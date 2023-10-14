1. Cocina todas las verduras y las especias en una sartén ligeramente aceitada hasta que estén ligeramente doradas.

2. Coloca la mezcla de verduras cocidas en un tazón grande y profundo apto para microondas y añade arroz y agua. Cúbrelo con un film plástico y ventílalo.

3. Coloca la comida en el horno. Cocina en el microondas a 1000 W durante 8 minutos.

* Revuelve al menos dos veces durante la cocción.