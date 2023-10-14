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Ingredientes
PORCIONES: 1~2
1 1/2 taza de arroz basmati, 400 g de agua, 2 tazas de cebollas picadas, 1 tomate (picado), 1 taza de verduras: zanahoria, frijoles, guisantes, papas (cortadas), 2 chiles verdes (picados), 1 cucharadita de pasta de ajo y jengibre, 1 1/2 cucharadita de chile rojo en polvo, 1 cucharadita de cilantro en polvo, 1 cucharadita de comino en polvo, 1 cucharada sopera de masala de biryani, 1 canela, 2 cardamomos, 2 dientes de ajo, 2 hojas pequeñas de laurel, 1 cucharadita de semillas de hinojo, un manojo de hojas de coriandro (cilantro) y menta finamente picadas, 1 cucharada sopera de aceite, 2 cucharadas soperas de ghee o mantequilla clarificada, sal a gusto
(Rango de peso 1.0 kg, tazón apto para microondas)
Cocción automática
Asia: Usa el menú popular N.° 8
1. Cocina todas las verduras y las especias en una sartén ligeramente aceitada hasta que estén ligeramente doradas.
2. Coloca la mezcla de verduras cocidas en un tazón grande y profundo apto para microondas y añade arroz y agua. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
3. Coloca la comida en el horno. Elige el menú, presiona Inicio. Revuelve al menos dos veces durante la cocción.
Cocción manual
1. Cocina todas las verduras y las especias en una sartén ligeramente aceitada hasta que estén ligeramente doradas.
2. Coloca la mezcla de verduras cocidas en un tazón grande y profundo apto para microondas y añade arroz y agua. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.
3. Coloca la comida en el horno. Cocina en el microondas a 1000 W durante 8 minutos.
* Revuelve al menos dos veces durante la cocción.
Recetas recomendadas
Altamente calificado
*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.