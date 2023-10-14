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Ingredientes
PORCIONES: 3~4
4 tomates medianos, sal y pimienta al gusto, 300 g de carne molida, 1/2 taza de pan rallado, 2 dientes de ajo (triturados), 1 cucharada sopera de mostaza Dijon, 1 cucharada sopera de verduras secas, 1 cucharada sopera de queso parmesano
(Rango de peso 1.0 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
EU: Usa el menú popular N.° 8
1. Corta la parte superior de los tomates para formar sombreros y quita las semillas, al tener cuidado de no perforar la pulpa o la piel. Luego espolvorea sal y pimienta en cada tomate.
2. Añade el resto de los ingredientes en un tazón, mézclalos bien.
3. Rellena los tomates con la mezcla de carne y vuelve a colocar los sombreros.
4. Coloca los tomates rellenos en un plato y cúbrelos con un film plástico.
5. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio.
Cocción manual
1. Corta la parte superior de los tomates para formar sombreros y quita las semillas, al tener cuidado de no perforar la carne.
2. Espolvorea sal y pimienta en cada tomate.
3. Añade el resto de los ingredientes en un tazón, mézclalos bien.
4. Rellena los tomates con la mezcla de carne y coloca los nuevos sombreros.
5. Coloca los tomates rellenos en un plato de vidrio y cúbrelos con un film plástico.
6. Coloca la comida en el horno, y cocina en el de microondas a 1000 W durante 6 minutos.
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Altamente calificado
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