáculos y la bolsa de tinta del calamar. Quita y desecha la piel con tinta. Corta en rebanadas y corta en cubos, escurre.
2. Mezcla todos los ingredientes excepto las verduras y el aceite.
3. En un tazón apto para microondas, coloca la mezcla, las verduras, el aceite y los calamares.
4. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.
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Altamente calificado
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