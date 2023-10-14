Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Tomates rellenos

Comparte este contenido. Puedes compartir los artículos que quieras con tus amigos.

Carne

Pan

Hierbas/condimentos

Verduras

Ingredientes

PORCIONES: 3~4

4 tomates medianos, sal y pimienta al gusto, 300 g de carne molida, 1/2 taza de pan rallado, 2 dientes de ajo (triturados), 1 cucharada sopera de mostaza Dijon, 1 cucharada sopera de verduras secas, 1 cucharada sopera de queso parmesano
(Rango de peso 1.0 kg, tazón apto para microondas)

Cocción automática

 

EU: Usa el menú popular N.° 8

1. Corta la parte superior de los tomates para formar sombreros y quita las semillas, al tener cuidado de no perforar la pulpa o la piel. Luego espolvorea sal y pimienta en cada tomate.
2. Añade el resto de los ingredientes en un tazón, mézclalos bien.
3. Rellena los tomates con la mezcla de carne y vuelve a colocar los sombreros.
4. Coloca los tomates rellenos en un plato y cúbrelos con un film plástico.
5. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio.

Cocción manual

1. Corta la parte superior de los tomates para formar sombreros y quita las semillas, al tener cuidado de no perforar la carne.
2. Espolvorea sal y pimienta en cada tomate.
3. Añade el resto de los ingredientes en un tazón, mézclalos bien.
4. Rellena los tomates con la mezcla de carne y coloca los nuevos sombreros.
5. Coloca los tomates rellenos en un plato de vidrio y cúbrelos con un film plástico.
6. Coloca la comida en el horno, y cocina en el de microondas a 1000 W durante 6 minutos.

Recetas recomendadas

Sopa de cebolla francesa

  • ¡Mantente caliente con esta sopa de cebolla francesa!

Borsch

¡Me encanta el color rubí profundo de este borsch!

Stroganoff de carne

El stroganoff de carne es la principal cena para el invierno.

Kulebyaka con salmón

El rey de los pasteles rusos de salmón.

VER TODAS LAS RECETAS

Altamente calificado

Echa un vistazo y explora más sobre los productos LG.

Echa un vistazo y explora más sobre los productos LG. VER TODOS LOS PRODUCTOS

*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.